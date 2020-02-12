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Futbol
Haber Giriş: 12 Şubat 2020 - 09:08, /

Isla’dan yedek kulübesinde Ersun Yanal şov

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası çeyrem final ilk maçında deplasmanda 3-0 yendiği Kırklarelispor'u sahasında da 1-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

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Sarı lacivertlilerde teknik direktörü Ersun Yanal rövanş maçında sahaya yedek ağırlıklı bir kadro ile çıktı.

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Karşılaşma sırasında Fenerbahçe yedek kulübesinde keyifler yerindeydi. Sarı lacivertlilerin Şilili futbolcusu Mauricio Isla yedek kulübesinde arkadaşlarına eğlenceli anlar yaşattı.

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1- Ersun Yanal'ın koltuğuna oturan Isla, taktik verir gibi yaparak hocasını taklit etti.

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2- Eliyle sahaya doğru bir şeyler gösterip şovuna devam eden Şilili, arkadaşlarını güldürdü.

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