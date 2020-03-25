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Haber Giriş: 25 Mart 2020 - 13:27, /

İlham kaynağı olan 10 sporcu!

Elde ettikleri başarılarla dünya spor tarihine adlarını altın harflerle yazdıran, birçok insana da ilham kaynağı olan 10 sporcuyu sizin için derledik.

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1Can Öncü

Can Öncü

15 yaşındaki Red Bull sporcusu Öncü, 2018 sezonunda Moto3’te de çıktığı ilk ve tek yarış olan Valencia Grand Prix’ini kazanmayı başararak yaşın sadece rakamlardan ibaret olduğunu kanıtladı.

2Carlos Sainz

Carlos Sainz

Dünyanın en zorlu yarışlarından biri olarak kabul edilen Dakar Rallisi’nde 3 zaferi bulunan İspanyol pilot 57 yaşında.

3Dominic Thiem

Dominic Thiem

26 yaşındaki raket büyük 3’lünün arkasında yer edinmeyi kısa sürede başardı. Toprak zemindeki başarılı performansıyla Nadal’ı Roland Garros’da her sene daha da zorlayacak.

4Armand Duplantis

Armand Duplantis

20 yaşındaki atlet sırıkla atlamada 1 hafta içinde 2 kez Dünya rekoru kırarak ilham kaynağı olan sporcular arasında

5Felix Baumgartner

Felix Baumgartner

Avusturyalı hava dalışçısı Baumgartner, yaklaşık 39 km yükseklikten Dünya'ya yaptığı atlayışı başarıyla tamamlayarak imkansız diye bir şey olmadığını herkese gösterdi

6Lindsey Vonn

Lindsey Vonn

Alp Disiplini Kayak Dünya Kupası tarihinin en fazla yarış kazanan kadın sporcusu Vonn’un Vancouver 2010'da altın ve bronz, Pyeongchang 2018'de ise bronz olmak üzere 3 olimpiyat madalyası bulunuyor.

7Marc Marquez

Marc Marquez

MotoGP’de 6 şampiyonluğu bulunan 26 yaşındaki İspanyol sporcu, ilerleyen senelerde en çok şampiyonluğu elinde bulunduran İtalyan motosikletçi Giacomo Agostini’yi geçmesi bekleniyor.

8Max Verstappen

Max Verstappen

18 yıl 228 günle İspanya'da kariyerinin ilk zaferine ulaşan Verstappen, F1'de tüm zamanların yarış kazanan en genç pilot unvanını elinde bulunduruyor.

9Sebastian Ogier

Sebastian Ogier

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda 6 şampiyonluğu bulunan Fransız pilot, tarihin en iyi isimlerinden.

10Trent-Alexander Arnold

Trent-Alexander Arnold

İngiltere ve Liverpool’un yükselen yıldızı Trent Alexander-Arnold, sergilediği performansla göz kamaştırıyor. Henüz 21 yaşında olan futbolcu geçen sezon yaptığı 12 asistler bir sezonda en çok asist yapan oyuncu olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başarmıştı.

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