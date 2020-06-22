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GeriFutbol İlker Yasin: Kalitesiz, 3. sınıf futbolcular grubu...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 22 Haziran 2020 - 07:41,

İlker Yasin: Kalitesiz, 3. sınıf futbolcular grubu...

Hürriyet Gazetesi yazarlarından İlker Yasin, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'ya 2-0 yenildiği mücadeleyi değerlendirdi.

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Yazarlarımızdan İlker Yasin, Kasımpaşa - Fenerbahçe mücadelesinin ardından çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. İşte o değerlendirmeler...

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Bakmayın haziran ortasında olduğumuza. Bu maç, pandemi olmasa mart sonunda oynanacak ve Fenerbahçe sahaya ligde hiçbir iddiası kalmamış, kupaya Nisan ortasında veda etmiş bir takım olarak çıkacaktı.

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Fenerahçe’nin nisan ortasında hedefsiz, kupasız ve Avrupa’sız kalmasını camia kolay kolay içine sindiremez. Comolli’nin gelişiyle başlayan tapon transfer felaketi, Fenerbahçe takımını kalitesiz, 3. sınıf futbolcular grubuna dönüştürdü.

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Teknik kapasitesi düşük futbolcularla, enerji ve mücadele futbolu oynamak Fenerahçe’nin yapısına uygun değil. Fenerahçe’nin Türk futbolunu bilen, seyirciyi, ülkeyi, medyayı tanıyan anlaştığı bir teknik direktör varsa tamam.

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Ama yoksa mutlaka ve derhal takımın son 7 haftasını izleyecek bu toplama ekibi nasıl dağıtacağını düşünecek teknik adam bulunması şart.

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Kasımpaşa müthiş bir toparlanma sürecinde ama hâlâ küme hattından kurtulmuş değil. Dünkü galibiyet lacivert beyazlı ekibin rahatlamasına şu an için yeter.

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İyi bir Fenerbahçe Türkiye’de her maçın favorisidir. Dün iki takım da kendi alanında kontrollü ve kontratak kollayan bir düzen içindeydi.

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Fenerbahçe, Kayseri maçından derli toplu ve pozisyon üreten takımdı. İlk yarı Vedat ve Hasan Ali ile iki mutlak pozisyondan yararlanamadı. Ozan’ın vuruşunda top direkten döndü.

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Ev sahibinde Hajradinovic’in vuruşunda kaleci Altay gol izni vermedi. Ferdi’nin bu takımda sürekli forma bulması gerektiğine inanıyorum.

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Hareketli çabuk oyunuyla Deniz, Vedat gibi ağır oyuncuların açığını kapatıyor. Trabzonspor maçında rakip kaleyi en çok zorlayan Mehmet Ekici, uzaktan vuruşları duran toplardaki ustalığı ile ilk 11’de düşünülmedi.

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Teknik kadro Fenerahçe’nin mücadeleye dayalı, ani ve hızlı kontraya çıkan oyununa uygun olmadığına karar verdi herhalde. Ama oyuna girdikten hemen sonra Mehmet Ekici iki mutlak gol pozisyonuna girdi.

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Serdar Aziz’in yokluğunda Gustavo stopere çekilirken, 55’te hızlı gelişen bir Kasımpaşa kontratağında Thiam’ın gol öncesi Gustavo’ya attığı çalım, bir Fenerbahçe stoperine yakışmayacak bir hataydı.

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Kontrataklarda zaman ve alan çok değerlidir. Thiam ve Koita gibi hızlı isimlere sahip Fuat Çaba bu açıdan çok şanslı.

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90+3’te Aytaç’ın ara pasında F.Bahçe savunmasının göbeği saç yoldururken, Yusuf skoru 2-0’a getiren golü attı. Fuat Çapa’yı son 6 maçta aldığı 5 galibiyet ve 16 puan için kutlamak lazım.

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