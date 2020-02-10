Haber Giriş: 10 Şubat 2020 - 12:23,
IFAB'dan Göztepe - Beşiktaş maçıyla ilgili TFF'ye kural hatası yanıtı
Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılar, maçta kural hatası olduğunu dile getirmiş ve bu hususta IFAB'dan yardım talep etmişti.
NE YAŞANMIŞTI
Göztepe - Beşiktaş karşılaşmanın ilk yarısında hakem Hüseyin Göçek'in bir pozisyon sonrasında topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerektiği ancak eski kuralı uygulayarak Göztepeli futbolculara verdiği iddia edilmiş ve bu pozisyonun hemen ardından yaşanan faul sonrasında Beşiktaş kalesinde ikinci golü görmüştü.
Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın başvurusuyla ilgili henüz kararını açıklamazken, siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Merkez Hakem Kuruluna iletilmek üzere Türkiye Futbol Federasyonuna yollanan itiraz dilekçesinde, karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek’in topu yanlış yerde, yanlış takıma vererek oyunun kaderini doğrudan etkilediğini kanıtlarıyla açıklandığı belirtilmişti.
Beşiktaş Kulübü, açıklamasında karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek ile ilgili de sert ifadeler kullanılarak, "Kariyeri Beşiktaş maçlarındaki şaibeli kararlarla dolu olan bir hakemin, üstelik performans olarak düşüşte olduğu bir dönemde hangi sebeplerle üst klasman maçına atandığını da merak etmekteyiz. Yaşanan hatalara bakıldığında, Merkez Hakem Kurulu’nun hakemleri yeteri kadar eğitmeden maçlarımıza atadığı anlaşılmaktadır. Merkez Hakem Kurulu’nun hakemleri sıkı bir eğitim programına alması ligin selameti için son derece elzemdir" denilmişti.
Merkez Hakem Kurulu'nun ise bu gelişmeler sonrasında Göztepe - Beşiktaş maçının hakemi Hüseyin Göçek'i ligde bu hafta oynanacak olan Trabzonspor - Gençlerbirliği maçının orta hakemi olarak ataması, kural hatası bulunmadığı görüşünde oldukları şeklinde yorumlanmıştı.
BEŞİKTAŞ'A İYİ HABER GELDİ
Skor 1-1'iken ev sahibi takımın attığı 2. gol öncesi hakem Hüseyin Göçek'in topu yanlış takıma vererek skora direkt etki ettiğini belirten Beşiktaş'a, IFAB'dan (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) iyi haber geldi.
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