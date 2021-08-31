İlkay Gündoğan hayatının imzasını atıyor! Sevgilisi Sara Arfaoui'ye evlenme teklifi etti, düğün tarihini aldı
Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, yeni bir aşka yelken açmıştı. Gündoğan, sevgilisi Sara Arfaoui'ye evlenme teklif etti. Çift düğün tarihlerini de belirledi.
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Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, yeni sevgilisi Sara Arfaoui ile ilk olarak İtalya'nın Portofino kentinde objektiflere takılmıştı.
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MUTLULUK POZLARI
Konakladıkları otelin balkonunda görüntülenen çift mutluluk pozları vermişti.
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Modellik kariyerinden önce İtalya'nın ünlü televizyonlarında sunuculuk yapan 25 yaşındaki Sara Arfaoui, Manchester City'nin, Chelsea ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi finalini de tribünden takip etmişti.
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İLK KEZ PAYLAŞTI
İlkay Gündoğan, sonraki süreçte manken sevgilisi Sara Arfaoui ile ilk kez fotoğrafını Instagram'dan paylaşmıştı.
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EVLENME TEKLİFİ
Geçtiğimiz günlerde ise İlkay Gündoğan, Sara Arfaoui’ye evlenme teklif etti.
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“Evet” yanıtını veren İtalyan güzel, mutluluğunu sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaştı.
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MAÇLAR BİTECEK, DÜĞÜN YAPILACAK
Düğünün gelecek yaz ayında yapılacağı konuşuluyor. Bunun sebebi ise yoğun maç takviminin yaz ayında hafiflemesi.
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Gündoğan, bu yıl Manchester City ile Premier Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.
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Tecrübeli futbolcu, Şampiyonlar Ligi finalinde ise takımıyla Chelsea'ye mağlup olmuştu.