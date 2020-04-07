İngiltere'de Boris Johnson, corona virüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı, İngiliz futbolcu Neville'in sözleri akıllara geldi!
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın corona virüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmasının ardından eski futbolcu Gary Neville'in Johnson hakkında söylediği sözler bir kez daha gündem oldu.
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Spor Arena DIŞ HABER | Corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ateşi düşmeyince dün gece yoğun bakıma alındı.
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Salgın sürecinin ilk dönemlerinde Başbakan Boris Johnson önderliğinde tartışmalı 'sürü bağışıklığı' politikasını izleyen İngiltere'de tablo gittikçe kötüye gidiyor.
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Ülkede vaka sayısı 50 bini geçerken 5.373 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Boris Johnson'ın durumu ciddiyetini korurken futbol dünyası da yaşananlara kayıtsız kalmadı.
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Boris Johnson'ın yoğun bakıma kaldırılmasının ardından bir kez daha tüm gözler Manchester United'ın eski unutulmaz futbolcusu Gary Neville'e çevrildi. İngiltere'de yorumculuk yapan Neville, Johnson'ın politikasını ilk eleştiren 'spor adamı' olmuştu.
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İngiltere Başbakanı, corona virüsün ülkeye ilk girdiği günlerde 'el sıkışmayın, sosyal mesafeyi sağlayın' uyarılarını tiye almış ve 'El sıkışmakta bir sakınca görmüyorum, herkesin elini sıkmaya devam edeceğim' demişti.
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Neville ise bu sözlerin ardından ''Gerçek bir lider çıkıp durumu anlatmalı, bizimki ise zik zak çiziyor. Tam bir şarlatan!'' sözlerini kullanmıştı.
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İngiltere'de bazı kesimler tarafından Neville'in bu sözleri sert bir şekilde eleştirilmiş, eski futbolcu ise Boris Johnson'ın durumu ciddiye almadığını ve böyle giderse işlerin daha kötü olacağını belirtmişti.
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İngiltere'deki son durumları yorumlayan Neville, ''Premier Lig'i erteleyen son ülkelerden birisiyiz. Okulları kapatmakta çok geç kaldık, her şeyde çok geç kaldık. Liderlik önemlidir. Hükümet çıkıp düzgün bir açıklama yapmalı. Ben bir bilim adamı değilim ama ben bile durumun ciddiyetini anlayabiliyorum.'' şeklinde konuştu.
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Vaka ve ölüm sayılarının artmasından sonra Boris Johnson'ın da yoğun bakıma kaldırılması ile Neville'in bu sözleri bir kez daha akıllara geldi. İngiltere'de bu sözleri eleştiren kesimler bile eski futbolcuya hak verirken Boris Johnson'ın kötü bir politika izlediği görüşünde hem fikir oldular.
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İngiltere'de ülkenin kült etkinliklerinden olan Cheltenham Festivali'nin iptal edilmemesi de tepki çekmişti. 250 binden fazla kişinin bir araya geldiği ve 4 gün süren festivalin, corona virüsünü ülkenin dört bir köşesine yaydığı düşünülüyor.
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Her yıl Mart ayının ikinci haftasında düzenlenen Cheltenham Festivali'ne spor ve magazin dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra Kraliyet Ailesinden de önge gelen simalar katılıyor.
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Cornwall Düşesi Camilla'nın eski eşi Andrew Parker Bowles, Cheltenham Festivali'ne katıldıktan sonra rahatsızlandığını ve yapılan corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
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Festivalde boy gösteren asilzadeler, Kraliyet Ailesi için potansiyel taşıyıcı konumunda bulunuyor. Çünkü Cheltenham Festivali'ne katılan asillerin temasta bulunduğu diğer kişiler, Kraliçe Elizabeth'e kadar uzanıyor.
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Kraliçe 2. Elizabeth, corona virüsü testleri pozitif çıkan Prens Charles ile İngiltere Başbasanı Boris Johnson ile yakın tarihte görüştüğü için risk grubunda bulunuyordu.
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Kraliçe, 9 Mart 2020 tarihinde oğlu Praens Charles ile Westminister Abbey'deki Commonwealth etkinliğinde yan yana oturmuştu. Kraliçe, Başbakan Johnson ile de en son 11 Mart'ta bir araya gelmişti.
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İngiltere'de halkın %70'lik dilimi, Başbakan Boris Johnson'ın sürecin ilk başında yürüttüğü 'sürü bağışıklığı' politikasının yanlış olduğu ve önlemlerin geç alındığı görüşünde. Bu yüzde geçen haftalarda ise %50 civarındaydı.