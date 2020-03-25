İlham kaynağı olan 10 sporcu!

Elde ettikleri başarılarla dünya spor tarihine adlarını altın harflerle yazdıran, birçok insana da ilham kaynağı olan 10 sporcuyu sizin için derledik.
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1
Can Öncü
15 yaşındaki Red Bull sporcusu Öncü, 2018 sezonunda Moto3’te de çıktığı ilk ve tek yarış olan Valencia Grand Prix’ini kazanmayı başararak yaşın sadece rakamlardan ibaret olduğunu kanıtladı.
2
Carlos Sainz
Dünyanın en zorlu yarışlarından biri olarak kabul edilen Dakar Rallisi’nde 3 zaferi bulunan İspanyol pilot 57 yaşında.
3
Dominic Thiem
26 yaşındaki raket büyük 3’lünün arkasında yer edinmeyi kısa sürede başardı. Toprak zemindeki başarılı performansıyla Nadal’ı Roland Garros’da her sene daha da zorlayacak.
4
Armand Duplantis
20 yaşındaki atlet sırıkla atlamada 1 hafta içinde 2 kez Dünya rekoru kırarak ilham kaynağı olan sporcular arasında
5
Felix Baumgartner
Avusturyalı hava dalışçısı Baumgartner, yaklaşık 39 km yükseklikten Dünya'ya yaptığı atlayışı başarıyla tamamlayarak imkansız diye bir şey olmadığını herkese gösterdi
6
Lindsey Vonn
Alp Disiplini Kayak Dünya Kupası tarihinin en fazla yarış kazanan kadın sporcusu Vonn’un Vancouver 2010'da altın ve bronz, Pyeongchang 2018'de ise bronz olmak üzere 3 olimpiyat madalyası bulunuyor.
7
Marc Marquez
MotoGP’de 6 şampiyonluğu bulunan 26 yaşındaki İspanyol sporcu, ilerleyen senelerde en çok şampiyonluğu elinde bulunduran İtalyan motosikletçi Giacomo Agostini’yi geçmesi bekleniyor.
8
Max Verstappen
18 yıl 228 günle İspanya'da kariyerinin ilk zaferine ulaşan Verstappen, F1'de tüm zamanların yarış kazanan en genç pilot unvanını elinde bulunduruyor.
9
Sebastian Ogier
Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda 6 şampiyonluğu bulunan Fransız pilot, tarihin en iyi isimlerinden.
10
Trent-Alexander Arnold
İngiltere ve Liverpool’un yükselen yıldızı Trent Alexander-Arnold, sergilediği performansla göz kamaştırıyor. Henüz 21 yaşında olan futbolcu geçen sezon yaptığı 12 asistler bir sezonda en çok asist yapan oyuncu olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başarmıştı.