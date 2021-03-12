İngiltere'de İlkay Gündoğan rüzgarı! Tarihe geçti, Messi ve Lewandowski sonrası...

PERFORMANSININ SIRRI Bu sezonki golcü performansı hakkında da konuşan 30 yaşındaki futbolcu, ''Pozisyonumda değişiklik oldu ve burada oynamayı bir rutin haline getirdim. Daha fazla ceza sahası içinde topla buluşuyorum, daha çok rakip kaleye hücum ediyorum. Antrenmanda çalıştıklarımızın karşılığını alıyoruz. Gol atmam da performansımı yüksek tutmamda yardımcı oluyor. Pep Guardiola'nın övgülerini almak harika. Ona rakip olduğumda oyun planına hayranlık duyardım. En golcü sezonumu yaşıyorum ve benden beklenilenin çok daha fazlasını yapabilirim.'' dedi.