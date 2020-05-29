3-Ä°lk testi pozitif Ã§Ä±kan ancak herhangi bir semptom gÃ¶rÃ¼lmeyen, kendisine bir tedavi programÄ± verilmeyen ve sadece evinde 14 gÃ¼n karantinaya tabi tutulan futbolcular, sonraki testlerinin de negatif Ã§Ä±kmasÄ± koÅŸuluyla, yeniden idmanlara dÃ¶ner. Bu gruptaki oyuncularÄ±n elbette fiziksel olarak da hazÄ±r hale gelmesiyle, maÃ§larda oynamasÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ± olmaz."