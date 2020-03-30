İngiliz futbolcu Jack Grealish corona virüse karşı uyardı, sonra parti dönüşü kaza yaptı!
Premier Lig takımlarından Aston Villa forması giyen İngiliz futbolcu Jack Grealish, corona virüsüne karşı önlem olarak evden çıkmamaları gerektiği konusunda paylaşım yaptı. Yıldız futbolcu, bu paylaşımın ardından yasak olmasına rağmen gece kulübüne gitti, daha sonra da kaza yaptı.
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İngiltere, Aston Villa'nın genç yıldızı Jack Grealish'i konuşuyor. Grealish, corona virüs vakalarının her geçen gün arttığı İngitlere'de akıl almaz bir olaya imza attı.
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Corona virüsü salgını nedeniyle herkesi evde kalmaya davet eden 24 yaşındaki oyuncu bu çağrıdan kısa bir süre sonra bir ev partisi dönüşü arabasıyla kaza yaptı.
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Karantina olmasına rağmen soluğu dışarıda almak isteyen Grealsih, arkadaşı Ross McCormack'in lüks evinde düzenlenen partiye katıldı.
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Sabaha karşı partiden ayrılan İngiliz futbolcu, sarhoş bir şekilde arabasını sürdü ve 3 araca birden çarptı. Görgü tanıklarına göre Grealish, 200 metre boyunca kaldırımda arabasını sürdü.
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Grealish'in kaza sonrası paniklediği ve olay yerinden yürüyerek uzaklaştığı kaydedildi. Polisin ulaştığı Grealish, karakola ifade vermeye giderken de giyim tarzıyla dikkat çekti.
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Jack Grealish, yaptığı bu skandal kazadan saatler önce ise 'evden çıkmayın' uyarısı yapmış ve İngiltere'de insanları corona virüse karşı bilinçli olma çağrısında bulunmuştu.
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Hem Premier Lig yönetiminin hem de Aston Villa'nın yıldız futbolcuya ağır bir ceza vermesi bekleniyor...
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Grealish'in adı transfer döneminde Manchester United ile anılıyordu. United, genç futbolcu için kesenin ağzını açmıştı...
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İngiltere'de geçtiğimiz günlerde de Tottenham'ın ünlü futbolcusu Dele Alli, yasaklara rağmen gece dışarı çıkmış ve tepki çekmişti.