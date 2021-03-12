İngiltere'de İlkay Gündoğan rüzgarı! Tarihe geçti, Messi ve Lewandowski sonrası...
Premier Lig'de bu sezon performansıyla büyüleyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, üst üste iki aydır İngiltere'nin en iyisi oluyor.
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İngiltere'de İlkay Gündoğan rüzgarı esmeye devam ediyor. Kariyerinin en iyi sezonunu geçiren İlkay, Premier Lig'de Şubat ayının en iyi futbolcusu seçildi.
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TÜM MAÇLARI KAZANDI
30 yaşındaki futbolcu, Ocak ayında da en iyi futbolcu seçilmişti. İlkay Gündoğan, Şubat'ta 6 maça çıkarken 4 gol ve 1 asist üretmişti. Manchester City, İlkay'ın oynadığı bu 6 maçın tamamını kazanmıştı.
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TARİHTE BİR İLK!
İlkay Gündoğan, böylece üst üste iki aydır Premier Lig'in en iyi futbolcusu seçiliyor. Tecrübeli futbolcu, ligde bunu başaran ilk Alman uyruklu futbolcu olarak da tarihe geçti.
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BUNU YAPAN İLK FUTBOLCU
Performansıyla tüm İngiltere'nin konuştuğu İlkay, Avrupa'nın 5 büyük ligi içerisinde açık oyunda (penaltı hariç) 10 gole ulaşan ilk futbolcu olmayı başarmıştı.
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MESSI VE LEWANDOWSKİ SONRASI...
İlkay, ayrıca 2021 yılı içinde 14 gollü Robert Lewandowski ve 12 gollü Lionel Messi'nin ardından 10 gole ulaşan 3. futbolcu olmuştu.
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Bu sezon Premier Lig'de 23 maça çıkan yıldız futbolcu 12 gol ve 2 asist üreterek takımının en golcü futbolcusu konumunda. Tabii İlkay'ın bu başarısında teknik direktörü Pep Guardiola'nın da payı çok büyük...
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GUARDIOLA SÖYLEMİŞTİ!
Pep Guardiola, İlkay Gündoğan'ın Ocak'ta en iyi futbolcu ödülünü almasının ardından ''İlkay'ın performansından çok memnunum. Ocak ayının en iyi oyuncusu seçildi ve aynı şekilde performansını sürdürüyor. Şubat ayının da en iyi oyuncusu olabilir.'' sözlerini kullanmıştı.
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'İNSANLAR BANA GÜLÜYORDU'
Tahmininde haklı çıkan Guardiola, ayrıca Türk kökenli futbolcu için ''Ben defalarca onun sahte 9 numara oynayabileceğini söylemiştim. Bunu söylerken insanlar bana gülüyordu. Bugün ne kadar yetenekli olduğunu bir kez daha gösterdi.'' demişti.
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TÜRKİYE İTİRAFI
Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınına röportaj veren İlkay, ''Pandemi nedeniyle insanlar sevdiklerinden uzaklaştı. Ben şanslıyım ki Ağustos ayında Türkiye'ye gidip ailemi ziyaret ettim. Kardeşim, eşim ve yeğenim ile birlikte Türkiye'deydik. Almanya ve Türkiye'de ailem var. Türkiye'de dedem yaşıyor, bir senedir onu göremiyordum.'' ifadelerini kullanarak Türkiye özlemini dile getirmişti.
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PERFORMANSININ SIRRI
Bu sezonki golcü performansı hakkında da konuşan 30 yaşındaki futbolcu, ''Pozisyonumda değişiklik oldu ve burada oynamayı bir rutin haline getirdim. Daha fazla ceza sahası içinde topla buluşuyorum, daha çok rakip kaleye hücum ediyorum. Antrenmanda çalıştıklarımızın karşılığını alıyoruz. Gol atmam da performansımı yüksek tutmamda yardımcı oluyor. Pep Guardiola'nın övgülerini almak harika. Ona rakip olduğumda oyun planına hayranlık duyardım. En golcü sezonumu yaşıyorum ve benden beklenilenin çok daha fazlasını yapabilirim.'' dedi.