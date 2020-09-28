İngiltere bunu konuşuyor! Manchester City'nin hezimeti sonrası Çağlar Söyüncü...

BU SENEYE DE DAMGASINI VURACAK GİBİ! Leicester City taraftarları da Çağlar Söyüncü'nün performansını bir kez daha alkışlarken sosyal medyada Çağlar hakkında övgü dolu paylaşımlarda bulundular. Geçen sezon City'nin yanı sıra Liverpool ile de adı bir dönem geçen Çağlar, bu seneye de damgasını vuracak gibi gözüküyor...