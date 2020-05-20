Michael Jordan'ın The Last Dance belgeseline şok tepki

Chicago Bulls ve NBA'in efsane ismi Michael Jordan'ın hayatını konu alan 10 bölümlük The Last Danceın her bölümü, 5 milyondan fazla izlenerek dünyanın en popüler belgeseli konumuna ulaştı.Birçok kesimden büyük övgü alan belgesele ilk tepki ise Jordan'ın eski takım arkadaşı Horace Grant'ten geldi.Orlando'ya takas olmadan önce Michael Jordan'la 3 şampiyonluk kazanan Horace Grant, The Last Dance belgeseliyle ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı.Grant, ESPN belgeselinin Jordan'ı daha iyi göstermek üzerine kurgulandığını öne sürerek, yapımcı ortağının Michael Jordan'ın şirketlerinden biri olmasını da eleştirdi.Horace Grant, Belgesel eğlenceliydi. Ama orada olan takım arkadaşları olarak biliyoruz ki belgeselin yüzde 90'ı yalandı.Jordan'ın takım arkadaşlarına söylediği şeyler ve takım arkadaşlarının ona yanıtları belgeselin dışında bırakılmıştı. Tabii buna belgesel denilirse dedi.Michael Jordan'ın bazen aşırıya kaçtığını belirten Horace Grant, Bana hükmedebileceğini düşündü ama çok yanıldı. Ne zaman üzerime gelse ben de aynı şekilde tepki verdim.Ama Will Perdue, Steve Kerr ve genç Scott Burrell'e yaptıklarını izlemek kalp kırıcıydı. Bir liderin o adamların öyle üstüne gitmesini izlemek.Antrenmanda olanları anlıyorum ama sağda solda itmek vurmak, hatta gidip yumruk atmak. Onlara ağzına geleni söylemek. Bu doğru değildi dedi.Michael Jordan belgeselde, kendisini eleştiren The Jordan Rules (Jordan Kuralları) kitabının kaynağı olarak Horace Grant'i işaret etmişti.Grant bu konuya da çok sert tepki gösterdi ve Yalan, yalan, yalan... Eğer MJ'in benimle bir derdi varsa iki erkek gibi halledelim konuyu. Ama o çıkıp bu yalanı ortaya atıyor.Kitabın yazarı Sam Smith ve ben her zaman çok yakın arkadaştık. Hala da öyleyiz. Ama soyunma odasının kutsallığı var, kişisel hiçbir şeyi dışarı taşımam. Sam Smith araştırmacı bir gazeteciydi ve bir kitabı yazmak için en az iki kaynağı olması gerekir. Jordan neden beni hedef gösterdi?Bu sadece kin adamım. Size söylüyorum sadece kin. Bu sözde belgeselde onun hakkında olumsuz bir şey söylerseniz sizi kesip atar ve karakterinizi parçalamaya çalışır şeklinde konuştu.Bu arada eleştiriler sonrası konuşan belgeselin yönetmeni Jason Hehir, Michael Jordan'ın belgeselin yapımına müdahale etmediğini söyledi. Hehir, Michael ya da ekibi belgeselin tek bir anına bile karışmadı. 'Bu soruyu sorma?' ya da 'Bunu çıkar' dedikleri bir yer olmadı. Çünkü bu Michael'ı iyi göstermezdi ifadelerini kullandı.