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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Eylül 2020 - 16:48 | 

Hırvatistan basınından Galatasaray için olay sözler: Umursamıyoruz

Fatih Terim ve Fenerbahçe derbisi...

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Spor Arena Dış Haber - Galatasaray, Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'i ağırlayacak.

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Sarı-Kırmızılılar'ın dün Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenmesi Hırvat basınında da geniş yer buldu.

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24sata gazetesinde yer alan analiz haberinde Galatasaray'ın ligde 2'de 2 yapmasının Hajduk Split için kötü haber olduğunun altı çizildi.

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Haberde Galatasaray'ın Hajduk sınavından sadece 3 gün sonra Fenerbahçe derbisine çıkacağı ve bu sebeple Fatih Terim'in bazı oyuncuları dinlendirebileceği kaydedildi.

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Ayrıca Sarı-Kırmızılılar'ın 3-1 kazanarak tur atladığı Renova maçıyla ilgili olarak ise "Türk devinin en dikkat çeken yanı sahada çok koşmasıydı" denildi.

6TÜRKLER FAVORİ AMA BUNU UMURSAMIYORUZ
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"TÜRKLER FAVORİ AMA BUNU UMURSAMIYORUZ"

Hajduk Split asistan menajeri Jurica Vucko, Galatasaray eşleşmesi için "Daha kötü bir takım çekemezdik. Galatasaray Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri.

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Ancak futbol, ​​kağıt üzerinde daha kötü bir rakibin kazanabileceği tek spordur. Motivasyonumuz çok yüksek olacak. Türkler favori olsa da umursamıyoruz" dedi.

8KADROMUZU BİLMEMELERİ SEVİNDİRİCİ
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"KADROMUZU BİLMEMELERİ SEVİNDİRİCİ"

Tek maçlı sistemde her şeyin olabileceğini söyleyen Vucko sözlerini şöyle tamamladı:

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"Hajduk ile oynadıklarını biliyorlar, Onlardan kötü olsak da tek maçlı sistemde her şey olabilir. Galatasaray'ın kadromuzla ilgili bir şey bilmemesi kesinlikle sevindirici."

10İSTANBULA GEZİYE GİTMİYORUZ
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"İSTANBUL'A GEZİYE GİTMİYORUZ"

Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'un yardımcılığını yapan ve Tudor'un görevine son verilmesinin ardından takımın teknik direktörlüğüne getirilen Hari Vukas ise "İstanbul'a geziye gitmiyoruz. Büyük Galatasaray'ı elemek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

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Vukas ayrıca "Bir sonraki turu Galatasaray maçından sonra düşüneceğiz ama favori olanın Rangers olduğu ortada. Her durumda Galatasaray, hem Willem II hem de Rangers'tan daha güçlü bir rakip" şeklinde konuştu.

12PERŞEMBE GECESİ KAHRAMANLARI GÖSTERECEK
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"PERŞEMBE GECESİ KAHRAMANLARI GÖSTERECEK"

Gazetede son olarak "Türklerin yüksek baskısına, hakimiyetine ve saldırganlığına karşı oyunun anahtarı kim olacak?

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Jairo, Diamantakos ve Philip Galatasaray'a karşı galibiyet ilan etmek için hayatlarının maratonunu koşmak zorunda kalacaklar.

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Perşembe gecesi kimin daha güçlü kahramanlara sahip olduğunu gösterecek" ifadeleri kullanıldı.

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