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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 23 Eylül 2020 - 13:31 | 

İhanetin ardından ilk kez konuştu!

Yıldız futbolcudan boşanmıştı ama...

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Sezon başında Real Madrid'den Everton'a transfer olan James Rodriguez'in eski eşi Daniela Ospina, ayrılıklarına dair uzun süre sonra ilk kez konuştu.

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6 yıllık evliliklerini, Kolombiyalı futbolcunun kendisine ihanet ettiği gerekçesiyle bitiren Ospina, yaşananlara rağmen kızları nedeniyle iletişimlerinin devam ettiğini belirtti.

3İLİŞKİMİZ MÜKEMMEL
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"İLİŞKİMİZ MÜKEMMEL"

Eski bir voleybolcu olan 28 yaşındaki Daniela Ospina, James ile ilişkilerinin mükemmel olduğunu belirtirken, "Birlikte devam edemeyeceğimizi gördüğümüz anda; kızımızı, ona olan sevgimizi ve birbirimize duyduğumuz saygıyı ön planda tuttuk.

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James harika bir insan, o kızımın babası. Gerçekleştirmek için pek çok hayalim vardı ancak buna karşın bugün ilişkimiz mükemmel" şeklinde konuştu.

5İYİ BİR BİTİŞİ TERCİH EDİYORUM
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"İYİ BİR BİTİŞİ TERCİH EDİYORUM"

İlişkiyi devam ettirip kavga etmektense iyi bir şekilde noktalamayı tercih ettiğini söyleyen Ospina, "Bir şey işe yaramadığında, bunun nedeni belki de birçok şeyde başarısızlık yaşamaktır.

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Sevdiğim, saygı duyduğum ve değer verdiğim o kişiyle aniden kavga etmeye başlayıp sorunlara kapılmaktansa iyi bir bitişi tercih edenlerdenim" ifadelerini kullandı.

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Aynı zamanda Napoli forması giyen David Ospina'nın da kardeşi olan Daniela Ospina, sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor.

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28 yaşındaki eski voleybolcunun Instagram'da 6.7 milyon takipçisi bulunuyor.

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Daniela'nın eski eşi James Rodriguez sezon başında Everton'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

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Everton kariyerine müthiş başlayan Kolombiyalı yıldız 2 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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