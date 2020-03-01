IFAB'dan ofsayt, elle oynama ve VAR ile ilgili flaş kararlar!

Wenger'e göre ofsayt pozisyonunun kontrolünü yapan VAR hakeminin hücum ve savunma oyuncusunun arasında bir boşluk görmesi halinde ofsayt kararı alması gerektiğini savundu. Wenger'in önerisini FIFA Başkanı Infantino'dan da destek geldi. Kurul, bu öneriye olumlu baktı ve daha kapsamlı tartışılması için sonraki toplantıların gündemine aldı.