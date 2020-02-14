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Futbol
Haber Giriş: 14 Şubat 2020 - 12:20, /

Herkes bu ayrılığı konuşuyor! Kariyerim için diyerek...

Ünlü futbolcu model sevgilisinden kariyerine odaklanmak istediğini söyleyerek ayrıldı.

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Manchester City'de forma giyen Brezilyalı golcü Gabriel Jesus, kariyerine odaklanmak istediğini söyleyerek model sevgilisi Fernanda Querioz'u terk etti.

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Manchester City'nin golcüsü Gabriel Jesus, model olan kız arkadaşı Fernanda Queiroz ile Ekim ayında beraber yaşamaya başladıktan ayrıldı.

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Yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla çok mutlu olduklarını gösteren Jesus, ilişkileri başladıktan birkaç ay sonra kimseye bağlı kalmamak ve kariyerine odaklanmak istediğini söyleyerek Querioz'u terk etti.

4BİRLİKTE YAŞAMAYA BAŞLAMIŞLARDI

BİRLİKTE YAŞAMAYA BAŞLAMIŞLARDI

Geçtiğimiz yaz ilişkileri başladıktan sonra 22 yaşındaki model, ülkesi Brezilya'dan İngiltere'ye taşınmış ve çift birlikte yaşamaya başlamıştı.

5KARİYERİNİ İLK SIRAYA KOYDU, İLİŞKİYİ BİTİRDİ

KARİYERİNİ İLK SIRAYA KOYDU, İLİŞKİYİ BİTİRDİ

Noel tatilinde ailesini görmek için Brezilya'ya giden Querioz, İngiltere'ye geri döndüğünde Jesus'un ayrılık kararıyla sarsıldı.

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Güzel model zaman zaman sevgilisinin maçlarını Etihad Stadı'nda da takip ediyordu.

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Hayatında kariyerini ilk sıraya koymak istediğini belirten Brezilyalı forvet, ilişkilerine noktayı koydu.

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Fernanda'nın, kendisini çok sevdiğini ve hayatındaki tek insan olduğunu söyleyen Jesus'un, Brezilya'ya dönünce ayrılık kararı almasıyla şoka uğradığı ifade edildi.

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Manchester City kulubüne yakın bir kaynak, Fernanda Querioz'un ayrılıktan sonra psikolojik olarak çok kötü durumda olduğunu ve toparlanamadığını söyledi. (Haberler.com)

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