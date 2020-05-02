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Futbol
Haber Giriş: 02 Mayıs 2020 - 10:05,

İngilizler duyurdu! Prens Selman'a büyük şok...

İngiltere'de büyük bir yatırım yapmaya hazırlanan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a kötü bir haber geldi.

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Spor Arena Dış Haber | İngiltere'de büyük bir yatırım yapmaya hazırlanan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a kötü bir haber geldi.

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Premier Lig kulübü Newcastle United'ı satın almak için 300 milyon pound teklif yapan Prens Selman'a Amerika'dan rakip çıktı.

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İngiliz basınında çıkan haberde ABD'li televizyoncu Henry Mauriss, Newcastle United için kulüp sahibi Mike Ashley'e 350 milyon pound'luk teklif yaptı.

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Amerika'nın en büyük televizyon patronlarından olarak gösterilen Henry Mauriss'in yaklaşık 1 yıldır Newcastle United için görüşmeler yürüttüğü biliniyordu ancak Prens Selman'ın teklifinin yukarısına çıkması herkesi şaşırttı.

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Newcastle United'ın sahibi Mike Ashley ile Prens Selman'ın satış konusunda ileri bir safhada oldukları için Henry Mauriss'in şansı az olarak değerlendiriliyor ancak aradaki 50 milyon pound'luk fark akışı değiştirebilir.

6ADADA KARMAŞA HAKİM
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ADA'DA KARMAŞA HAKİM

Newcastle United'ı almak için görüşmeleri sürdüren Prens Selman'ın İngiltere piyasasına bu şekilde girmesine tepkiler ise sürüyor.

7beIN SPORTS CEOSUNDAN KULÜPLERE MEKTUP
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beIN SPORTS CEO'SUNDAN KULÜPLERE MEKTUP

Premier Lig'in uluslararası yayın haklarına sahip olan Katar merkezli beIN SPORTS CEO'su Yousef Al-Obaidly, kulüplere bir mektup yollayarak bu satışa izin vermemelerini istemişti.

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Yousef Al-Obaidly mektubunda, dünyanın en büyük korsan yayın platformunun Suudi Arabistan'a ait olduğunu söylemiş ve Prens Selman'a bu satış için onay verilmesi halinde Premier Lig markasının büyük zarar göreceğini ifade etmişti.

9CEMAL KAŞIKÇININ NİŞANLISI DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
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CEMAL KAŞIKÇI'NIN NİŞANLISI DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Son olarak İstanbul'da öldürülen Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, İngiltere hükümetine seslenerek Prens Selman'ın bir cinayet azmettiricisi olduğunu söylemişti.

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Hatica Cengiz, Prens Selman'ın dünyada bozulan Suudi Arabistan görüntüsünü düzeltmek için milyarlarca para harcayacağını iddia etmiş ve Premier Lig kulüplerini, 'Bu kötü insanı aranıza almayın' sözleriyle uyarmıştı.

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