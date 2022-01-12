İsmail Kartal kimdir, nereli? Daha önce de Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı
İsmail Kartal, Fenerbahçe transferi sonrası kariyeri ile dikkatleri üzerine çekti. Daha önce de Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevinde bulunan İsmail Kartal, futbolculuk kariyerinin uzun bir bölümünü de Fenerbahçe'de geçirmiştir. Peki, İsmail Kartal kimdir, nereli? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
İsmail Kartal 25 Mayıs 1961 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Futbol yaşantısına Sarıyer'de başlamıştır. Daha sonra Gaziantepspor'a transfer olmuştur. İki yıl bu kulüpte oynadıktan sonra, 1983-1993 yılları arasında top koşturduğu Fenerbahçe'de 235 maç oynadı, dokuzu penaltıdan olmak üzere 15 gol attı. 1993-1994 sezonunda Denizlispor' da 32 maçta 12 gol atarak futbolculuk kariyerinin en verimli dönemini yaşamış, 1994-1995 sezonda Adanaspor'da oynadıktan sonra aktif futbolculuğu bırakmıştır.
DAHA ÖNCE FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRMIŞTI
İsmail Kartal, 2 kez Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı ve 6 kez Türkiye millî futbol takımı forması olmak üzere toplam 8 kez millî formayı giymiştir.
Fenerbahçe altyapısında çalıştıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Kardemir Karabükspor'u çalıştırarak yaptı. Daha sonra Sivasspor'un başına geçti ve Yiğidoları sezon sonu takımı 1. Lig şampiyonu yapıp tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkardı. İsmail Kartal, 2006-2007 sezonunda Mardinspor'un başında başlamış, sezon ortasında görevinden ayrılarak Malatyaspor'un başına geçmiştir. Ardından Malatyaspor'u bırakıp FB TV'de yorumculuğa başlamıştır. 2007-2008 sezonunun 18.haftasının ardından Orduspor'un başına geçti. 2008-2009 Konya Şekerspor teknik direktörlüğünü yapmıştır.
Fenerbahçe altyapısında çalıştıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Kardemir Karabükspor'u çalıştırarak yaptı. Daha sonra Sivasspor'un başına geçti ve Yiğidoları sezon sonu takımı 1. Lig şampiyonu yapıp tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkardı. İsmail Kartal, 2006-2007 sezonunda Mardinspor'un başında başlamış, sezon ortasında görevinden ayrılarak Malatyaspor'un başına geçmiştir. Ardından Malatyaspor'u bırakıp FB TV'de yorumculuğa başlamıştır. 2007-2008 sezonunun 18.haftasının ardından Orduspor'un başına geçti. 2008-2009 Konya Şekerspor teknik direktörlüğünü yapmıştır.
2010-2014 sezonları arasında Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev yaptı. 2014-2015 sezonu başında, teknik direktörlüğe getirildi. Fenerbahçe'deki teknik direktörlük kariyerinde ilk derbi galibiyetini 8. haftada deplasmanda oynandığı Beşiktaş maçında 2-0'lık skorla elde etmiştir. 11 Ekim 2015 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile anlaşmıştır. 12 Kasım 2015 tarihinde Eskişehirspor'daki görevinden istifa etti. 2017-18 sezonu başında Ankaragücü ile anlaşan Kartal sezon sonunda ligi ikinci bitirerek 6 sezon aradan sonra takımı Süper Lig'e çıkartma başarısını gösterdi.
İSMAİL KARTAL'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
|Teknik direktörlük kariyeri
|1996-1997
|Fenerbahçe (altyapı antrenörü)
|1997-1999
|Fenerbahçe (yardımcı antrenör)
|2000-2001
|Kardemir Karabükspor
|2003-2004
|Fenerbahçe (altyapı antrenörü)
|2004-2005
|Sivasspor
|2005-2006
|Mardinspor
|2006
|Altay
|2006
|Mardinspor
|2006-2007
|Malatyaspor
|2008
|Orduspor
|2008-2009
|Konya Şekerspor
|2010-2014
|Fenerbahçe (yardımcı antrenör)
|2014-2015
|Fenerbahçe
|2015
|Eskişehirspor
|2016
|Gaziantepspor
|2017-2018
|MKE Ankaragücü
|2019-2020
|Çaykur Rizespor
|2020-2021
|Konyaspor
|2021
|BB Erzurumspor