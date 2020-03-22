Haber Giriş: 22 Mart 2020 - 11:38,
İngiltere'de futbolculardan büyük sorumsuzluk! Corona virüs varken onlar...
Tüm dünya corona virüs nedeniyle 'Evde kal' çağrısında bulunurken ertelenen Premier Lig'i 'fırsat' olarak gören yıldız futbolcular, soluğu gece kulüplerinde aldı.
Corona virüs salgını nedeniyle bütün uzmanların 'evde kal' dediği bu günlerde Premier Lig yıldızları akıl almaz bir sorumsuzluk örneği gösterdi.
Genç futbolcu, haftada 763 bin Türk Lirası kazanıyor. İngiltere'de corona virüs vakası son olarak 5.018 olarak açıklandı. Hayatlarını kaybedenlerin sayısı ise 233...
Dele Alli, corona virüsün çıktığı ilk günlerde salgın hakkında dalga geçmişti. Bu hareketlerin ardından İngiltere Futbol Federasyonu, Alli'yi uyarmıştı.
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