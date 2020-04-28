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Haber Giriş: 28 Nisan 2020 - 14:29,

İngiltere'de corona virüsün yeni merkezini açıkladılar! Korkutucu veriler sızdı...

Corona virüs vakalarının tedavi gördüğü hastanelerin incelenmesinin ardından ortaya çıktı...

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1Spor Arena Dış Haberler

Spor Arena Dış Haberler

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.

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Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 212 bin 265 oldu. Corona virüsü yenerek sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 1 milyon barajına yaklaştı.

3İngilterede sular durulmuyor

İngiltere'de sular durulmuyor

21 bin 092 kişi ile salgında en fazla can kaybının yaşandığı 5. ülke olan İngiltere hakkında çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

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Salgının ilk dönemlerinde sürü bağışıklığı politikasında ısrarcı olan ve önlem almakta geç kalan İngiltere'de vaka sayısı 157 bin 149 oldu.

5Çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Çarpıcı gerçek ortaya çıktı

İngiltere'deki bu vakaların sayısını ve tedavi altına alındıkları sağlık merkezlerini inceleyen Metro Gazetesi, çarpıcı bir gerçeğe ulaştı.

6Hastalar bir yerde birikti

Hastalar bir yerde birikti

Gazete, corona virüsü tedavisi gören hastaların Cheltenham Hipodrumu etrafındaki hastanelerde yoğunlaştığını fark etti. Peki vakalar neden burada yoğunlaştı?

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İngiltere'de her yıl Mart ayının ikinci haftasında Cheltenham Festivali düzenleniyor. Bu yıl 10-13 Mart tarihlerinde arasında düzenlenen festivale 250 binden fazla kişi katılmıştı.

8Virüsü tüm ülkeye yaydı

Virüsü tüm ülkeye yaydı

O dönem festivalin iptal edilmemesi büyük bir eleştiri konusu olmuş ve corona virüsü ülkenin dört bir yanına yayacağı görüşü hakim olmuştu.

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Hatta festivalin etkisi Kraliyet Ailesi'ne kadar sıçramış ve Cornwall Düşesi Camilla'nın eski eşi Andrew Parker Bowles, Cheltenham Festivali'ne katıldıktan sonra corona virüse yakalanmıştı.

10Virüsün merkezi oldu

Virüsün merkezi oldu

Gazetede yer alan habere göre; GL52 ismi verilen bölgede 27 farklı merkezde corona hastası kabulü gerçekleştiriliyor. Bu rakam, GL52'yi İngiltere'de corona virüsün merkezi konumuna taşıdı.

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GL52'de şimdiye dek 972 corona virüsü hastasının tedavi gördüğü ve 147 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bu rakam yine Cheltenham Hipodrumu'nun bulunduğu Gloucestershire bölgesinde görülen en yüksek rakam.

12Festival virüsün yayılım hızını arttırdı

Festival virüsün yayılım hızını arttırdı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Profesör Gabriel Scally, İngiltere'de salgının seyrindeki olumsuz ivmenin Cheltenham Festivali ile ilişkilendirilmesinin son derece doğru olduğunu söyledi.

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Scally, "Sağlık açısından baktığınız zaman bu festival günler öncesinden iptal edilmeliydi. Vaka sayısındaki artışın bununla ilişkilendirilmesi doğal." ifadelerini kullandı.

14Sir Anthony Peter McCoy söylemişti

Sir Anthony Peter McCoy söylemişti

İngilizlerin efsane jokeylerinden Sir Anthony Peter McCoy, Cheltenham Festivali sonrası ülkede artışa geçen vaka sayısı ve festivalin ertelenmemesinin ardındaki sebepler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

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Evinden bir programa canlı bağlanan McCoy, İngiltere'deki ölümlerin bir çoğunun Cheltenham kaynaklı olduğunu söylemişti.

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"Bu tehlikeyi ön görememek çok büyük hata. Organizasyon ertelenmeliydi. Hükümet büyük yanlış yaptı, ölümcül bir yanlış"

17Kültür Bakanı savunmuştu

Kültür Bakanı savunmuştu

İngiltere Kültür Bakanı Oliver Dowden ise katıldığı bir canlı yayında festivalle ilgili eleştirilerin yersiz olduğunu söylemişti.

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"Virüs tehdidi sizin etrafınızdaki insanlarla ilgili. Önünüzde, arkanızda, sağınızda veya solunuzdaki bir hastadan virüsü kapabilirsiniz. Organizasyona katılımdaki yüksek sayının bununla ilgisi yok"

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"Hükümetteki insanların aldığı kararlar ortada. Başbakan da bu hastalığa yakalandığına göre salgını başlarda pek önemsemedikleri gayet açık."

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"Hükümet, organizasyon komitesine Cheltenham'da gerekli dezenfektan malzemelerinin yerleştirilmesi ve seyircilerin bunları kullanmasının teşvik edilmesi tavsiye edilmiş. Organizasyon iptal edilmeliydi. Belki de ülkedeki birçok ölümün sebebi Cheltenham Festivali."

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"Bize bilim insanlarından gelen tavsiyelerde büyük katılımlı organizasyonlardaki risklerin bir restoranda toplu şekilde yemek yemekten fazla olmadığı yönündeydi."

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