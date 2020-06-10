Neymar'a büyük şok! Hapis cezası...

Spor Arena Dış Haberler | PSG'nin yıldız ismi Neymar'ın Barcelona'ya yeniden dönüp dönneyeceği belirsizliğini koruyor.
2
Abone Ol
Brezilyalı oyuncu bugünlerde saha içinden çok saha dışı olaylarıyla gündemde...
3
Abone Ol
KOLUNA 12 DİKİŞ ATILDI
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves'in sevgilisi Tiago Ramos, geçtiğimiz günlerde evlerinde şiddetli bir tartışma yaşadıktan sonra hastanelik olmuştu.
4
Abone Ol
Cama yumruk atan ve ciddi şekilde yaralanan Tiago Ramos'un koluna 12 dikiş atılmış ve bir gün sonra hastaneden taburcu edilmişti.
5
Abone Ol
KARAKOLDA İFADE VERDİLER
Brezilya polisi ise yaşanan olayla soruşturma başlatmış, karakola giderek ifade veren çift ise olayı bir ev kazası olarak nitelendirmişti.
6
Abone Ol
Yaşanan bu olay sonrası Neymar'ın arkadaş grubunda paylaştığı bir ses kaydı ortalığı karıştırdı.
7
Abone Ol
"O KÜÇÜK İ..E"
Söz konusu ses kaydında bir arkadaşı Neymar'a "Onu öldürmemelisin ama ona bir şey yap" derken, bir diğer arkadaşı ise kimden bahsettiklerini sorunca Brezilyalı yıldız, "Annemin erkek arkadaşı olacak o küçük i..e" diyor.
8
Abone Ol
Bu olayın ardından Agripino Magalhes isimli bir LGBT aktivisti, Neymar hakkında homofobik söylem ve ölüm tehdidi suçlamasıyla savcılığa şikayette bulundu.
9
Abone Ol
SES KAYDINI POLİSE VERDİ
Agripino Magalhaes, Neymar'ın sözlerinin bütün eşcinselleri küçük düşürdüğünü hatta bir nefret suçu olduğunu savundu.
10
Abone Ol
Magalhes'in ayrıca Neymar ve arkadaşlarının Twitch üzerinden yaptığı sohbetin ses kaydını da polise verdiği ifade edildi.
11
Abone Ol
Sao Paulo savcılığı, şikayetin sorumlu bir savcı tarafından inceleneceğini duyurdu.
12
Abone Ol
HAPSE GİREBİLİR
Suçlu bulunması durumunda hapse girmesi gündemde olan Neymar ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.