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Futbol
Haber Giriş: 01 Mart 2020 - 12:20, /

IFAB'dan ofsayt, elle oynama ve VAR ile ilgili flaş kararlar!

Futbolun karar koyucu organı IFAB, son toplantısında ofsayt, elle oynama ve VAR ile ilgili flaş değişiklikler yapılabileceğinin sinyallerini verdi.

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1IFABdan flaş ofsayt ve elle oynama kararları

IFAB'dan flaş ofsayt ve elle oynama kararları!

Spor Arena Dış Haberler | Dünyada futbolun kural koyucu organı IFAB, 134. olağan genel kurul toplantısında elle oynama, ofsayt ve VAR ile ilgili flaş kararlar alınabileceğinin sinyallerini verdi.

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Uluslararası Futbol Birliği'nin(IFAB) yıllık olağan genel kurul toplantısında, futbolda tartışılan bazı kurallarda değişim veya güncelleme konuları tartışıldı.

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IFAB'ın 134. genel kurul toplantısı, Kuzey İrlanda'nın Belfast şehrinde yapıldı. Toplantının ana maddeleri maç sırasında beyin sarsıntısı geçiren futbolcular, VAR, elle oynama ve ofsayt pozisyonları olarak açıklandı.

4DEĞİŞİKLİK ZORUNLU OLACAK

DEĞİŞİKLİK ZORUNLU OLACAK

Toplantı sonrası yapılan resmi açıklamada maç sırasında yaşanan bir pozisyon sonrası beyin sarsıntısı geçiren futbolcuların oyuncu değişikliğiyle kenara gelmesinin zorunlu hale getirilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

5MİLİMETRİK OFSAYT TARTIŞMALARI

MİLİMETRİK OFSAYT TARTIŞMALARI

VAR'ın futbola girmesinin ardından santimlerle ölçülen ofsayt pozisyonlarının futbolun atak yönünü zayıflattığı tartışmaları toplantının konularından biriydi.

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VAR öncesi yardımcı hakemlere 'Şüpheniz varsa kararınızı hücum yapan takım lehine kullanın' talimatının verildiğinin altı çizildiği açıklamada VAR ile bu durumun ortadan kalktığı, santimlerle ölçülen ofsayt kararlarının ise hücum takımlarının aleyhine bir durum olduğu ifade edildi.

7ARSENE WENGERİN BOŞLUK ÖNERİSİ

ARSENE WENGER'İN 'BOŞLUK' ÖNERİSİ

FIFA Başkanı Infantino ile birlikte toplantıya katılan FIFA Global Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger'in 'daylight' önerisi toplantıya damga vurdu.

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Toplantı sırasında VAR ile gözle görülemeyen ofsayt kararlarını eleştiren Wenger, 'daylight' yani 'boşluk' önerisini sundu.

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Wenger'e göre ofsayt pozisyonunun kontrolünü yapan VAR hakeminin hücum ve savunma oyuncusunun arasında bir boşluk görmesi halinde ofsayt kararı alması gerektiğini savundu. Wenger'in önerisini FIFA Başkanı Infantino'dan da destek geldi. Kurul, bu öneriye olumlu baktı ve daha kapsamlı tartışılması için sonraki toplantıların gündemine aldı.

10ELLE OYNAMA KARARLARI NETLEŞECEK

ELLE OYNAMA KARARLARI NETLEŞECEK

Genel kurulun bir önemli maddesi ise özellikle ceza alanı içinde penaltıya sebebiyet veren elle oynama kuralının belirsizliği. Bu konuda kesin bir çalışma yapılacağı ve el, kol, omuz, açık, kapalı gibi pozisyonların netleştirileceği kararı alındı.

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