İngiltere bunu konuşuyor! Manchester City'nin hezimeti sonrası Çağlar Söyüncü...

Premier Lig'de Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Manchester City'i 5-2 mağlup ederken son zamanların en flaş sonucuna imza attı.
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Leicester'a tarihi galibiyeti getiren golleri Jamie Vardy (3), Riyad Mahrez ve James Maddison atarken City'nin golleri Mahrez ve Ake'den geldi...
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Maçın ardından hat-trick yapan Jamie Vardy, taraftarlarına seslenirken ''Bu galibiyetten zevk aldınız mı?'' derken City cephesini kızdırdı.
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'NE MAÇTI AMA!'
De Bruyne, Mahrez, Sterling gibi yıldız isimler karşısında başarılı bir futbol ortaya koyan Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ise ''Ne maç ama!'' paylaşımında bulundu.
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'BÜYÜK ADAMSIN ÇAĞLAR!'
Bu paylaşımın ardından Leicester City hesabı, Çağlar'a 'Kral' emojisi gönderirken takım arkadaşı Ayoze Perez, Çağlar için 'Büyük adam!' yorumunda bulundu.
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Pep Guardiola yönetiminde ilk kez bir lig maçında 5 gol kalesinde gören Manchester City, 438 maç sonra 5 gollü bir mağlubiyet yaşadı.
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686. MAÇINDA İLK KEZ...
Guardiola ise kariyerinde 686. maçında ilk kez kalesinde 5 gol gördüğü bir maçı yaşamış oldu.
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Karşılaşmanın ardından İngiliz basınının eleştiri okları arasında Pep Guardiola yer alıyordu...
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İspanyol teknik direktörün geldiğinden bu yana sadece stoper transfer için 480 milyon euro harcadığı, buna rağmen 5 gol yediğinin altı çizildi.
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STOPERE 500 MİLYON EURO!
Benfica'dan Ruben Dias'ı da almaya çok yaklaşan City, genç futbolcu için 70 milyon euro kasasından çıkartabilir. Bu durumda da stoper harcamaları 500 milyon euroyu geçecek.
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GRAEME SOUNESS ELEŞTİRDİ
İngiltere'de spor yorumculuğu yapan Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Graeme Souness ise karşılaşmayı değerlendirirken ağır sözler kullandı.
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'DAHA FAZLASI ŞART!'
Souness, ''City, şimdi de stopere Ruben Dias'i alıyor. Geçen sezon Liverpool'un 18 puan gerisinde kaldılar. Liverpool şimdi daha da güçlü. Aradaki farkı kapatmak istiyorlarsa bundan daha fazlasını yapmaları gerekiyor.'' diye konuştu.
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AKILLARA ÇAĞLAR TRANSFERİ GELDİ
Ake ve Ruben Dias transferlerini yetersiz gören İngiliz basınının bu eleştirilerinin ardından akıllara Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü geldi.
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Geçen sezonun bitmesinin ardından Çağlar Söyüncü'nün ismi Manchester City ile ciddi bir şekilde anılmaya başlanmıştı.
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ÇAĞLAR YERİNE İKİ TRANSFER
Premier Lig'de yılın 11'ine de seçilen Çağlar'ı Guardiola'nın çok istediği ve bu transfer için Leicester'ın 80 milyon istediği kaydedilmişti.
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Manchester City karşısında yine duvar olan Çağlar'ı alamayan City'nin Milli yıldız yerine iki stoper için 100 milyon euro harcaması Guardiola'ya eleştirilerin bir tık artmasına neden oldu.
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BU SENEYE DE DAMGASINI VURACAK GİBİ!
Leicester City taraftarları da Çağlar Söyüncü'nün performansını bir kez daha alkışlarken sosyal medyada Çağlar hakkında övgü dolu paylaşımlarda bulundular. Geçen sezon City'nin yanı sıra Liverpool ile de adı bir dönem geçen Çağlar, bu seneye de damgasını vuracak gibi gözüküyor...