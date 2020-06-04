İsmi Fenerbahçe ile anılan Erol Bulut'un Avrupa'daki yeni adresi...
Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için en güçlü adaylar arasında gösterilen Erol Bulut için yurt dışından süpriz bir iddia ortaya atıldı.
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Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürerken yerli adaylar arasında ilk sırada Erol Bulut bulunuyor.
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Fenerbahçe için bu süreçte birçok isimi ortaya atılırken Erol Bulut ismi ön plana çıkmıştı.
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FENERBAHÇE AÇIKLAMASI
Erol Bulut, Fenerbahçe iddialarının ardından "Fenerbahçe'nin gündeminde olmak tabii ki güzel bir duygu. Orada 4 yıl top oynadım, şampiyonluk yaşadım. Çok güzel günlerim geçti. Ancak burada önemli olan Fenerbahçe Yönetimi'nin düşüncesi. Sosyal medyada taraftar doğal olarak yakaladığımız gidişattan sonra bizi takımda görmek istiyor" şeklinde açıklama yapmıştı.
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Abdullah Avcı'nın ekibinde çalıştıktan sonra kendini gösterip Malatyaspor ve Alanyaspor'da başarılı performanslar gösterince Avrupa'nın da diline düştü.
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FENERBAHÇE DERKEN AVRUPA'YA
Sarı lacivertli takımın başına geçirmek istediği teknik direktörlerden olan Erol Bulut için Avrupa'dan sürpriz bir iddia geldi.
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EROL BULUT'U DUYURDULAR, LİSTE BAŞI
Ukrayna basınında çıkan habere göre şampiyonluğu son yıllarda ezeli rakibi Shakhtar Donetsk'e kaptıran Dinamo Kiev, yeni teknik direktör arayışına başladı ve listenin başına Erol Bulut'u aldı.
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LİSTENİN İLK SIRASINDA!
Dinamo Kiev Sportif Direktörü Vladimir Bessonov, kulüp yönetimine verdiği listede ilk sıraya Erol Bulut'u ekledi.
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'YURT DIŞINDAN TEKLİFLER VAR'
Erol Bulut, geçtiğimiz günlerde ''Hem yurt içinden, hem yurt dışından teklifler var. Sezon bittikten sonra gelecek teklifleri ciddi biçimde düşüneceğim.'' sözlerini kullanmıştı.
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İKİ YIL UKRAYNA'DA OYNADI
45 yaşındaki teknik direktörün iki sezon boyunc Ukrayna'da Metallurg Donetsk forması giymesi ve Ukrayna futbolunu çok yakından tanımasının önemli bir etken olduğu belirtildi.
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Çıkan haberlerin ardından Ukraynalı gazeteci Andrei Shakhov ise kafaları karıştıran bir açıklama yaptı.
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'GERÇEKTEN İNANIYOR MUSUNUZ?'
Shakhov, ''Bir düşünün. Şu anda Türkiye'de 6. sırada olan ve son 6 maçında 1 galibiyet alan takımın hocasının geleceğine inanıyor musunuz? Erol Bulut belki iyi bir antrenör olacak ama Dinamo Kiev'in onunla ilgilendiği anlamına gelmiyor. Zaten konuştuğum yöneticiler de yalanladı. Muhtemelen menajerler böyle bir hikaye uydurdu.'' şeklinde konuştu.
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Dinamo Kiev yetkililerinden ise Erol Bulut hakkında bir yalanlama gelmedi.
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DERBİDE MAĞLUP OLMUŞLARDI
Kiev ekibi bu sezon Shakthar'ın 14 puan gerisinde yer alıyor ve geçtiğimiz hafta derbide rakibine 3-1 mağlup olarak hayal kırıklığı yaşamıştı.