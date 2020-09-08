İngiltere'de yaşanan skandalda yeni boyut! 'Sevgilisi olduğunu bilmiyordum...'

İngiltere'de genç futbolcular Phil Foden ve Mason Greenwood'un İzlanda'da yaşanan skandalın yankıları sürüyor.
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İngiltere Milli Takımı'nın genç oyuncuları Phil Foden ve Mason Greenwood'un kaldıkları otele İzlandalı iki kadını aldığı ortaya çıkmıştı.
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YASAĞI DELMİŞLERDİ
İzlanda ile karşılaşan İngiltere'de koronavirüs önlemleri kapsamında kamp yapılan otele futbolcuların misafir almaları yasaklanmıştı.
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İki genç futbolcunun bu yasağı delerek gece saatlerinde odaya iki kadın aldıkları ortaya çıkmış, fotoğraflar büyük yankı uyandırmıştı.
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BÜYÜK SKANDAL ORTAYA BÖYLE ÇIKTI
İzlanda'nın başkenti Reykjavík'te oynanan ve İngiltere'nin 1-0 kazandığı maç sonrası otel odasına iki kadın alan Foden ve Greenwood'un imza attığı bu skandal, kadınların sosyal medyadan paylaşım yapmalarıyla ortaya çıkmıştı.
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İKİ YAŞINDA ÇOCUĞU VAR...
Manchester City forması giyen 20 yaşındaki Phil Foden'ın Rebecca Cooke ile uzun süreli bir ilişkisi vardı. Phil Foden ve Rebecca Cooke çiftinin iki yıl önce çocukları olmuştu.
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İngiliz basını, özellikle Foden'ı eşi ve çocuğu olmasına rağmen böyle bir skandala imza attığı gerekçesiyle sert şekilde eleştirmişti.
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İZLANDA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!
Futbolcuların odasına giren İzlandalı Lara Clausen, yaşanan skandalın ardından flaş itiraflarda bulundu. 19 yaşındaki Clausen, İngiliz basınına yaptığı açıklamalarda şöyle konuştu;
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''Olaydan sonra birçok kişi Foden'ın kız arkadaşı ve çocuğu olduğunu söyledi. Bunu bilmiyordum.''
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'KIZ ARKADAŞI İÇİN ÇOK ÜZÜLDÜM'
''Onunla buluşmadan önce kendisini Google'dan araştırmadım. Ailesi ve kız arkadaşı adına çok üzüldüm.''
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''Milli takımda oynaması gurur verici bir şeydi. Ancak araştırmadan böyle bir parti yapmak büyük hataydı.''
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'HATA YAPTIK...'
''Hata yaptık ama zamanı geri alamayız. Hayat böyle bir şey, hatalarınızla yaşamalısınız...''
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Manchester United'ın 18 yaşındaki genç yıldızı Mason Greenwood'un ise biline bir ilişkisi bulunmuyor.
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İngiltere Futbol Federasyonu, iki genç futbolcu için soruşturma açıldığını açıklamıştı.
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İki genç yıldıza büyük bir ceza verilmesi bekleniyor.