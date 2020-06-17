Ä°lker Yasin: Emre BelözoÄŸlu'nun Fenerbahçe'de kariyer yapmasÄ± çok zor!
HÃ¼rriyet Gazetesi yazarlarÄ±ndan Ä°lker Yasin, Trabzonspor'un FenerbahÃ§e'yi KadÄ±kÃ¶y'de 23 yÄ±l aradan sonra 3-1 maÄŸlup ederek Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda finale yÃ¼kselmesinin ardÄ±ndan gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸen bir yazÄ± kaleme aldÄ±.
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Bu maÃ§ FenerbahÃ§e iÃ§in Ã§ok ama Ã§ok Ã¶nemliydi. UEFA Avrupa Ligiâ€™nde gruplara katÄ±lma yolunda, taraftara moral, heyecan verme ve yÃ¶netimi nefeslendirme aÃ§Ä±sÄ±ndan mutlaka FenerbahÃ§e, TÃ¼rkiye KupasÄ±â€™nda finale yÃ¼rÃ¼meliydi.
2
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FenerbahÃ§e iki pasta bu kadar kolay golÃ¼ nasÄ±l yer? SarÄ± lacivertli ekibin savunmasÄ±, kaleci Altayâ€™Ä±n kariyeriyle oynuyor adeta. Sezonun yÄ±ldÄ±zÄ± SÃ¶rloth 2 gol attÄ±, Emreâ€™yi oyundan attÄ±rdÄ±.
3
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Ve takÄ±mÄ±nÄ± TÃ¼rkiye KupasÄ±â€™nda finale taÅŸÄ±dÄ±. Ben, bu skora ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ± sÃ¶yleyemem. Bu sezon FenerbahÃ§e iÃ§in artÄ±k yok. Taraftar hatÄ±ralarla avunacak.
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BAÅžKA ANLAMI VARDI AMA...
Pandemi sonrasÄ±nda isteksiz, kaygÄ±lÄ± ve dÃ¼ÅŸÃ¼k konsantrasyonlu bir Kayseri maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan bu maÃ§Ä±n baÅŸka bir anlamÄ± vardÄ±. Ama FenerbahÃ§e futbolcu grubu bunu kavrayamadÄ±.
6
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FenerbahÃ§e kadrosu, kalitesi bu olamaz. BÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸim ÅŸart. Ä°vedilikle teknik direktÃ¶rÃ¼ bir an Ã¶nce bulmak lazÄ±m. Yeni hocanÄ±n o kadar Ã§ok iÅŸi var ki... Kayseri maÃ§Ä±nda kulÃ¼bede sarÄ± kart gÃ¶ren Emre, dÃ¼n de kÄ±rmÄ±zÄ± gÃ¶rdÃ¼.Â
7
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â€˜Elden gelenâ€™ subjektif, â€˜Ã¼stÃ¼ne dÃ¼ÅŸeni yapmakâ€™ objektiftir. Emre BelÃ¶zoÄŸlu hem subjektif hem objektif davranÄ±ÅŸlarÄ±yla kendine ve takÄ±mÄ±na zarar vermeye devam ediyor. Ã–fke kontrolÃ¼ sÄ±fÄ±r, kendini kolay kaybeden BelÃ¶zoÄŸluâ€™nun F.BahÃ§eâ€™de kariyer yapmasÄ± Ã§ok zor.
8
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Mesele ne kadar iyi olduÄŸun deÄŸil, ne kadar iyi olmak istediÄŸindir. Emre iyi insan olabilir. Ben de Ã¶yle tanÄ±yorum ama bir profesyonel olarak takÄ±ma sÃ¼rekli zarar veriyor.
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SERDAR AZiZ ÅžANSSIZDI
Trabzon maÃ§Ä±n baÅŸÄ±nda rahatladÄ±. 6. dakikada ekubanâ€™Ä±n uzun mesafeli diyagonal pasÄ±nÄ± SÃ¶rlothâ€™un alÄ±ÅŸÄ±, kontrolÃ¼ ve ÅŸutu ne kadar gÃ¼zelse, Serdar azizâ€™in ÅŸanssÄ±zlÄ±ÄŸÄ± da o kadar bÃ¼yÃ¼ktÃ¼.
10
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Serdar Azizâ€™e Ã§arpan top kaleciyi kontrpiyede bÄ±rakÄ±nca Trabzon 1-0 Ã¶ne geÃ§ti. Ä°ÅŸlerin zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± anlarda muriÃ§ gayretli ama etkisiz, Rodrigues, yanar dÃ¶ner bir anlayÄ±ÅŸtaydÄ±.
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Hasan Ali ve Denizâ€™in kullandÄ±ÄŸÄ± FenerbahÃ§e sol kulvarÄ±, Trabzonâ€™u epey zorladÄ±. Hasan aliâ€™nin nefis ortasÄ±nda 42. dakikada Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§, nefis bir sol yarÄ±m voleyle skoru eÅŸitledi.
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KARAPINARâ€™I ANLAMAK ZOR
Trabzon GÃ¶ztepe sÄ±navÄ±nÄ±n yorgunluÄŸu, biraz da ilk maÃ§Ä±n skoruyla kontrollÃ¼ bir futbol ve aÅŸÄ±rÄ±ya kaÃ§mayan performans sergiledi.
13
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Ekuban, 84â€™te kiÅŸisel becerisiyle soldan getirdi, SÃ¶rloth durumu 2-1 yaptÄ±. F.BahÃ§eâ€™nin oyun disiplininden koptuÄŸu bu dakikalarda 4 Trabzonlu oyuncunun yaptÄ±ÄŸÄ± baskÄ±n, novakâ€™Ä±n golÃ¼yle sonlandÄ±.
14
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Tahir KarapÄ±narâ€™Ä± anlamak da zor. Kayseri maÃ§Ä±nda sahanÄ±n en iyilerinden Ferdiâ€™yi oyundan Ã§Ä±karÄ±rken, dÃ¼n de F.BahÃ§eâ€™nin en iyilerinden Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§â€™Ã¼ dÄ±ÅŸarÄ± aldÄ±.
15
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Bir an Ã¶nce asli gÃ¶revine dÃ¶nmesinde ve Ali KoÃ§â€™un da F.BahÃ§eâ€™ye gelecek yÄ±lÄ±n hocasÄ±nÄ± getirmesinde fayda var.