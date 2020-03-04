Trabzonspor - Fenerbahçe maçından sonra olay yorum!

Trabzon’da son beş maçtır düşen performansın neden kaynaklandığı belki gelen galibiyetler ve alınan puanların gölgesinde fazla araştırılmadı ama ligde 19 gol atmış, golcü etiketi almış bir Sörloth’u taç çizgisi kenarına atmak ve oradan orta yapmasını beklemek akıllıca değil.