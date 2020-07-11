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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 11 Temmuz 2020 - 09:36,

İki yıldız futbolcu Galatasaray'da buluşuyor! Fenerbahçe'ye transfer çalımı...

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mert Hakan Yandaş transferinin rövanşını Fenerbahçe'den almaya hazırlanıyor. Emre Belözoğlu'nun da istediği futbolcu, Galatasaray'a daha yakın...

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Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluk hedefine bitime 3 hafta kala havlu atan Galatasaray'da gözler gelecek sezona çevrildi.

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Transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar, takımı baştan aşağıya yenilemeye hazırlanıyor.

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Muslera'nın sakatlığı ve Henry Onyekuru'nun takımdan ayrılmasının ardından Galatasaray, önceliği kaleci ve kanat transferine vermiş durumda.

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Özellikle Onyekuru'nun gidiş şekli Fatih Terim'in moralini oldukça bozarken, yöntim Nijeryalı yıldızın boşluğunu en az onun kadar kaliteli bir isimle doldurmak için harekete geçti.

5GÜNDEM YİNE TREZEGUET
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GÜNDEM YİNE TREZEGUET

Sarı-kırmızılılar, daha önce de transferi için çaba harcadığı eski Kasımpaşalı Trezeguet'yi yeniden gündemine aldı.

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Sezon başında İngiliz ekibi Aston Villa'ya 10 milyon euro'ya transfer olan Trezeguet, takımı küme düşerse İstanbul'un yolunu tutacak.

7SEVE SEVE GELİRİM
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'SEVE SEVE GELİRİM'

Sarı-kırmızılıların masaya oturduğu 25 yaşındaki yıldız futbolcuyla prensipte el sıkışıldığı öğrenildi. Mısırlı futbolcunun, "Galatasaray'a seve seve gelirim. İstanbul'u da çok özledim" dediği kaydedildi.

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Bu sezon Ada ekibinde 37 maça çıkan ve 4 gol, 3 asist yapan Trezeguet, eski takım arkadaşıyla da buluşacak.

9DIAGNE İLE TEKRAR BULUŞACAK
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DIAGNE İLE TEKRAR BULUŞACAK

Trezeguet'yi kiralık isteyen Cimbom'un sezon başında C. Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne de dönmek için gün sayıyor.

10İKİLİ KASIMPAŞADA ŞOV YAPMIŞTI
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İKİLİ KASIMPAŞA'DA ŞOV YAPMIŞTI

28'lik golcü, 2018-19 sezonunda 31 golle kral olduğunda ligin ilk yarısını Kasımpaşa'da geçirmişti. Burada Trezeguet, Diagne'yi asistleriyle beslemiş, iki isim parlamıştı.

11GOL ATMAMAK MÜMKÜN DEĞİL
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'GOL ATMAMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Diagne, Kasımpaşa'dayken takım arkadaşlarına övgüler yağdırmış ve "Öyle güzel paslar verip, ortalar açıyor ki gol atmamak mümkün değil" demişti. Trezeguet söz konusu sezonda 9 gol, 10 asist yaparak takımını taşımıştı.

12DAHA ÖNCE ÖRNEKLERİ VAR
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DAHA ÖNCE ÖRNEKLERİ VAR

Galatasaray'ın Stoke City'ye sattığı Badou Ndiaye, kulübü küme düşünce sarı-kırmızılılara kiralanmıştı.

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Sezon başında da Jean Michael Seri, kulübü Fulham küme düştüğünde 1 yıllığına kiralanmıştı.

14KÜMEYE DÜŞMEYE YAKIN GÖZÜKÜYOR
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KÜMEYE DÜŞMEYE YAKIN GÖZÜKÜYOR

20 takımlı Premier Lig'de Aston Villa kalan 4 haftada küme düşmeye yakın gözüküyor.

15SON DURUMU NASIL
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SON DURUMU NASIL?

Ligde son sırada 21 puanlı Norwich var. 27 puanı olan Villa 19'uncu, Bournemouth ise 28 puanla 18. sırada.

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Küme düşme hattının hemen üstünde yer alan Watford ile West Ham'ın ise 31 puanı bulunuyor. Son üç takım Championship'e gidecek. (Fotomaç)

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Arda Turan ara vermeden çalışıyor!

Galatasaray'a döneceği konuşulan Arda Turan yeni sezon öncesi bireysel çalışmalarına devam ediyor.

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