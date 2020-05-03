İngiltere'de yeni tartışma! Sağlık çalışanlarına yapılan testler yetersiz mi?

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YAPILAN TESTLER YETERLİ DEĞİL" Test konusunun detaylı şekilde düşünülmesi gerektiğini vurgulayan İngiliz teknik direktör, "Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) ve aylardır inanılmaz bir iş çıkaran sağlık çalışanları için yapılan test sayısını bilemiyorum ama yeterli olduğunu düşünmüyorum. Koronavirüsle ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarından önce futbol dünyasının teste tabi tutulması bana doğru gelmiyor. Eminim sadece bana değil, kimseye doğru gelmiyordur." ifadelerini kullandı.