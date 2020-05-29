BeÅŸiktaÅŸ'ta ilk testlerde corona virÃ¼sÃ¼n Burak YÄ±lmazâ€™da gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edilmiÅŸti genel test sonrasÄ± sÃ¼reÃ§te ikinci test negatif Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.Â
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Hatta Burak YÄ±lmaz'Ä±n aracÄ± Ã¶zel bir hastanenin giriÅŸinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti.
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Burak YÄ±lmaz'da hastalÄ±ÄŸÄ±n semptomlarÄ± da gÃ¶rÃ¼lmedi. Kendisine bir tedavi uygulanmayan oyuncu 14 gÃ¼n evde karantinada kaldÄ±.
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YÄ±lmaz, dÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda ilk Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "BugÃ¼n daha ilk idman, Haziran 12'ye yetiÅŸir mi, sanmam..." dedi.
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PaylaÅŸÄ±mÄ±na gÃ¼lÃ¼cÃ¼kler de koyan YÄ±lmaz, bir yerde ironi yaptÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ yeniden baÅŸlayacak ligin ilk haftasÄ±nda zaten cezalÄ± olduÄŸu iÃ§in hazÄ±r olsa da sahaya Ã§Ä±kamayacak. Burak YÄ±lmaz, fiziksel olarak hazÄ±r hale gelirse Denizlispor deplasmanÄ±nda sahada olacak.
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TFF Futbola DÃ¶nÃ¼ÅŸ Ã–neri ProtokolÃ¼'ne gÃ¶re belirleyici etken hastalÄ±ÄŸÄ± fiilen de geÃ§irip geÃ§irmemek belirleyici.
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TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) SaÄŸlÄ±k Kurulu Ã¼yesi Prof. Dr. Mete DÃ¼ren'in Ajansspor'a verdiÄŸi bilgilere gÃ¶re, koronavirÃ¼s testi pozitif Ã§Ä±kan oyuncular genel olarak Ã¼Ã§e ayÄ±rmak gerekiyor.
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Buna gÃ¶re: "1- Futbolcu koronavirÃ¼s nedeniyle hastanede tedavi gÃ¶rmÃ¼ÅŸse, bu 8 haftalÄ±k sÃ¼reÃ§te lige geri dÃ¶nÃ¼p yetiÅŸmesi pek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Oyuncunun yeniden toparlanÄ±p maÃ§ oynayacak fikiksel deÄŸerlere ulaÅŸmasÄ± bu kadar kÄ±sa sÃ¼rede mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.
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2-Bir futbolcu testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra hastanede deÄŸil, evde tedavi gÃ¶rÃ¼yorsa da durum ÅŸÃ¶yledir: Oyuncu tedavisi bittikten sonra yeniden yapÄ±lacak testlerinin elbette negatif Ã§Ä±kmasÄ± gerekiyor. Ama bunun yanÄ± sÄ±ra Ã§ok detaylÄ± tetkiklerin yapÄ±lmasÄ± gerekiyor. TÃ¼m bunlar olumlu ise yeniden Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayabilir. Bu gruptaki oyuncularÄ±n da maÃ§larÄ±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±nda oynamasÄ± zor.
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3-Ä°lk testi pozitif Ã§Ä±kan ancak herhangi bir semptom gÃ¶rÃ¼lmeyen, kendisine bir tedavi programÄ± verilmeyen ve sadece evinde 14 gÃ¼n karantinaya tabi tutulan futbolcular, sonraki testlerinin de negatif Ã§Ä±kmasÄ± koÅŸuluyla, yeniden idmanlara dÃ¶ner. Bu gruptaki oyuncularÄ±n elbette fiziksel olarak da hazÄ±r hale gelmesiyle, maÃ§larda oynamasÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ± olmaz."