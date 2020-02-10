IFAB'dan Göztepe - Beşiktaş maçıyla ilgili TFF'ye kural hatası yanıtı

Beşiktaş Kulübü, açıklamasında karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek ile ilgili de sert ifadeler kullanılarak, "Kariyeri Beşiktaş maçlarındaki şaibeli kararlarla dolu olan bir hakemin, üstelik performans olarak düşüşte olduğu bir dönemde hangi sebeplerle üst klasman maçına atandığını da merak etmekteyiz. Yaşanan hatalara bakıldığında, Merkez Hakem Kurulu’nun hakemleri yeteri kadar eğitmeden maçlarımıza atadığı anlaşılmaktadır. Merkez Hakem Kurulu’nun hakemleri sıkı bir eğitim programına alması ligin selameti için son derece elzemdir" denilmişti.