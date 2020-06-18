İngiltere'de tarihi pozisyon! Gol çizgisi teknolojisi hata verdi, 9 bin maç sonra ilk yaşandı!

'9000 BİN MAÇTIR OLMUYORDU' Şirketin açıklamasında 'Kaleci ile çok fazla defans oyuncusu vardı. Daha önce 9000 maçta uygulanan sistem, böylesine bir kalabalık ile karşılaşmamıştı. 9000 maçtır böyle bir olay yaşanmıyordu.'' sözlerini kullandı.