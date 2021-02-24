'IsÄ±rÄ±kçÄ± Suarez' tarz deÄŸiÅŸtirdi! Rüdiger ile fena kapÄ±ÅŸtÄ±lar...
UEFA Åžampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maÃ§Ä±nda Ä°ngiliz ekibi Chelsea, Atletico Madrid'i deplasmanda 1-0 maÄŸlup ederek rÃ¶vanÅŸ Ã¶ncesi bÃ¼yÃ¼k avantaj elde etti. MaÃ§a damga vuran olay ise Luis Suarez ile Antonio RÃ¼diger arasÄ±nda yaÅŸananlar oldu.
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UEFA Åžampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maÃ§Ä±nda Ä°ngiliz ekibi Chelsea, Atletico Madrid'i deplasmanda 1-0 maÄŸlup ederek rÃ¶vanÅŸ Ã¶ncesi bÃ¼yÃ¼k avantaj elde etti. KoronavirÃ¼s (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Romanya'nÄ±n baÅŸkenti BÃ¼kreÅŸ'teki Ulusal Stadyum'da oynanan mÃ¼cadele Chelsea'ye galibiyeti getiren gol 68. dakikada Giroud'dan geldi.
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VAR POZÄ°SYONU 2 DAKÄ°KA BEKLETTÄ°, GOL KARARI Ã‡IKTI
FransÄ±z yÄ±ldÄ±zÄ± rÃ¶veÅŸata golÃ¼yle takÄ±mÄ±nÄ± Ã§eyrek final iÃ§in avantajlÄ± konuma getirdi. Atletico Madrid oyuncularÄ± ve kenar yÃ¶netimi Giroud'nun attÄ±ÄŸÄ± golde ofsayt beklentisi iÃ§indeydi. FransÄ±z golcÃ¼ pozisyonda rakip savunmanÄ±n Ã¶nÃ¼nde yer alÄ±yordu.
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Ä°kili mÃ¼cadelede topu ayaktan Ã§Ä±kma anÄ±nÄ± kontrol eden VAR, Giroud'nun golÃ¼ Ã¶ncesi son dokunuÅŸun Atletico oyuncularÄ±ndan olduÄŸunu tespit etti. YaklaÅŸÄ±k 2 dakikalÄ±k bekleyiÅŸin ardÄ±ndan Felix Brych gol kararÄ±nÄ± verdi.
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SUAREZ & RUDÄ°GER GERÄ°LÄ°MÄ°!
MaÃ§a damga vuran olay ise Luis Suarez ile Antonio RÃ¼diger arasÄ±ndaki gerilim oldu...
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BALDIRINI ELÄ°YLE SIKTI
MÃ¼cadelenin 78. dakikasÄ±nda Ã§ok ilginÃ§ anlar yaÅŸandÄ±. Chelsea'nin savunma oyuncusu Antonio RÃ¼diger, Luis Suarezâ€™in Ã¼stÃ¼ne yÃ¼rÃ¼dÃ¼. Bu dakikada geliÅŸen Atletico ataÄŸÄ±nda UruguaylÄ±, topla rakip arasÄ±na giren RÃ¼diger'in baldÄ±rÄ±nÄ± eliyle sÄ±ktÄ±.
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RUDÄ°GER NORMAL KARÅžILAMADI
DevamÄ±nda sol ayaÄŸÄ±yla rakibine Ã§elme takmaya kalkan Suarez'e Antonio RÃ¼diger'in tepkisi Ã§ok sert oldu.Â
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TakÄ±m arkadaÅŸlarÄ± RÃ¼diger'i gÃ¼Ã§lÃ¼kle sakinleÅŸtirirken son bÃ¶lÃ¼mÃ¼ gergin geÃ§en mÃ¼cadele sonrasÄ± Suarez, sosyal medyadan da tepkiler aldÄ±.
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ISIRIKÃ‡I SUAREZ USLANMIYOR
FIFA, 2014 DÃ¼nya KupasÄ± D Grubu maÃ§Ä±nda Ä°talyan savunmacÄ± Giorgio Chiellini'yi Ä±sÄ±ran UruguaylÄ± forvet Luis Suarez'e, 9 milli maÃ§ ve 4 ay futbolla ilgilli tÃ¼m aktivitelerden men cezasÄ± vermiÅŸti.
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Suarez 21 Nisan 2013'te Chelsea ile Liverpool arasÄ±nda Anfield Road'da oynanan mÃ¼cadelede ise Chelsea'nin SÄ±rp oyuncusu Ivanovic'i de Ä±sÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Suarez o Ä±sÄ±rÄ±k sonrasÄ± Ä°ngiltere Futbol Federasyonu 10 maÃ§ 'Ä±sÄ±rÄ±k' cezasÄ± vermiÅŸti.
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BANA YAÅžLI OLDUÄžUMU SÃ–YLEDÄ°LER
Luis Suarez, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n Barcelona'dan ayrÄ±lÄ±ÅŸ sÃ¼reciyle ilgili verdiÄŸi rÃ¶portajda "Beni asÄ±l rahatsÄ±z eden ÅŸey; bana yaÅŸlÄ± olduÄŸumu, artÄ±k Ã¼st seviyede oynayamayacaÄŸÄ±mÄ± ve harika bir takÄ±mÄ± taÅŸÄ±yamayacaÄŸÄ±mÄ± sÃ¶ylemeleri oldu. Bunu sevmedim" ifadelerini kullandÄ±.
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'BARCELONA BENÄ° KOVDU'
Kariyer planÄ± ve Messi hakkÄ±nda da konuÅŸan Suarez, "Atletico Madrid'e gelme fikri bana cazip geldi. Sadece saha iÃ§inde deÄŸil saha dÄ±ÅŸÄ±nda da Messi'yi Ã¶zlÃ¼yorum. Ä°letiÅŸimimizi Ã¶zlÃ¼yorum. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n birlikte oynadÄ±ÄŸÄ± anlarÄ± Ã¶zlÃ¼yorum. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±z da birbirlerini Ã¶zledi." ÅŸeklinde konuÅŸtu.