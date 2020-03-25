İlham kaynağı olan 10 sporcu!

Trent-Alexander Arnold İngiltere ve Liverpool’un yükselen yıldızı Trent Alexander-Arnold, sergilediği performansla göz kamaştırıyor. Henüz 21 yaşında olan futbolcu geçen sezon yaptığı 12 asistler bir sezonda en çok asist yapan oyuncu olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başarmıştı.