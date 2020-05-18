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Futbol
Haber Giriş: 18 Mayıs 2020 - 10:38,

İngiltere'de yeni korku! Tam virüs bitti derken...

The Times'ın haberi ürkütücü gerçeği ortaya çıkardı...

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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında rakamların düşüş trendine girmesinin ardından birçok ülkede normalleşme paketleri hayata geçiriliyor.

2EN DÜŞÜK RAKAMLAR AÇIKLANIYOR
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EN DÜŞÜK RAKAMLAR AÇIKLANIYOR

Dünya genelindeki vaka sayısı 5 milyona yaklaşırken, virüsü yenerek iyileşen hasta sayısı da 2 milyona merdiven dayadı. Çoğu ülkede pandemi sürecinin en düşük vaka ve ölüm rakamları bildirildi.

3İNGİLTERE NORMALLEŞMEYE ÇALIŞIYOR
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İNGİLTERE NORMALLEŞMEYE ÇALIŞIYOR

Corona virüsü salgının en ağır yaşayan Avrupa ülkeleri arasında bulunan İngiltere de 'yeni normal' normları kapsamında eski günlerine dönmeye çalışan ülkeler arasında.

4YENİ SKANDAL KAPIDA MI
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YENİ SKANDAL KAPIDA MI?

Salgının ilk dönemlerinde izlenen 'sürü bağışıklığı' politikası ve 250 binden fazla kişinin katıldığı Cheltenham Festivali'nin iptal edilmeme kararının ardından İngiltere'de yeni bir karar tartışılıyor.

5HALK ENDİŞELİ
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HALK ENDİŞELİ

Corona virüsünün ikinci dalgasından korunmak isteyen İngiliz halkı, Premier Lig'de maçların yeniden başlamasıyla birlikte vaka ve ölüm sayılarının yeniden artmasından endişe duyuyor.

6YENİ KORKU ORTAYA ÇIKTI
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YENİ KORKU ORTAYA ÇIKTI

Maçlar seyircisiz oynansa dahi taraftarların dışarıda kalabalık gruplar halinde bir araya gelerek müsabakaları izleme ihtimali büyük bir tehlike arz ederken, kulüpler bazında da yeni bir korku ortaya çıktı.

7TEST SONUÇLARI MANİPULE EDİLEBİLİR Mİ
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TEST SONUÇLARI MANİPULE EDİLEBİLİR Mİ?

Premier Lig takımları, Covid-19 testlerinin sonuçlarının manipule edilebileceğini düşünüyor. The Times'ta yer alan habere göre; Premier Lig'de forma giyen oyuncuların test sonuçları kulüplerine bildirilecek ancak isimleri kamuoyuyla paylaşılmayacak.

8POZİTİF TESTLER GİZLENEBİLİR Mİ
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POZİTİF TESTLER GİZLENEBİLİR Mİ?

Bu durum, birçok kulüp yöneticisini rahatsız etti. Bunun sebebi, herhangi bir kritik maçtan önce takımın kilit oyuncusunda Covid 19'a rastlanması halinde bu bilgi yalnızca futbolcunun kulübünde bulunacak.

9RAKİP TAKIMLA PAYLAŞILMAMA İHTİMALİ
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RAKİP TAKIMLA PAYLAŞILMAMA İHTİMALİ

Böylesine bir bilginin rakip takımlarla paylaşılmayacak olması, test sonuçlarının manipule edilebilmesi ihtimalini doğuruyor.

10AĞIR YAPTIRIMLAR VAR
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AĞIR YAPTIRIMLAR VAR

Aynı habere göre kulüpler, takımda corona virüsü testi pozitif çıkan futbolcuyu maçlara çıkartmamakla yükümlü. Corona virüse yakalanan futbolcunun gizlice oynatılması durumunda kulüpleri ağır yaptırımlar bekliyor.

11PREMIER LİG DOKTORLARI ENDİŞELİ
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PREMIER LİG DOKTORLARI ENDİŞELİ

The Athletic'in haberine göre; Premier Lig doktorları, erken geri dönüşün felakete yol açabileceğini belirterek, endişelerini ve sorularını ligin tıbbi danışmanı Mark Gillet ve futbol direktörü Richard Garlick'e iletti.

12100 SORULUK LİSTE HAZIRLANDI
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100 SORULUK LİSTE HAZIRLANDI

100 soru ve sorunun listelendiği raporda Premier Lig Doktorlar Grubu'nun birçok konuda endişe içerisinde olduğu belirtildi.

13ÖLÜM RİSKİ SÜRÜYOR
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ÖLÜM RİSKİ SÜRÜYOR

Doktorlar ölüm riskinin devam ettiğinin altını çizerek, kulüplerin bu kadar kısa süre içerisinde corona virüse karşı gelişim ve değişim konusunda nasıl başa çıkabileceklerini konusunda yardıma ihtiyacı olduklarını ifade ettiler.

14YAKALANMA RİSKİ DAHA YÜKSEK
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YAKALANMA RİSKİ DAHA YÜKSEK

Sorularda ayrıca virüsün ter yoluyla bulaşma ihtimali ve kaleci eldivenlerinde ne kadar süre kaldığı da yer aldı. Vurgulanan bir diğer konu ise siyahi, Asyalı ve azınlık etnik grupların corona virüse yakalanma riskinin daha yüksek olduğu yönündeydi.

15OYUNCU SAKATLANIRSA NE OLACAK
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OYUNCU SAKATLANIRSA NE OLACAK?

Kendi sağlıklarıyla ilgili endişelerini de dile getiren doktorlar, zorunlu olmadıkça tıbbi müdahalede bulunmama tavsiyesinin mümkün olmadığını "Oyuncular sakatlanınca uzun süre bekleyip kendi kendilerine iyileşmelerini bekleyemeyiz" sözleriyle ifade ettiler.

16JUNIOR SAMBIA ÖRNEĞİ
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JUNIOR SAMBIA ÖRNEĞİ

Lig doktorları ayrıca Fransa'da Montpellier forması giyen 23 yaşındaki Junior Sambia'nın da yakalandığı corona virüs sonrası yaşadıklarına dikkat çekerek, virüsun genç ve sağlıklı futbolcular üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

17LOJİSTİK DESTEK BİLMECESİ
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LOJİSTİK DESTEK BİLMECESİ

Doktorların dikkat çektiği bir diğer konu ise lojistik destek oldu. Ciddi bir durumda futbolcuların hangi hastaneye kaldırılacağı, kaldırılan hastanede futbolcuların corona virüs enfeksiyonuna maruz kalma riskinden bahsedildi.

18YAYILMA HIZINI ARTTIRABİLİR
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YAYILMA HIZINI ARTTIRABİLİR

Ayrıca kulüplerin alınacak önlemleri görmezden gelebileceği ve oyuncu ile personel arasındaki durum sonrası corona virüsün daha çok kişiye yayılacağı da vurgulandı.

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