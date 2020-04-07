İngiltere'de Boris Johnson, corona virüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı, İngiliz futbolcu Neville'in sözleri akıllara geldi!

Vaka ve ölüm sayılarının artmasından sonra Boris Johnson'ın da yoğun bakıma kaldırılması ile Neville'in bu sözleri bir kez daha akıllara geldi. İngiltere'de bu sözleri eleştiren kesimler bile eski futbolcuya hak verirken Boris Johnson'ın kötü bir politika izlediği görüşünde hem fikir oldular.