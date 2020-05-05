İngiltere görülmemiş kararın eşiğinde! Gordon Taylor açıkladı...
Futbol tarihinde görülmemiş uygulama...
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Spor Arena Dış Haberler
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgının bilançosu her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor.
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Dünya genelindeki vaka sayısı 3.6 milyon barajını aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 252 bine ulaştı. İyileşen hasta sayısı ise 1.2 milyonu gördü.
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İngiltere'de can kayıpları artıyor
Avrupa'da en çok vakanın görüldüğü üçüncü ülke olan İngiltere'de enfekte hasta sayısı 190 bin 584 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 bin 734 olarak bildirildi.
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İngiltere, vaka sayısında Avrupa'da üçüncü sırada yer alsa ölüm sayısı olarak bakıldığında 29 bin 079 kişinin yaşamını yitirdiği İtalya'nın ardından ikinci sırada bulunuyor.
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Gordon Taylor'dan sürpriz açıklama
Tüm bu rakamların gölgesinde geleceği büyük merak konusu olan Premier Lig hakkında Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Gordon Taylor'dan oldukça çarpıcı açıklamalar geldi.
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Maçların süresi kısalabilir
BBC Radio 4'e açıklamalarda bulunan Gordon Taylor, Premier Lig'de kalan maçların oynatılması durumunda devrelerin 45 dakikadan kısa tutulabileceği bilgisini verdi.
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Premier Lig'in yeniden başlayıp başlamayacağı yönündeki sorulara 'geleceği bilemeyiz' şeklinde yanıt veren Taylor'ın sözleri futbol kamuoyunun gündemine oturdu.
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Protokol imzalandı
"Devlet yetkililerini ve tüm tıp uzmanlarını bir araya getirmeyi içeren bir protokol hazırlandı."
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"Şu an için bu protokolden ve geleceğimizden bahsedebiliriz. Geleceği bilemiyoruz."
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Devreler 45 dakikadan kısa olabilir
"Bildiğimiz şey hangi önerilerin olduğu. Daha fazla yedek oyuncu olması, maç devrelerinin 45 dakikadan kısa olması ve boş stadyumlar öneriler arasında"
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Oyuncu değişikliği sayısı artsın teklifi
FIFA'dan futbolun kural organı IFAB'a gönderilen yazıda salgın dönüşünde futbolcu sakatlıklarını olabildiğince azaltmak için oyuncu değişikliği sayısının 3'ten 5'e çıkarılması teklif edilmişti.
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Kararı IFAB verecek
FIFA'nın kural teklifi bu sezonun yanı sıra 2020/21 sezonunu da kapsıyor. FIFA'nın teklifiyle ilgili son kararı IFAB verecek.
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Konuyla ilgili konuşan bir FIFA yetkilisi; "FIFA'nın önceliği futbolcuların sağlığı. Maçlar yeniden başladığında normalden daha sık bir takvimde oynanacak ve bir fizik kondisyon kapasitesini tam yakalayamamış oyuncuların sakatlık riski olacak." demişti.
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İsmi açıklanmayan yetkili ayrıca, "Bu sebeple zaten salgından ötürü büyük zararlar görmüş takımların bir de sakatlık sıkıntısı yaşamasını istemeyiz. Bu yüzden oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkarılmasını teklif ettik. Kupa maçlarında oynanacak uzatma bölümlerinde uygulanan +1 değişiklik kuralı ise devam edecek." sözlerini kullanmıştı.