İndirimli Formula 1 bileti saat kaça kadar satışta? 2020 F1 biletlerinin fiyatları
Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin biletleri bugün satışa çıktı. Yapılan açıklamaya göre 14 kategoride satışa sunulacak Formula 1 biletleri, antrenman, sıralama turları ve yarış gününü kapsayacak şekilde kombine olarak alınabilecek. Peki, İndirimli Formula 1 bileti saat kaça kadar satışta?
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Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020’nin biletleri 15 Eylül Salı Günü saat 12:00 itibariyle satışa sunuldu. Biletix üzerinden satışa çıkan F1 biletleri, üç günlük kombine olarak ilk 24 saatte 90 lira ile 1900 lira arasında, sonrasında ise 120 lira ile 2 bin 750 lira arasında değişen fiyatlarla satışta olacak.
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F1 BİLETLERİ İÇİN AÇIKLAMA
Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, yaptığı açıklamada, Formula 1 biletlerinin herkes için ulaşılabilir olmasını istediklerini belirterek şunları kaydetti:"Formula 1'i ülkemize geri getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Formula 1'i ülkemize geri getirme görevinin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bize verilmesinin ardından, böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmadan bu dev organizasyonu ülkemize kazandırdık. Bu gayreti sadece Formula 1'i ülkemize geri getirme noktasında da bırakmadık. Türkiye'nin çok özlediği bu organizasyon için halkımızı da mutlu etmek amacıyla büyük çaba sarf ettik. Formula 1 yönetimiyle bilet fiyatlarına ilişkin yoğun görüşmeler yaptık. Bu çaba sayesinde dünyanın en heyecanlı pisti Intercity İstanbul Park'a özel, dünyanın en ucuz Formula 1 biletlerini halkımızla buluşturacağız. Tüm dünyanın büyük heyecanla takip edeceği bu yarışın biletlerini, ülkemizde her bütçeye uygun aralıklarla satışa sunuyoruz."
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TÜRKİYE’NİN FORMULA 1 GEÇMİŞİ
Türkiye ilk kez 2005’te dünyanın en hızlı araçlarını ağırlamıştı. Dünyanın her noktasından takipçisi olan Formula 1 yarışları en son 2011’de düzenlenmiş, 2012’den sonra Türkiye bir daha yarış takviminde yer almamıştı. Ancak bu yıl pandemi nedeniyle birçok ülkede yarış düzenlenemeyince yaklaşık 8 yıl aradan sonra F1 yarışları yeniden Türkiye’ye döndü. Takvimden çıkartılmasının 8 yıl sonrasında ilk kez Formula 1 Grand Prix’ine ev sahipliği yapacak olan İstanbul Park için tarih 13-15 Kasım 2020 olarak belirlendi. Yarışların henüz seyircili olup olmadığı netlik kazanmasa da Formula 1 sezonunda bazı yarışların sınırlı sayıda seyirciye açık olacağı belirtildi.