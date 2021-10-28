İngiltere'den kulüp satın almak için anlaşma sağlayan Acun Ilıcalı'nın ödeyeceği rakam!
Hollanda Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard'ı satın alarak dikkatleri üzerine çeken ve sonrasında hisselerini satan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, İngiltere'den kulüp satın almak istediğini açıklamıştı. Başarılı yapımcının yaptığı görüşmelerin ardından İngiltere'den satın alacağı kulüp ve ödeyeceği miktar netleşti.
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Acun Ilıcalı İngiltere hayalini gerçekleştiriyor...
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Futbola yakınlığı ile bilinen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın İngiltere'de satın alacağı kulüp ve ödeyeceği miktar netleşiyor.
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FORTUNA SITTARD MACERASI SONRASI 'ADA' HEYECANI
Başarılı televizyoncu, daha önce Hollanda'nın Fortuna Sittard takımının çoğunluk hisselerini satın almıştı.
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"FORTUNA SITTARD'I İYİ YERLERE GETİRDİK"
Bir süre Hollanda ekibinin hissedarı olan Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın hisselerini sattığını "Futbol yatırımlarımıza İngiltere liginden bir kulüp alarak devam etmek istiyoruz. Güzel başarılar yaşadığımız Fortuna Sittard'a veda ediyoruz.
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Alt sıralarda dahil olduğumuz bu güzel kulübü iyi yerlere getirdiğimizi düşünüyorum. Kulüpteki güzel insanlara başarılar diliyorum" sözleriyle açıklamıştı.
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İLK ÖNCE SPOR ARENA DUYURMUŞTU!
Yaşanan bu gelişmenin ardından Spor Arena, 25 Mayıs tarihinde Ilıcalı'nın İngiltere'den Hull City kulübünü satın alacağını duyurmuştu.
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Acun Ilıcalı da bu görüşmeyi doğrulamış ve "İngiltere'de ülkemizin bayrağını Hull City'nin başarısıyla dalgalandırmak istiyorum.
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TÜRKLERDEN OLUŞMASINI İSTİYORUM
Hull City'nin inşallah ileride hocasından, belli futbolcularına kadar Türklerden oluşmasını istiyorum. Hedefim dünyada ses getiren bir takım oluşturmak" diye konuşmuştu.
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Hull City'nin Mısırlı sahibi Ehab Allam ile görüşmelerini sürdüren Ilıcalı, büyük bir ölçüde anlaşmaya vardı.
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ÖDEYECEĞİ MİKTAR...
Kulübü satın almak için başarılı televizyoncunun 35,5 milyon euro ödeyeceği öne sürüldü.
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PREMIER LİG'E ÇIKARSA BİR ÖDEME DAHA
İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesi halinde Acun Ilıcalı'nın yeni bir ödeme daha yapacağı ifade edildi.
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Başarılı yapımcının ödeyeceği bu miktarın da yaklaşık 20 milyon sterlin olduğu belirtildi.
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2010'dan beri Mısır asıllı İngiliz Allam ailesinin yönettiği Hull City'de CEO görevini Ehab Allam yapıyor. Ehab Allam'ın oğlunun Instagram'dan Acun Ilıcalı'yı takip etmesi de konuyu alevlendirmişti.