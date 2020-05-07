İbrahim Toraman'dan yıllar sonra gelen İbrahim Üzülmez itirafı! "Kavga ettikten sonra..."

BURADA LİGLER İPTAL EDİLMEZ Belçika, Hollanda ve Fransa'da ligler iptal edildi ama bizim ülkemizde bunların olması imkansız gibi. Biraz daha önümüzü görüp ona göre hareket edileceğini, iyiye gidersek maçların oynanabileceğini düşünüyorum. Ligde 8-10 puan farklı bir lider olsaydı, lig tescil edilebilir. Ancak yine de konuşulurdu. Bu haliyle liglerin tescil edilmesi imkansız gibi. Hiçbir takımı şu an memnun edemezsiniz. Mantık olarak da oynanması en doğru karar. Önümüzde 1 ay var. Bu süreçte daha iyi durumda olursak lig oynanır.