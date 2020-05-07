İbrahim Toraman'dan yıllar sonra gelen İbrahim Üzülmez itirafı! "Kavga ettikten sonra..."
A Milli Takım ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu İbrahim Toraman, Spor Arena'nın Instagram canlı yayınında İbrahim Üzülmez ile aralarında yaşananlar hakkında konuştu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Beşiktaş ve A Milli Takım'ın eski savunma oyuncusu İbrahim Toraman, Spor Arena'nın Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın konuğu oldu ve çarpıcı yorumlarda bulundu
2
Abone Ol
İbrahim Toraman yıllarca kaptanlığını yaptığı Beşiktaş’tan nasıl koptuğunu ve İbrahim Üzülmez ile yaptığı kavgayı anlattı.
3
Abone Ol
İŞTE İBRAHİM TORAMAN'IN AÇIKLAMALARI
Korona virüsün nasıl seyredeceği önemli. Şu an kimse önünü göremiyor. Son açıklanan verilere bakıldığında bu salgında iyiye doğru gittiğimizi görüyoruz. TFF bir karar alındı. Riskli bir karar ancak hayatın bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Evde kapalı kalmak, yarının ne olacağını bilmek insanlar psikolojisini etkiliyor. TFF bir risk alıyor ama yapacak başka bir şey yok.
4
Abone Ol
BURADA LİGLER İPTAL EDİLMEZ
Belçika, Hollanda ve Fransa'da ligler iptal edildi ama bizim ülkemizde bunların olması imkansız gibi. Biraz daha önümüzü görüp ona göre hareket edileceğini, iyiye gidersek maçların oynanabileceğini düşünüyorum. Ligde 8-10 puan farklı bir lider olsaydı, lig tescil edilebilir. Ancak yine de konuşulurdu. Bu haliyle liglerin tescil edilmesi imkansız gibi. Hiçbir takımı şu an memnun edemezsiniz. Mantık olarak da oynanması en doğru karar. Önümüzde 1 ay var. Bu süreçte daha iyi durumda olursak lig oynanır.
5
Abone Ol
ŞAMPİYONLUK YARIŞI...
Lige ara verildi. Hangi oyuncular kendilerini iyi hazırladılar bilmiyoruz. Lige kadar psikolojik ve fiziksel olarak iyi hazırlananlar ön plana çıkacaktır. Trabzonspor'u biraz daha favori görüyorum. Başakşehir'in de önemli bir şansı var. Galatasaray'ın da tecrübesi var. Başakşehir seyircisiz oynanması sebebiyle avantajlı görünebilir ancak şampiyonluk yarışında tecrübeli takımlar devreye girir.
6
Abone Ol
HİÇ BOŞ DURMADIM
Şartlar sebebiyle futbolu bıraktım. Sonrasında hiç boş durmadım. A ve B lisanları aldım. Zamanımı boş geçirmedim. Futbolun içinde kalmaya devam ettim. UEFA'nın yetiştirdiği değerli hocalardan kurs alarak kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Başlamak lazım ama doğru zamanın gelmesi gerekiyor. Türk futboluna hizmet etmek istiyorum. Ancak doğru yerden, doğru takımdan, doğru zamanda başlamayı düşünüyorum. Hedeflerimi yüksek tutuyorum. Olacaksa en iy işekilde olsun istiyorum.
7
Abone Ol
NEREDE GÖREV ALMAK İSTEDİĞİM BELLİ
Türkiye'de yeni antrenörler çıktı. Onlara şans verildi ve değerlendirenler şu an hocalık yapıyor. Bazılarının isimleri büyük takımlarla anılıyor. Size şans geldiğinde bunu değerlendirebilirseniz kendinizi ispat edersiniz. Uzun yıllar üst seviyede oynadım, Beşiktaş'ta 10 yıl geçirdim. Süper Lig'de nasıl oynanması gerektiğini, hangi futbolla başarıya gidileceğini bildiğimi düşünüyorum. Oynadığımız takımlar belli. Nerede görev almak istediğimiz belli.
8
Abone Ol
BEŞİKTAŞ'TA GÖREV ALACAĞINI DÜŞÜNÜYOR MU?
Beşiktaş camiasının bir ferdi olarak hissediyorum. Kaptanlık yaptım, kupalar kazandım, çok güzel günlerim oldu. Beşiktaş'ta özdeşleşmiş bir futbolcu olarak kendimi tanımlıyorum. Elbette görev almak isterim ama yöneticiler, büyüklerimiz o görevlere layık görürse değerlendirirler. Elbette hedeflerim arasında Beşiktaş'ta görev almak var.
9
Abone Ol
SERGEN YALÇIN BAŞARILI OLACAK MI?
Sergen Yalçın ile Beşiktaş'ta birlikte oynadık. Birçok Anadolu takımında çalıştı. Zaman zaman iyi ve kötü işler yaptı. Beşiktaş'a geldiği ilk andan itibaren farkını ortaya koydu. Beşiktaş'ın oyununda gelişim görebiliyoruz. Bu da Sergen Yalçın'ın elini değdiğini gösteriyor. Ben Sergen Yalçın'ın başarılı olacağını düşünüyorum.
10
Abone Ol
BEŞİKTAŞ FIRSATI KAÇIRDI
Beşiktaş üst üste 2 sene şampiyon olduktan sonra doğru takviyeler yapılsaydı, 4-5 sezon şampiyon tamamlanabilirdi. Bu fırsat kaçırıldı. Finans ve maddi açıdan güçlü olunsaydı, bunlar başarılırdı. Avrupa'da da ciddi başarılar gelirdi. Geçmiş yönetim iyi işler yaptı ancak kötü işlerin daha çok olduğunu düşünüyorum. Bu bırakılan borcun nasıl ödeneceğini bilmiyorum. O dönemde önemli gelirler vardı. Bunların iyi kullanılmadığını düşünüyorum. Kullanılsaydı çok daha iyi durumda olunurdu.
