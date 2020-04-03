İngiltere'de herkes Cheltenham Festivali'ni konuşuyor! 250 bin kişi...
İngiltere'de herkesin konuştuğu görüntü! 250 bin kişi...
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Spor Arena Dış Haberler | Dünya genelinde 1 milyon aktif vaka barajını aşıldığı corona virüsü salgının bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.
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Dünya çapında an itibariyle 750 binden fazla aktif vaka bulunurken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 55 bine yaklaştı.
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Salgın sürecinin ilk dönemlerinde Başbakan Boris Johnson önderliğinde tartışmalı 'sürü bağışıklığı' politikasını izleyen İngiltere'de de tablo kötüye gidiyor.
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SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI POLİTİKASI TUTMADI
33.718 pozitif vakanın tespit edildiği İngiltere'de hayatını kaybeden kişi sayısı 2.921 oldu. Son olarak dün 424 aktif vaka ve 563 ölüm bildirilmesinin ardından halk, salgının ilk dönemlerinde uygulanan 'sürü bağışıklığı' politikasının yanlışlığını eleştiriyor.
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BÜYÜK TEPKİ
Eleştirilerin odak noktasındaki isim Başbakan Boris Johnson olurken, en fazla tepki gösterilen karar ise ülkenin kült etkinliklerinden olan Cheltenham Festivali'nin iptal edilmemesi oldu.
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250 BİN KİŞİ AYNI ALANDA
250 binden fazla kişinin bir araya geldiği ve 4 gün süren festivalin, corona virüsünü ülkenin dört bir köşesine yaydığı düşünülüyor.
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ÜNLÜ İSİMLER KATILIYOR
Her yıl Mart ayının ikinci haftasında düzenlenen Cheltenham Festivali'ne spor ve magazin dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra Kraliyet Ailesinden de önge gelen simalar katılıyor.
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Cornwall Düşesi Camilla'nın eski eşi Andrew Parker Bowles, Cheltenham Festivali'ne katıldıktan sonra rahatsızlandığını ve yapılan corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
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ASİLZADELER POTANSİYEL TAŞIYICI KONUMUNDA
Festivalde boy gösteren asilzadeler, Kraliyet Ailesi için potansiyel taşıyıcı konumunda bulunuyor. Çünkü Cheltenham Festivali'ne katılan asillerin temasta bulunduğu diğer kişiler, Kraliçe Elizabeth'e kadar uzanıyor.
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Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Kraliçe'nin corona virüs testinin pozitif çıktığı idida edilmiş ancak bu iddialar Buckingham Sarayı tarafından doğrulanmamıştı.
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RİSK GRUBUNDA
Kraliçe 2. Elizabeth, corona virüsü testleri pozitif çıkan Prens Charles ile İngiltere Başbasanı Boris Johnson ile yakın tarihte görüştüğü için risk grubunda bulunuyordu.
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Kraliçe, 9 Mart 2020 tarihinde oğlu Praens Charles ile Westminister Abbey'deki Commonwealth etkinliğinde yan yana oturmuştu. Kraliçe, Başbakan Johnson ile de en son 11 Mart'ta bir araya gelmişti.
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WEST BROM FORVETİNDE DE SEMPTOMLAR GÖRÜLDÜ
Öte yandan İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich'in forveti Charlie Austin de Celtenham Festivali sonrası corona virüs semptomları yaşamaya başladığını belirtmişti.
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Corona virüsü testi pozitif çıkan İngiliz komedyan Lee Mack de testinin pozitif çıkmasının ardından Celtenham Festivali'nde geçirdiği iki günlük süreyi işaret etmişti.
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Ülkede şimdiye kadar pozitif çıkan 33.718 vakanın yüzlercesinin virüsü Celtenham Festivali'nde kaptığı düşünülüyor.
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İngiltere'de halkın %55'lik dilimi, Başbakan Boris Johnson'ın sürecin ilk başında yürüttüğü 'sürü bağışıklığı' politikasının yanlış olduğu ve önlemlerin geç alındığı görüşünde.
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Cheltenham Festivali'nde çekilen bu görüntüler uluslararası ajanslar tarafından servis edilmiş ve İngiltere dışında birçok ülkede tepki çekmişti.
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Kalabalıkta insanların sosyal mesafe kuralına kulak asmadıkları da açıkça fark ediliyordu.