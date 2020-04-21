İngiliz bakandan skandal savunma! Ülke bunu konuşuyor...
Corona virüsü salgını büyümeye devam ederken İngiltere'de gündem hükümetin erken tedbir almaması. Boris Johnson hükümetine tepkiler sürerken ülkenin Kültür Bakanı'ndan skandal bir açıklama geldi.
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Spor Arena Dış Haber | Corona virüsü salgını büyümeye devam ederken İngiltere'de gündem hükümetin erken tedbir almaması. Boris Johnson hükümetine tepkiler sürüyor...
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Ülkede tespit edilmiş 124 bin 228 vaka bulunuyor. Ölü sayısı 16 bin 509 olarak açıklanırken iyileşen kişiler ise bin 918 olarak duyuruldu.
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İngiltere'de Corona virüsü salgınının yayılma noktası olarak gösterilen, 250 bin kişinin katıldığı Cheltenham Festivali üzerine tartışmalar da bitmiyor.
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VİRÜSÜN YAYILMA NOKTASI
10-13 Mart tarihleri arasında İngiltere'de düzenlenen ve toplam 250 bin kişinin katıldığı at yarışı organizasyonu Cheltenham Festivali, ülkenin dört bir yanına virüsün yayılmasının en büyük sebebi olarak gösteriliyor.
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Kraliyet Ailesi üyelerinden Cornwall Düşesi Camilla'nın eski eşi Andrew Parker Bowles, Cheltenham Festivali'ne katıldıktan sonra rahatsızlandığını ve yapılan corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
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PRENS CHARLES DA VİRÜSE YAKALANDI
Cornwall Düşesi Camilla'nın eşi olan Prens Charles da Corona virüse yakalanmış ve tedavisinin ardından hastalığı yenmişti. Kraliçe Elizabeth'in de virüse yakalandığı iddia edilmişti ancak bu haber yalanlandı.
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Cheltenham Festivali'nin ertelenmemesinde eleştirilerin odak noktasındaki isim Başbakan Boris Johnson da Corona virüse yakalanmış ve yoğun bakımda tedavi görmüştü.
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BAKAN'DAN SKANDAL SAVUNMA!
Cheltenham Festivali'nin düzenlenmesine dair eleştiriler devam ederken İngiltere Kültür Bakanı Oliver Dowden, katıldığı bir canlı yayında festivalle ilgili eleştirilerin yersiz olduğunu söyledi.
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KÜLTÜR BAKANI DOWDEN'IN SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDE
"Virüs tehdidi sizin etrafınızdaki insanlarla ilgili. Önünüzde, arkanızda, sağınızda veya solunuzdaki bir hastadan virüsü kapabilirsiniz. Organizasyona katılımdaki yüksek sayının bununla ilgisi yok"
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"Bize bilim insanlarından gelen tavsiyelerde büyük katılımlı organizasyonlardaki risklerin bir restoranda toplu şekilde yemek yemekten fazla olmadığı yönündeydi."
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"Bu tavsiyelere uyarak mart sonuna kadar büyük organizasyonların yasaklanmasına gerek duymadık."
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"Bazı gelişmeler sonrası bilimsel tavsiyelerde değişiklik oldu ve biz de hükümet olarak gerekli kararları aldık ve kısıtlamalara gittik. Kalabalık katılımlı organizasyonları durdurduk, restoranları kapattık
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EFSANE JOKEY ERTELEMEME KARARINI ELEŞTİRMİŞTİ
İngilizlerin efsane jokeylerinden Sir Anthony Peter McCoy, Cheltenham Festivali sonrası ülkede artışa geçen vaka sayısı ve festivalin ertelenmemesinin ardındaki sebepler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
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Evinden bir programa canlı bağlanan McCoy, İngiltere'deki ölümlerin bir çoğunun Cheltenham kaynaklı olduğunu söylemişti. "Bu tehlikeyi ön görememek çok büyük hata. Organizasyon ertelenmeliydi. Hükümet büyük yanlış yaptı, ölümcül bir yanlış"
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"Hükümetteki insanların aldığı kararlar ortada. Başbakan da bu hastalığa yakalandığına göre salgını başlarda pek önemsemedikleri gayet açık. Hükümet, organizasyon komitesine Cheltenham'da gerekli dezenfektan malzemelerinin yerleştirilmesi ve seyircilerin bunları kullanmasının teşvik edilmesi tavsiye edilmiş. Organizasyon iptal edilmeliydi. Belki de ülkedeki birçok ölümün sebebi Cheltenham Festivali."
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250 bin kişinin katıldığı bir festivalden bahsediyoruz. Burada oluşan tehlikenin Londra Metrosu veya Heathrow Havalimanı'ndan farkı yok. Tehlike artık kapımızda değil, evimize çoktan girdi. İspanya ve İtalya'da sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İngiltere'de de bu karar geç olmadan alınmalı"
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250 BİN KİŞİ AYNI ALANDA
250 binden fazla kişinin bir araya geldiği ve 4 gün süren festivalin, corona virüsünü ülkenin dört bir köşesine yaydığı düşünülüyor.
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ÜNLÜ İSİMLER KATILIYOR
Her yıl Mart ayının ikinci haftasında düzenlenen Cheltenham Festivali'ne spor ve magazin dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra Kraliyet Ailesinden de önde gelen simalar katılıyor.
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FESTİVALDE ALINAN TEK ÖNLEM TEMİZLİK ÜRÜNLERİ OLMUŞTU