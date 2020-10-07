İngiliz basınından son dakika transfer iddiası! Falcao'dan sonra Cavani...

'NEDEN SON GÜN?' Ancak Manchester United'ın Cavani hamlesi, İngiliz basınında 'Panik transferi' şeklinde yorumlandı. İngiliz spor yorumcuları, bu transferi ''Neden son gün yapıldı? Başka biri alınamadığı için son güne kaldı'' diyerek eleştirdi.