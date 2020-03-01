IFAB'dan ofsayt, elle oynama ve VAR ile ilgili flaş kararlar!
Futbolun karar koyucu organı IFAB, son toplantısında ofsayt, elle oynama ve VAR ile ilgili flaş değişiklikler yapılabileceğinin sinyallerini verdi.
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IFAB'dan flaş ofsayt ve elle oynama kararları!
Spor Arena Dış Haberler | Dünyada futbolun kural koyucu organı IFAB, 134. olağan genel kurul toplantısında elle oynama, ofsayt ve VAR ile ilgili flaş kararlar alınabileceğinin sinyallerini verdi.
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Uluslararası Futbol Birliği'nin(IFAB) yıllık olağan genel kurul toplantısında, futbolda tartışılan bazı kurallarda değişim veya güncelleme konuları tartışıldı.
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IFAB'ın 134. genel kurul toplantısı, Kuzey İrlanda'nın Belfast şehrinde yapıldı. Toplantının ana maddeleri maç sırasında beyin sarsıntısı geçiren futbolcular, VAR, elle oynama ve ofsayt pozisyonları olarak açıklandı.
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DEĞİŞİKLİK ZORUNLU OLACAK
Toplantı sonrası yapılan resmi açıklamada maç sırasında yaşanan bir pozisyon sonrası beyin sarsıntısı geçiren futbolcuların oyuncu değişikliğiyle kenara gelmesinin zorunlu hale getirilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.
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MİLİMETRİK OFSAYT TARTIŞMALARI
VAR'ın futbola girmesinin ardından santimlerle ölçülen ofsayt pozisyonlarının futbolun atak yönünü zayıflattığı tartışmaları toplantının konularından biriydi.
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VAR öncesi yardımcı hakemlere 'Şüpheniz varsa kararınızı hücum yapan takım lehine kullanın' talimatının verildiğinin altı çizildiği açıklamada VAR ile bu durumun ortadan kalktığı, santimlerle ölçülen ofsayt kararlarının ise hücum takımlarının aleyhine bir durum olduğu ifade edildi.
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ARSENE WENGER'İN 'BOŞLUK' ÖNERİSİ
FIFA Başkanı Infantino ile birlikte toplantıya katılan FIFA Global Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger'in 'daylight' önerisi toplantıya damga vurdu.
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Toplantı sırasında VAR ile gözle görülemeyen ofsayt kararlarını eleştiren Wenger, 'daylight' yani 'boşluk' önerisini sundu.
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Wenger'e göre ofsayt pozisyonunun kontrolünü yapan VAR hakeminin hücum ve savunma oyuncusunun arasında bir boşluk görmesi halinde ofsayt kararı alması gerektiğini savundu. Wenger'in önerisini FIFA Başkanı Infantino'dan da destek geldi. Kurul, bu öneriye olumlu baktı ve daha kapsamlı tartışılması için sonraki toplantıların gündemine aldı.
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ELLE OYNAMA KARARLARI NETLEŞECEK
Genel kurulun bir önemli maddesi ise özellikle ceza alanı içinde penaltıya sebebiyet veren elle oynama kuralının belirsizliği. Bu konuda kesin bir çalışma yapılacağı ve el, kol, omuz, açık, kapalı gibi pozisyonların netleştirileceği kararı alındı.