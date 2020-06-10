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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Haziran 2020 - 13:28,

Neymar'a büyük şok! Hapis cezası...

O ses kaydı ortaya çıktı

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Spor Arena Dış Haberler | PSG'nin yıldız ismi Neymar'ın Barcelona'ya yeniden dönüp dönneyeceği belirsizliğini koruyor.

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Brezilyalı oyuncu bugünlerde saha içinden çok saha dışı olaylarıyla gündemde...

3KOLUNA 12 DİKİŞ ATILDI
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KOLUNA 12 DİKİŞ ATILDI

Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves'in sevgilisi Tiago Ramos, geçtiğimiz günlerde evlerinde şiddetli bir tartışma yaşadıktan sonra hastanelik olmuştu.

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Cama yumruk atan ve ciddi şekilde yaralanan Tiago Ramos'un koluna 12 dikiş atılmış ve bir gün sonra hastaneden taburcu edilmişti.

5KARAKOLDA İFADE VERDİLER
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KARAKOLDA İFADE VERDİLER

Brezilya polisi ise yaşanan olayla soruşturma başlatmış, karakola giderek ifade veren çift ise olayı bir ev kazası olarak nitelendirmişti.

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Yaşanan bu olay sonrası Neymar'ın arkadaş grubunda paylaştığı bir ses kaydı ortalığı karıştırdı.

7O KÜÇÜK İ..E
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"O KÜÇÜK İ..E"

Söz konusu ses kaydında bir arkadaşı Neymar'a "Onu öldürmemelisin ama ona bir şey yap" derken, bir diğer arkadaşı ise kimden bahsettiklerini sorunca Brezilyalı yıldız, "Annemin erkek arkadaşı olacak o küçük i..e" diyor.

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Bu olayın ardından Agripino Magalhes isimli bir LGBT aktivisti, Neymar hakkında homofobik söylem ve ölüm tehdidi suçlamasıyla savcılığa şikayette bulundu.

9SES KAYDINI POLİSE VERDİ
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SES KAYDINI POLİSE VERDİ

Agripino Magalhaes, Neymar'ın sözlerinin bütün eşcinselleri küçük düşürdüğünü hatta bir nefret suçu olduğunu savundu.

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Magalhes'in ayrıca Neymar ve arkadaşlarının Twitch üzerinden yaptığı sohbetin ses kaydını da polise verdiği ifade edildi.

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Sao Paulo savcılığı, şikayetin sorumlu bir savcı tarafından inceleneceğini duyurdu.

12HAPSE GİREBİLİR
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HAPSE GİREBİLİR

Suçlu bulunması durumunda hapse girmesi gündemde olan Neymar ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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