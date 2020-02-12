Isla’dan yedek kulübesinde Ersun Yanal şov

Sarı lacivertlilerde teknik direktörü Ersun Yanal rövanş maçında sahaya yedek ağırlıklı bir kadro ile çıktı.Karşılaşma sırasında Fenerbahçe yedek kulübesinde keyifler yerindeydi. Sarı lacivertlilerin Şilili futbolcusu Mauricio Isla yedek kulübesinde arkadaşlarına eğlenceli anlar yaşattı.1- Ersun Yanal'ın koltuğuna oturan Isla, taktik verir gibi yaparak hocasını taklit etti.2- Eliyle sahaya doğru bir şeyler gösterip şovuna devam eden Şilili, arkadaşlarını güldürdü.Ersun Yanal: “Her yarışta iddialıyız”