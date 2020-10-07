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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 07 Ekim 2020 - 13:57 | 

İngiliz basınından son dakika transfer iddiası! Falcao'dan sonra Cavani...

Manchester United'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı Edinson Cavani, İngiltere'de akıllara Radamel Falcao'yu getirdi...

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Transferin son gününde Premier Lig devi Manchester United, Uruguaylı golcü Edinson Cavani'yi kadrosuna katmıştı. PSG ile yollarını ayıran Cavani, yeni sezonda Manchester United için forma giyecek.

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33 yaşındaki forvet, Manchester United'ın efsanevi 7 numaralı formasını giyecek. Bu formayı geçmiş yollarda Best, Cantona, Beckham ve Cristiano Ronaldo gibi oyuncular giymişti. Ancak son yıllarda 7 numaralı formayı giyen futbolcular beklentileri karşılayamamış ve hayal kırıklığı yaratmıştı.

3RONALDO SONRASI...
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RONALDO SONRASI...

Cristiano Ronaldo dönemi sonrasında 7 numara giyen futbolcular, 222 maçta sadece 34 gol bulabilmişti. Cavani ise 2007'den beri 5 büyük ligde 250 gol kaydetmiş durumda...

4NEDEN SON GÜN
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'NEDEN SON GÜN?'

Ancak Manchester United'ın Cavani hamlesi, İngiliz basınında 'Panik transferi' şeklinde yorumlandı. İngiliz spor yorumcuları, bu transferi ''Neden son gün yapıldı? Başka biri alınamadığı için son güne kaldı'' diyerek eleştirdi.

5AKILLARA FALCAO GELDİ
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AKILLARA FALCAO GELDİ

İngiliz The Sun gazetesi ise Edinson Cavani hamlesini Radamel Falcao transferine benzetti. Falcao, 2014 yılında transferin son gününde Monaco'dan Manchester United'a kiralanmıştı.

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Falcao'nun da bir 'panik transferi' olduğunu belirten İngilizler, Kolombiyalı golcü için şu ifadeleri sayfalarına taşıdı;

7DÜNYANIN EN İYİLERİNDENDİ...
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'DÜNYANIN EN İYİLERİNDENDİ...'

''Falcao, dünya üzerindeki en korkulan forvetlerden biriydi. Atletico ve Monaco'da yaptıkları ortadaydı.''

8İNSANLAR DANS ETMİŞTİ
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'İNSANLAR DANS ETMİŞTİ!'

'Falcao açıklandığında taraftarlar sokakta dans ederek kutlama yapmıştı. Ama sonrası bir faciaydı.''

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''29 maçta sadece 4 gol attı ve mantıklı olarak satın alma opsiyonu kullanılmadı. Sonra Chelsea onu almaya karar verdi ama düşüşü devam etti...''

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Edinson Cavani'nin Radamel Falcao etkisi yapıp yapmayacağı İngiltere'de büyük merak konusu oldu.

11EN KÖTÜLERDEN BİRİ...
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EN KÖTÜLERDEN BİRİ...

İngilizler, geçtiğimiz transfer döneminde de Falcao'yu Premier Lig'in en kötü transferleri arasında göstermişti.

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