İngilizler duyurdu! Prens Selman'a büyük şok...

İngiltere'de büyük bir yatırım yapmaya hazırlanan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a kötü bir haber geldi.
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Spor Arena Dış Haber | İngiltere'de büyük bir yatırım yapmaya hazırlanan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a kötü bir haber geldi.
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Premier Lig kulübü Newcastle United'ı satın almak için 300 milyon pound teklif yapan Prens Selman'a Amerika'dan rakip çıktı.
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İngiliz basınında çıkan haberde ABD'li televizyoncu Henry Mauriss, Newcastle United için kulüp sahibi Mike Ashley'e 350 milyon pound'luk teklif yaptı.
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Amerika'nın en büyük televizyon patronlarından olarak gösterilen Henry Mauriss'in yaklaşık 1 yıldır Newcastle United için görüşmeler yürüttüğü biliniyordu ancak Prens Selman'ın teklifinin yukarısına çıkması herkesi şaşırttı.
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Newcastle United'ın sahibi Mike Ashley ile Prens Selman'ın satış konusunda ileri bir safhada oldukları için Henry Mauriss'in şansı az olarak değerlendiriliyor ancak aradaki 50 milyon pound'luk fark akışı değiştirebilir.
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ADA'DA KARMAŞA HAKİM
Newcastle United'ı almak için görüşmeleri sürdüren Prens Selman'ın İngiltere piyasasına bu şekilde girmesine tepkiler ise sürüyor.
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beIN SPORTS CEO'SUNDAN KULÜPLERE MEKTUP
Premier Lig'in uluslararası yayın haklarına sahip olan Katar merkezli beIN SPORTS CEO'su Yousef Al-Obaidly, kulüplere bir mektup yollayarak bu satışa izin vermemelerini istemişti.
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Yousef Al-Obaidly mektubunda, dünyanın en büyük korsan yayın platformunun Suudi Arabistan'a ait olduğunu söylemiş ve Prens Selman'a bu satış için onay verilmesi halinde Premier Lig markasının büyük zarar göreceğini ifade etmişti.
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CEMAL KAŞIKÇI'NIN NİŞANLISI DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Son olarak İstanbul'da öldürülen Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, İngiltere hükümetine seslenerek Prens Selman'ın bir cinayet azmettiricisi olduğunu söylemişti.
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Hatica Cengiz, Prens Selman'ın dünyada bozulan Suudi Arabistan görüntüsünü düzeltmek için milyarlarca para harcayacağını iddia etmiş ve Premier Lig kulüplerini, 'Bu kötü insanı aranıza almayın' sözleriyle uyarmıştı.