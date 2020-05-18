İngiltere'de yeni korku! Tam virüs bitti derken...

YAKALANMA RİSKİ DAHA YÜKSEK Sorularda ayrıca virüsün ter yoluyla bulaşma ihtimali ve kaleci eldivenlerinde ne kadar süre kaldığı da yer aldı. Vurgulanan bir diğer konu ise siyahi, Asyalı ve azınlık etnik grupların corona virüse yakalanma riskinin daha yüksek olduğu yönündeydi.