Haber Giriş: 16 Mart 2020 - 09:00,
İlker Yasin: Şişik egosu ve megaloman tavrıyla...
Hürriyet Gazetesi yazarı İlker Yasin, Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendirdi.
Bütün Digiturk kahvelerinde, 30 santimetre aralıklarla burun buruna maç izleyenler, ibadethanelerde beden bedene dua edenler, tatil kararı sonrası aynı otobüslerle seyahat edenler ve umreden gelip kasabalarında el öptürenler varken, statların seyircisiz olması ne mana?
POZİSYONLARA GİRİLEMEDİ
Sadece dün değil, bir hafta önce Sivas’ta kaybedilen iki puanla birlikte yarışın en kritik dönemecinde G.Saray 4 puan kaybetti.
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