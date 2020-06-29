Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin ve milli basketbolcu Cedi Osman'dan 'ilişki' haberleri için açıklama!

Acun Ilıcalı'dan Cedi Osman'a yarışma daveti! Canlı yayında... Acun Ilıcalı, Cedi Osman ile Instagram'dan canlı yayın yaparken çok yakında Survivor yarışmacıları ile Anlat Bakalım oyununu oynayacaklarını, Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz'ın da yarışmaya katılacağını belirterek milli yıldızı canlı yayında yarışmaya davet etti. Salgın sürecinde Türk insanının yardımsever tarafının ön plana çıktığını aktaran Cedi Osman sponsorunun yürüttüğü #HepSeninle kampanyasının detaylarını aktardı. “Uzun süredir üyesi olduğum Head&Shoulders ailem de bu dönemde karantina yurtlarına hijyen malzemeleri bağışladı. Yine Ahbap Derneği’yle yapılan iş birliği ile, pandemide zor duruma düşen kuaför işletmecileri ve çalışanlarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir alışveriş desteği sağlayacak” dedi. Cedi Osman’ın sorusu üzerine Acun Ilıcalı, ülkemizin böyle zamanlarda bütünleşme ve kenetlenme özelliği olduğunu, çok asil bir millet olduğumuzu, her durumda böyle olunmasını temenni ettiğini söyledi.