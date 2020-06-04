İsmi Fenerbahçe ile anılan Erol Bulut'un Avrupa'daki yeni adresi...

'GERÇEKTEN İNANIYOR MUSUNUZ?' Shakhov, ''Bir düşünün. Şu anda Türkiye'de 6. sırada olan ve son 6 maçında 1 galibiyet alan takımın hocasının geleceğine inanıyor musunuz? Erol Bulut belki iyi bir antrenör olacak ama Dinamo Kiev'in onunla ilgilendiği anlamına gelmiyor. Zaten konuştuğum yöneticiler de yalanladı. Muhtemelen menajerler böyle bir hikaye uydurdu.'' şeklinde konuştu.