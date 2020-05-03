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Futbol
AA
Haber Giriş: 03 Mayıs 2020 - 16:34,

İngiltere'de yeni tartışma! Sağlık çalışanlarına yapılan testler yetersiz mi?

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkede sağlık çalışanlarına yapılan testlerin yetersizliği tartışılıyor...

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Corona virüsü dünyada 3 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşmış durumda. Durumu en kötü olan ülkeler ise Amerika, İspanya, İtalya ve İngiltere olarak dikkat çekiyor.

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Bugüne kadar 182 bin 260 kişide Corona virüsü tespit edilen ve 28 bin 131 kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'de hayatı normale döndürme tartışmaları sürüyor.

3SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI POLİTİKASI İŞE YARAMADI
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SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI POLİTİKASI İŞE YARAMADI

Boris Johnson hükümetinin salgının başlarında 'Sürü bağışıklılığı' sistemi deneyerek ülkeyi tehlikeye atmasının ardından salgın tam geçmeden sosyal hayata geri dönülmesi gündemde.

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İngiltere'de geleceği en çok merak edilen konulardan biri de Premier Lig. Liverpool'un 25 puan önde götürdüğü lig için ne karar verileceği merak konusu.

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İngiliz basınında çıkan iddialara göre ligin yeniden başlatılmasına ilişkin hazırlıklar yapılıyor. Sezonun kalan bölümü, hiçbir takımın ev sahibi olmayacağı şekilde seçilecek 6 stadyumda seyircisiz olarak hızlandırılmış bir şekilde oynanacağı iddia ediliyor.

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Takımlar ve futbolcular için ise zorunlu test uygulaması yapılacak. Bütün futbolcular antrenmanlar başlamadan koronavirüs testine girecek. Maçlar oynanırken de bu test uygulaması devam edecek.

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İngiltere ekibi Chelsea'nin teknik direktörü Frank Lampard, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin futbolculardan önce sağlık çalışanlarına yapılması gerektiğini savundu.

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Lampard, İngiltere basınında yer alan açıklamasında, Premier Lig maçlarının başlatılmasına yönelik hazırlıklar kapsamında seçeneklerden biri olan futbolculara Kovid-19 testi yapılma ihtimalini değerlendirdi.

9SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YAPILAN TESTLER YETERLİ DEĞİL
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"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YAPILAN TESTLER YETERLİ DEĞİL"

Test konusunun detaylı şekilde düşünülmesi gerektiğini vurgulayan İngiliz teknik direktör, "Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) ve aylardır inanılmaz bir iş çıkaran sağlık çalışanları için yapılan test sayısını bilemiyorum ama yeterli olduğunu düşünmüyorum. Koronavirüsle ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarından önce futbol dünyasının teste tabi tutulması bana doğru gelmiyor. Eminim sadece bana değil, kimseye doğru gelmiyordur." ifadelerini kullandı.

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Dünya genelinde futbolun devam etmesi yönünde bir eğilim olduğuna dikkati çeken Lampard, "Temas sporu yapıyoruz. Futbolcular ve teknik ekibin sağlıkları tabii ki önemli. Hepimiz futbolu özledik ama oyuncuları riske atmadan futbola dönmeyi nasıl başarabiliriz? Bu gerçekle yüzleşmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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İngiltere'de yeteri kadar test yapılmadığı, özellikle sağlık çalışanlarının bu konuda ihmal edildiği iddiaları basına yansımış durumda.

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Premier Lig'de 2019-2020 sezonu, salgın nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınmıştı.

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