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GeriFutbol İrfan Can Eğribayat'ın tarifsiz acısı! 5.5 aylık bebeğini kaybettiğini maç sonunda gözyaşlarıyla anlattı...
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Futbol
Haber Giriş: 07 Aralık 2021 - 07:59 | 

İrfan Can Eğribayat'ın tarifsiz acısı! 5.5 aylık bebeğini kaybettiğini maç sonunda gözyaşlarıyla anlattı...

Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat, Gaziantep FK maçı sonrasında verdiği röportajda yaşadığı acı olayı gözyaşları içinde anlattı. Yetenekli eldivenin, 5.5 aylık bebeğini kaybettiği ortaya çıktı. İşte eşiyle arasında geçen duygusal diyalog...

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1TARİFSİZ ACI

TARİFSİZ ACI

Süper Lig ekiplerinden Göztepe forması giyen başarılı kaleci İrfan Can Eğribayat ve hamile eşi Ceren Eğribayat, 5,5 aylık hamileyken bebeklerini kaybetme acısı yaşadı.
2GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Böylesine zor bir günde takımını yalnız bırakmayarak Gaziantep FK karşısında sahaya çıkan yetenekli kaleci, 2-1'lik galibiyetin ardından gözyaşlarını tutamadı.
3SON DÜDÜKLE BİRLİKTE KENDİNİ BIRAKTI

SON DÜDÜKLE BİRLİKTE KENDİNİ BIRAKTI

Müsabakanın hakemi Ümit Öztürk'ün son düdüğüyle yere kapanan İrfan Can Eğribayat, oldukça duygusal anlar yaşadı.
4TAKIM ARKADAŞLARI DESTEK OLDU

TAKIM ARKADAŞLARI DESTEK OLDU

Teknik direktör Nestor El Maestro ve takım arkadaşları İrfan Can Eğribayat'ın acını paylaşarak destek olmak adına yanına geldi ve ortaya duygulandıran görüntüler çıktı.
5ANKARAYA GİTMİŞ

ANKARA'YA GİTMİŞ

Gaziantep FK maçından önce Pazar günü Ankara'ya eşinin yanına giden yetenekli eldiven, eşinin isteğini kırmayarak Pazartesi akşamı Gaziantep FK maçında kalesini korudu.
6EŞİ NE DEDİ

EŞİ NE DEDİ?

Mücadele sonrasında yaşadığı acıyı yayıncı kuruluşa anlatan İrfan Can Eğribayat, eşiyle arasında geçen duygu dolu diyaloğu da anlattı.
7BEBEĞİMİZ İÇİN OYNA

"BEBEĞİMİZ İÇİN OYNA"

"Bu maçta normalde oynamayacaktım. Dün, eşimin yanına Ankara'ya gittim. Eşim, 'Bebeğimiz için oyna.' dedi. Bugün de üç tane top direkten dönüyor. Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum."
8HOCAMIZ BANA 20 GÜN, 1 AY GELME DEDİ

"HOCAMIZ BANA '20 GÜN, 1 AY GELME' DEDİ"

"Hayat devam ediyor, inşallah bunları da atlatacağız. Hocamıza da teşekkür ediyorum. Bana 20 gün, 1 ay gelme dedi. Ben, takımımla olmak istedim. Eşim de öyle istedi. Bunun, bebeğimin şansıyla olduğunu düşünüyorum."
9ŞUBAT AYINDA EVLENDİLER

ŞUBAT AYINDA EVLENDİLER

İrfan Can Eğribayat, üç yıllık hayat arkadaşı Ceren Nur Arpaçay ile Şubat ayında evlenmişti.
105.5 AY ÖNCE MÜJDEYİ ALMIŞLARDI

5.5 AY ÖNCE MÜJDEYİ ALMIŞLARDI

Çift, Haziran ayında ise çocukları olacağı müjdesini almıştı.
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