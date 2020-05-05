MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleriİngiltere görülmemiş kararın eşiğinde! Gordon Taylor açıkladı...
GeriFutbol İngiltere görülmemiş kararın eşiğinde! Gordon Taylor açıkladı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 05 Mayıs 2020 - 16:51,

İngiltere görülmemiş kararın eşiğinde! Gordon Taylor açıkladı...

Futbol tarihinde görülmemiş uygulama...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Spor Arena Dış Haberler
Abone Olgoogle-news

Spor Arena Dış Haberler

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgının bilançosu her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor.

2
Abone Olgoogle-news

Dünya genelindeki vaka sayısı 3.6 milyon barajını aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 252 bine ulaştı. İyileşen hasta sayısı ise 1.2 milyonu gördü.

3İngilterede can kayıpları artıyor
Abone Olgoogle-news

İngiltere'de can kayıpları artıyor

Avrupa'da en çok vakanın görüldüğü üçüncü ülke olan İngiltere'de enfekte hasta sayısı 190 bin 584 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 bin 734 olarak bildirildi.

4
Abone Olgoogle-news

İngiltere, vaka sayısında Avrupa'da üçüncü sırada yer alsa ölüm sayısı olarak bakıldığında 29 bin 079 kişinin yaşamını yitirdiği İtalya'nın ardından ikinci sırada bulunuyor.

5Gordon Taylordan sürpriz açıklama
Abone Olgoogle-news

Gordon Taylor'dan sürpriz açıklama

Tüm bu rakamların gölgesinde geleceği büyük merak konusu olan Premier Lig hakkında Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Gordon Taylor'dan oldukça çarpıcı açıklamalar geldi.

6Maçların süresi kısalabilir
Abone Olgoogle-news

Maçların süresi kısalabilir

BBC Radio 4'e açıklamalarda bulunan Gordon Taylor, Premier Lig'de kalan maçların oynatılması durumunda devrelerin 45 dakikadan kısa tutulabileceği bilgisini verdi.

7
Abone Olgoogle-news

Premier Lig'in yeniden başlayıp başlamayacağı yönündeki sorulara 'geleceği bilemeyiz' şeklinde yanıt veren Taylor'ın sözleri futbol kamuoyunun gündemine oturdu.

8Protokol imzalandı
Abone Olgoogle-news

Protokol imzalandı

"Devlet yetkililerini ve tüm tıp uzmanlarını bir araya getirmeyi içeren bir protokol hazırlandı."

9
Abone Olgoogle-news

"Şu an için bu protokolden ve geleceğimizden bahsedebiliriz. Geleceği bilemiyoruz."

10Devreler 45 dakikadan kısa olabilir
Abone Olgoogle-news

Devreler 45 dakikadan kısa olabilir

"Bildiğimiz şey hangi önerilerin olduğu. Daha fazla yedek oyuncu olması, maç devrelerinin 45 dakikadan kısa olması ve boş stadyumlar öneriler arasında"

11Oyuncu değişikliği sayısı artsın teklifi
Abone Olgoogle-news

Oyuncu değişikliği sayısı artsın teklifi

FIFA'dan futbolun kural organı IFAB'a gönderilen yazıda salgın dönüşünde futbolcu sakatlıklarını olabildiğince azaltmak için oyuncu değişikliği sayısının 3'ten 5'e çıkarılması teklif edilmişti.

12Kararı IFAB verecek
Abone Olgoogle-news

Kararı IFAB verecek

FIFA'nın kural teklifi bu sezonun yanı sıra 2020/21 sezonunu da kapsıyor. FIFA'nın teklifiyle ilgili son kararı IFAB verecek.

13
Abone Olgoogle-news

Konuyla ilgili konuşan bir FIFA yetkilisi; "FIFA'nın önceliği futbolcuların sağlığı. Maçlar yeniden başladığında normalden daha sık bir takvimde oynanacak ve bir fizik kondisyon kapasitesini tam yakalayamamış oyuncuların sakatlık riski olacak." demişti.

14
Abone Olgoogle-news

İsmi açıklanmayan yetkili ayrıca, "Bu sebeple zaten salgından ötürü büyük zararlar görmüş takımların bir de sakatlık sıkıntısı yaşamasını istemeyiz. Bu yüzden oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkarılmasını teklif ettik. Kupa maçlarında oynanacak uzatma bölümlerinde uygulanan +1 değişiklik kuralı ise devam edecek." sözlerini kullanmıştı.

15
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi