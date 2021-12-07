İrfan Can Eğribayat'ın tarifsiz acısı! 5.5 aylık bebeğini kaybettiğini maç sonunda gözyaşlarıyla anlattı...
Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat, Gaziantep FK maçı sonrasında verdiği röportajda yaşadığı acı olayı gözyaşları içinde anlattı. Yetenekli eldivenin, 5.5 aylık bebeğini kaybettiği ortaya çıktı. İşte eşiyle arasında geçen duygusal diyalog...
TARİFSİZ ACI
Süper Lig ekiplerinden Göztepe forması giyen başarılı kaleci İrfan Can Eğribayat ve hamile eşi Ceren Eğribayat, 5,5 aylık hamileyken bebeklerini kaybetme acısı yaşadı.
SON DÜDÜKLE BİRLİKTE KENDİNİ BIRAKTI
Müsabakanın hakemi Ümit Öztürk'ün son düdüğüyle yere kapanan İrfan Can Eğribayat, oldukça duygusal anlar yaşadı.
ANKARA'YA GİTMİŞ
Gaziantep FK maçından önce Pazar günü Ankara'ya eşinin yanına giden yetenekli eldiven, eşinin isteğini kırmayarak Pazartesi akşamı Gaziantep FK maçında kalesini korudu.
"BEBEĞİMİZ İÇİN OYNA"
"Bu maçta normalde oynamayacaktım. Dün, eşimin yanına Ankara'ya gittim. Eşim, 'Bebeğimiz için oyna.' dedi. Bugün de üç tane top direkten dönüyor. Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum."