Herkes bunu konuşuyor! Sörloth ve Haaland...

Milli takım adına Carew 24, Solskjaer ve Flo 23'er gol attı. Norveç Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu ise 1920 ve 1930'lu yıllarda oynayarak 33 gol bulan Jorgen Juve oldu. Şu ana kadar milli takımda 22 kez sahaya çıkan Sörloth, 6 gol kaydetti. İki defa milli formayı giyen Haaland ise 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki Malta ile İsveç karşılaşmalarında toplam 80 dakika görev aldı ve henüz gol kaydedemedi.