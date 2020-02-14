Herkes bu ayrılığı konuşuyor! Kariyerim için diyerek...
Ünlü futbolcu model sevgilisinden kariyerine odaklanmak istediğini söyleyerek ayrıldı.
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Manchester City'de forma giyen Brezilyalı golcü Gabriel Jesus, kariyerine odaklanmak istediğini söyleyerek model sevgilisi Fernanda Querioz'u terk etti.
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Manchester City'nin golcüsü Gabriel Jesus, model olan kız arkadaşı Fernanda Queiroz ile Ekim ayında beraber yaşamaya başladıktan ayrıldı.
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Yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla çok mutlu olduklarını gösteren Jesus, ilişkileri başladıktan birkaç ay sonra kimseye bağlı kalmamak ve kariyerine odaklanmak istediğini söyleyerek Querioz'u terk etti.
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BİRLİKTE YAŞAMAYA BAŞLAMIŞLARDI
Geçtiğimiz yaz ilişkileri başladıktan sonra 22 yaşındaki model, ülkesi Brezilya'dan İngiltere'ye taşınmış ve çift birlikte yaşamaya başlamıştı.
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KARİYERİNİ İLK SIRAYA KOYDU, İLİŞKİYİ BİTİRDİ
Noel tatilinde ailesini görmek için Brezilya'ya giden Querioz, İngiltere'ye geri döndüğünde Jesus'un ayrılık kararıyla sarsıldı.
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Güzel model zaman zaman sevgilisinin maçlarını Etihad Stadı'nda da takip ediyordu.