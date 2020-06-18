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GeriFutbol İngiltere'de tarihi pozisyon! Gol çizgisi teknolojisi hata verdi, 9 bin maç sonra ilk yaşandı!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 18 Haziran 2020 - 09:46,

İngiltere'de tarihi pozisyon! Gol çizgisi teknolojisi hata verdi, 9 bin maç sonra ilk yaşandı!

Premier Lig 100 gün sonra tekrar başladı ancak tarihi bir olay yaşandı. Gol çizgisi teknolojisi bozulunca şirket özür dilemek zorunda kaldı.

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İngiltere Premier Lig, pandemi nedeniyle verdiği aradan 100 gün sonra geri döndü ancak tarihi bir olay yaşandı.

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Aston Villa - Sheffield United maçında bir pozisyonda top belirgin bir şekilde kale çizgisini geçmesine rağmen karşılaşmanın hakemi Michael Oliver devam kararı verdi.

3UYARI GELMEDİ
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UYARI GELMEDİ

Sheffield United futbolcuları gol beklerken hakeme yoğun itirazlarda bulundular ama Oliver, saatini göstererek gol çizgisi teknolojisinden bir uyarı gelmediğini söyledi.

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Hem gol çizgisi teknolojisi hem de VAR'dan bir uyarı gelmeyince Oliver maça devam etti ancak İngiliz rejisi uzun bir süre hakemlere odaklandı.

5İTİRAF GELDİ
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İTİRAF GELDİ

Pozisyonun tekrarında topun çizgiyi geçtiği net olarak görülürken itiraf da gecikmedi.

6ŞİRKET ÖZÜR DİLEDİ
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ŞİRKET ÖZÜR DİLEDİ

Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, teknolojik bir hata yaşandığını belirtirken hem Sheffield United'dan hem de Premier Lig'den özür diledi.

79000 BİN MAÇTIR OLMUYORDU
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'9000 BİN MAÇTIR OLMUYORDU'

Şirketin açıklamasında 'Kaleci ile çok fazla defans oyuncusu vardı. Daha önce 9000 maçta uygulanan sistem, böylesine bir kalabalık ile karşılaşmamıştı. 9000 maçtır böyle bir olay yaşanmıyordu.'' sözlerini kullandı.

810 BİNDE 3 HATA PAYI
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10 BİNDE 3 HATA PAYI

Gol çizgisi teknolojisinin hata payı 10 binde maksimum 3 olarak açıklanmıştı.

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Yaşanan bu olay, uzun bir süre gündemde kalırken karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

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Sheffield United'ın Twitter hesabı da pozisyona gol kararı verilmemesine inanamazken 'Gerçekten mi?', 'Çalışmıyor herhalde' paylaşımlarında bulundu.

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