11
Abone Ol
CANER ERKİN VE GÖKHAN GÖNÜL YORUMU
Caner Erkin ve Gökhan Gönül kendilerini ispatlamış önemli oyuncular. Koronavirüs sonrası önünüzü görmek zor. Kısa vadede 1 yıl daha iki oyuncuyla devam edilebilir. Uzun vadede alternatiflerinin üretilmesi gerekiyor.
12
Abone Ol
TRANSFER HATASIDIR
Vida'nın 3 milyon euro kazanması da transfer hatasıdır. Sonuçta bu oyuncu bir stoper. Bu kontratı kim yaptıysa Beşiktaş'ın yarınlarına zarar vermiştir. Vida, Avrupa'da bu paranın yarısını alamaz. Çok önemli Türk stoperler var. Bu oyuncuların olması, milli takım adına büyük bir kazanç. Yalnızca bunlarla yetinmemek gerekiyor. Savunma oyuncusu üretebildiğimizi anladık. Daha fazla genç oyunculara şans vermeliyiz.
13
Abone Ol
DOĞUŞTAN BEŞİKTAŞLI OLDU
Oğlum Ali Erim'in Beşiktaş'tan başka bir formayla görmek istemem. Ona 'Yavru Kartal' diyorum. Futbolu bıraktığım dönemde dünyaya geldi. Beni hayata daha çok bağladı. Bende oğlumun yeri çok başka. Oğlum Sarıyer'de bir hastanede doğdu ancak doğumunu Beşiktaş'a yazdırdım. Doğuştan Beşiktaşlı bir oğlum oldu. Biz çok zorlayarak futbolcu olduk. Ailem futbolcu olmamı istemezdi. Şimdi Ali Erim'in yanında bizler varız. Hem Türk futboluna hem Beşiktaş'a katkısı olursa çok seviniriz.
14
Abone Ol
İBRAHİM ÜZÜLMEZ ZARAR GÖRMEDİ
İbrahim Üzülmez ile bazı durumlar yaşandı. Bu konuda hiçbir zaman kendimi savunmadım çünkü kendimden eminim. Sonuça bakıldığında benim kariyerime zararı oldu. İbrahim Üzülmez zarar görmedi. 38 yaşında futbolu bıraktı. Takımdan ayrılırken beni taraftarın önüne attı. Bunu bilerek yaptığını düşünüyorum. Hep diken üstünde oynamak zorunda kaldım. Kendisi futbolu bırakırken benim de Beşiktaş'ta olmamı istemedi. Ben 32 yaşında Beşiktaş'tan kopmak zorunda bırakıldım. Aslında camiaya zarar vermiş oldu. Kişisel çıkarları yüzünden hem bana hem Beşiktaş'a zarar verdi.
15
Abone Ol
2 KEZ KAVGA ETTİK, BENDEN ÖZÜR DİLEDİ
İbrahim Üzülmez ile 2 kez kavga ettik. İlk kavgadan sonra PAF takımda 40 gün antrenman yaptık. O günlerde yanıma geldi ve özür diledi. Ancak kamoyunda bunlar farklı şekilde lanse edildi. Bu olayın bana çok zararı oldu. 32 yaşında Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kaldım. O olaydan sonra 3-4 yıl boyunca büyük baskı altında kaldım.
16
Abone Ol
STOPERDE EN ÇOK BİRLİKTE OYNAMAK İSTEDİĞİN OYUNCU?
Cannavaro'yu çok beğenirdim.
17
Abone Ol
SAHADA EN ÇOK ZORLANDIĞI OYUNCU?
Nicolas Anelka
18
Abone Ol
VAN DIJK MI RAMOS MU CANNAVARO MU?
Günümüze baktığımızda Sergio Ramos'u çok beğenirim. Eskilerden ise Cannavaro.
19
Abone Ol
SENİ EN ÇOK ETKİLEYEN TEKNİK DİREKTÖR?
Çok büyük hocalarla çalıştım. Del Bosque, Tigana, Fatih Terim, Mustafa Denizli. Ancak Tigana'nın bende ayrı bir yeri vardır.
20
Abone Ol
FENERBAHÇE Mİ GALATASARAY MAÇLARI MI DAHA HEYECANLIYDI?
Derbilerin hepsi heyecanlıydı. Tercih yapamayacağım. İkisi de diyebilirim.
21
Abone Ol
İNÖNÜ'DE EN UNUTULMAZ MAÇIN?
Liverpool'u yendiğimiz maçı söyleyebilirim. Taraftarlarımız desibel rekoru kırmıştı. Rakip oyuncular boğulmuştu. Bir de İnönü'nün son derbisi var. Fenerbahçe'yi yenmiştik.
22
Abone Ol
SERGEN YALÇIN MI ALEX DE SOUZA MI?
Sergen Yalçın. Alex de tartışılmaz bir oyuncu ama ben Beşiktaşlıyım, elbette Sergen Yalçın.
23
Abone Ol
ŞU AN BEŞİKTAŞ'TA EN BEĞENDİĞİN OYUNCU KİM?
Necip'i beğeniyorum. Hakkında kötü yorumlar da yapılıyor ama Necip son derece profesyonel bir oyuncu.