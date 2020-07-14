İngiltere'de sosyal medya krizi! 'Kimlik bilgileri ile girilsin...'

'BUNUN YAŞI OLMAZ!' Instagram hesabından açıklama yapan Zaha, ''12 yaşında bir çocuğa nasıl öfke duyabilirsiniz? Bu yüzden bu tarz saldırıları sürekli hesabında paylaşmıyorum. Ancak böyle bir davranışın yaşı yok. O yüzden yaşının bir önemi kalmıyor.'' ifadelerini kullandı.