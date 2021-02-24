BANA YAÅžLI OLDUÄžUMU SÃ–YLEDÄ°LER Luis Suarez, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n Barcelona'dan ayrÄ±lÄ±ÅŸ sÃ¼reciyle ilgili verdiÄŸi rÃ¶portajda "Beni asÄ±l rahatsÄ±z eden ÅŸey; bana yaÅŸlÄ± olduÄŸumu, artÄ±k Ã¼st seviyede oynayamayacaÄŸÄ±mÄ± ve harika bir takÄ±mÄ± taÅŸÄ±yamayacaÄŸÄ±mÄ± sÃ¶ylemeleri oldu. Bunu sevmedim" ifadelerini kullandÄ±.