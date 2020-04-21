İngiliz bakandan skandal savunma! Ülke bunu konuşuyor...

"Hükümetteki insanların aldığı kararlar ortada. Başbakan da bu hastalığa yakalandığına göre salgını başlarda pek önemsemedikleri gayet açık. Hükümet, organizasyon komitesine Cheltenham'da gerekli dezenfektan malzemelerinin yerleştirilmesi ve seyircilerin bunları kullanmasının teşvik edilmesi tavsiye edilmiş. Organizasyon iptal edilmeliydi. Belki de ülkedeki birçok ölümün sebebi Cheltenham Festivali."