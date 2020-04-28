İngiltere'de corona virüsün yeni merkezini açıkladılar! Korkutucu veriler sızdı...
Corona virüs vakalarının tedavi gördüğü hastanelerin incelenmesinin ardından ortaya çıktı...
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Spor Arena Dış Haberler
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.
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Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 212 bin 265 oldu. Corona virüsü yenerek sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 1 milyon barajına yaklaştı.
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İngiltere'de sular durulmuyor
21 bin 092 kişi ile salgında en fazla can kaybının yaşandığı 5. ülke olan İngiltere hakkında çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.
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Salgının ilk dönemlerinde sürü bağışıklığı politikasında ısrarcı olan ve önlem almakta geç kalan İngiltere'de vaka sayısı 157 bin 149 oldu.
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Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
İngiltere'deki bu vakaların sayısını ve tedavi altına alındıkları sağlık merkezlerini inceleyen Metro Gazetesi, çarpıcı bir gerçeğe ulaştı.
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Hastalar bir yerde birikti
Gazete, corona virüsü tedavisi gören hastaların Cheltenham Hipodrumu etrafındaki hastanelerde yoğunlaştığını fark etti. Peki vakalar neden burada yoğunlaştı?
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İngiltere'de her yıl Mart ayının ikinci haftasında Cheltenham Festivali düzenleniyor. Bu yıl 10-13 Mart tarihlerinde arasında düzenlenen festivale 250 binden fazla kişi katılmıştı.
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Virüsü tüm ülkeye yaydı
O dönem festivalin iptal edilmemesi büyük bir eleştiri konusu olmuş ve corona virüsü ülkenin dört bir yanına yayacağı görüşü hakim olmuştu.
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Hatta festivalin etkisi Kraliyet Ailesi'ne kadar sıçramış ve Cornwall Düşesi Camilla'nın eski eşi Andrew Parker Bowles, Cheltenham Festivali'ne katıldıktan sonra corona virüse yakalanmıştı.
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Virüsün merkezi oldu
Gazetede yer alan habere göre; GL52 ismi verilen bölgede 27 farklı merkezde corona hastası kabulü gerçekleştiriliyor. Bu rakam, GL52'yi İngiltere'de corona virüsün merkezi konumuna taşıdı.
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GL52'de şimdiye dek 972 corona virüsü hastasının tedavi gördüğü ve 147 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bu rakam yine Cheltenham Hipodrumu'nun bulunduğu Gloucestershire bölgesinde görülen en yüksek rakam.
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Festival virüsün yayılım hızını arttırdı
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Profesör Gabriel Scally, İngiltere'de salgının seyrindeki olumsuz ivmenin Cheltenham Festivali ile ilişkilendirilmesinin son derece doğru olduğunu söyledi.
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Scally, "Sağlık açısından baktığınız zaman bu festival günler öncesinden iptal edilmeliydi. Vaka sayısındaki artışın bununla ilişkilendirilmesi doğal." ifadelerini kullandı.
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Sir Anthony Peter McCoy söylemişti
İngilizlerin efsane jokeylerinden Sir Anthony Peter McCoy, Cheltenham Festivali sonrası ülkede artışa geçen vaka sayısı ve festivalin ertelenmemesinin ardındaki sebepler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
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Evinden bir programa canlı bağlanan McCoy, İngiltere'deki ölümlerin bir çoğunun Cheltenham kaynaklı olduğunu söylemişti.
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"Bu tehlikeyi ön görememek çok büyük hata. Organizasyon ertelenmeliydi. Hükümet büyük yanlış yaptı, ölümcül bir yanlış"
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Kültür Bakanı savunmuştu
İngiltere Kültür Bakanı Oliver Dowden ise katıldığı bir canlı yayında festivalle ilgili eleştirilerin yersiz olduğunu söylemişti.
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"Virüs tehdidi sizin etrafınızdaki insanlarla ilgili. Önünüzde, arkanızda, sağınızda veya solunuzdaki bir hastadan virüsü kapabilirsiniz. Organizasyona katılımdaki yüksek sayının bununla ilgisi yok"
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"Hükümetteki insanların aldığı kararlar ortada. Başbakan da bu hastalığa yakalandığına göre salgını başlarda pek önemsemedikleri gayet açık."
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"Hükümet, organizasyon komitesine Cheltenham'da gerekli dezenfektan malzemelerinin yerleştirilmesi ve seyircilerin bunları kullanmasının teşvik edilmesi tavsiye edilmiş. Organizasyon iptal edilmeliydi. Belki de ülkedeki birçok ölümün sebebi Cheltenham Festivali."
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"Bize bilim insanlarından gelen tavsiyelerde büyük katılımlı organizasyonlardaki risklerin bir restoranda toplu şekilde yemek yemekten fazla olmadığı yönündeydi."