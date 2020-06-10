Neymar'a büyük şok! Hapis cezası...

"O KÜÇÜK İ..E" Söz konusu ses kaydında bir arkadaşı Neymar'a "Onu öldürmemelisin ama ona bir şey yap" derken, bir diğer arkadaşı ise kimden bahsettiklerini sorunca Brezilyalı yıldız, "Annemin erkek arkadaşı olacak o küçük i..e" diyor.