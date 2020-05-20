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GeriBasketbol Michael Jordan'ın The Last Dance belgeseline şok tepki
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Basketbol
Haber Giriş: 20 Mayıs 2020 - 16:06,

Michael Jordan'ın The Last Dance belgeseline şok tepki

Eski takım arkadaşı bombaladı...

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Chicago Bulls ve NBA'in efsane ismi Michael Jordan'ın hayatını konu alan 10 bölümlük "The Last Dance"ın her bölümü, 5 milyondan fazla izlenerek dünyanın en popüler belgeseli konumuna ulaştı.

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Birçok kesimden büyük övgü alan belgesele ilk tepki ise Jordan'ın eski takım arkadaşı Horace Grant'ten geldi.

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Orlando'ya takas olmadan önce Michael Jordan'la 3 şampiyonluk kazanan Horace Grant, "The Last Dance" belgeseliyle ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

4BELGESELİN YÜZDE 90I YALANDI
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"BELGESELİN YÜZDE 90'I YALANDI"

Grant, ESPN belgeselinin Jordan'ı daha iyi göstermek üzerine kurgulandığını öne sürerek, yapımcı ortağının Michael Jordan'ın şirketlerinden biri olmasını da eleştirdi.

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Horace Grant, "Belgesel eğlenceliydi. Ama orada olan takım arkadaşları olarak biliyoruz ki belgeselin yüzde 90'ı yalandı.

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Jordan'ın takım arkadaşlarına söylediği şeyler ve takım arkadaşlarının ona yanıtları belgeselin dışında bırakılmıştı. Tabii buna belgesel denilirse" dedi.

7BANA HÜKMEDEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜ
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"BANA HÜKMEDEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜ"

Michael Jordan'ın bazen aşırıya kaçtığını belirten Horace Grant, "Bana hükmedebileceğini düşündü ama çok yanıldı. Ne zaman üzerime gelse ben de aynı şekilde tepki verdim.

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Ama Will Perdue, Steve Kerr ve genç Scott Burrell'e yaptıklarını izlemek kalp kırıcıydı. Bir liderin o adamların öyle üstüne gitmesini izlemek.

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Antrenmanda olanları anlıyorum ama sağda solda itmek vurmak, hatta gidip yumruk atmak. Onlara ağzına geleni söylemek. Bu doğru değildi" dedi.

10DERDİ VARSA İKİ ERKEK GİBİ HALLEDELİM
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"DERDİ VARSA İKİ ERKEK GİBİ HALLEDELİM"

Michael Jordan belgeselde, kendisini eleştiren "The Jordan Rules" (Jordan Kuralları) kitabının kaynağı olarak Horace Grant'i işaret etmişti.

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Grant bu konuya da çok sert tepki gösterdi ve "Yalan, yalan, yalan... Eğer MJ'in benimle bir derdi varsa iki erkek gibi halledelim konuyu. Ama o çıkıp bu yalanı ortaya atıyor.

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Kitabın yazarı Sam Smith ve ben her zaman çok yakın arkadaştık. Hala da öyleyiz. Ama soyunma odasının kutsallığı var, kişisel hiçbir şeyi dışarı taşımam.

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Sam Smith araştırmacı bir gazeteciydi ve bir kitabı yazmak için en az iki kaynağı olması gerekir. Jordan neden beni hedef gösterdi?

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Bu sadece kin adamım. Size söylüyorum sadece kin. Bu sözde belgeselde onun hakkında olumsuz bir şey söylerseniz sizi kesip atar ve karakterinizi parçalamaya çalışır" şeklinde konuştu.

15YÖNETMEN JASON HEHIRDEN AÇIKLAMA
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YÖNETMEN JASON HEHIR'DEN AÇIKLAMA

Bu arada eleştiriler sonrası konuşan belgeselin yönetmeni Jason Hehir, Michael Jordan'ın belgeselin yapımına müdahale etmediğini söyledi.

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Hehir, "Michael ya da ekibi belgeselin tek bir anına bile karışmadı. 'Bu soruyu sorma?' ya da 'Bunu çıkar' dedikleri bir yer olmadı. Çünkü bu Michael'ı iyi göstermezdi" ifadelerini kullandı.

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