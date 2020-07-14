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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 14 Temmuz 2020 - 23:24,

İngiltere'de sosyal medya krizi! 'Kimlik bilgileri ile girilsin...'

Premier Lig takımlarından Crystal Palace forması giyen Wilfried Zaha'ya sosyal medyadan yaptığı ırkçı paylaşım nedeniyle 12 yaşındaki bir çocuk tutuklandı.

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Geçtiğimiz günlerde 12 yaşında bir çocuk, sosyal medya üzerinden Crystal Palace'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha'ya ırkçı sözler söylemiş ve bunun üzerine tutuklanmıştı.

2HAREKETE GEÇİLSİN
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'HAREKETE GEÇİLSİN!'

Zaha ise harekete geçilmesi gerektiğine vurgu yapmış ve sosyal medyadaki ırkçılığın bir an önce önüne geçilmesi gerektiğini belirtmişti.

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İngiltere'de bir kesim, 12 yaşındaki bir çocuğun tutuklanmasına karşı çıkarken Zaha, kendisine yapılan tepkilere de cevap verdi.

4BUNUN YAŞI OLMAZ
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'BUNUN YAŞI OLMAZ!'

Instagram hesabından açıklama yapan Zaha, ''12 yaşında bir çocuğa nasıl öfke duyabilirsiniz? Bu yüzden bu tarz saldırıları sürekli hesabında paylaşmıyorum. Ancak böyle bir davranışın yaşı yok. O yüzden yaşının bir önemi kalmıyor.'' ifadelerini kullandı.

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Sosyal medyanın daha güvenli olması gerektiğini söyleyen Fildişi Sahilli futbolcu, gerekirse kimlik kartı ile sosyal medyaya girilebileceğini kaydetti.

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Zaha, sözlerini şöyle sürdürdü;

7KİMLİK BİLGİLERİ VE ADRESLERİNİ VERSİNLER
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'KİMLİK BİLGİLERİ VE ADRESLERİNİ VERSİNLER'

Eğer bu platformlar itibar edilecek yerler olmak ve bir değişim yaratmak istiyorlarsa, kullanıcılar kimlik bilgilerini ve adreslerini vererek bu platformlara üye olmalı.

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Onca olumlu ve yapıcı çağrıma rağmen insanlar hala neler yazıyorlar? Ben değişim istiyorum. Harekete geçilmesi şart.

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Bunlar yalnızca klavyelerinin arkasına saklanan ırkçı, korkak aptallar. Hepimiz biliyoruz bu devam edecek.

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Bir şeyler gerçekten değişene kadar hiçbir şey duymak istemiyorum.

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