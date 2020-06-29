Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin ve milli basketbolcu Cedi Osman'dan 'ilişki' haberleri için açıklama!
Magazin gündemini sarsan aşk haberi...
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NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman ile Hercai dizisinde Reyyan Sadoğlu rolünü canlandıran oyuncu Ebru Şahin'in yeni bir ilişkiye başladıkları belirtilmişti.
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Ebru Şahin ve Cedi Osman ile ilgili aşk haberleri, gündeme bomba gibi düştü.
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Gözde tatil beldesi Alaçatı'da bir mekanda baş başa yemek yedikleri belirtilen Cedi Osman ve Ebru Şahin'den iddialarla ilgili açıklama gecikmedi.
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Güzel oyuncu Ebru Şahin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda haberlerle ilgili şunları söyledi:
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"Aynı akşam aynı yerde iki farklı kişiyle baş başa yemek yemiş, iki ayrı aşka yelken açmışım size göre ama benim rüzgarım o kadar sert esmiyor."
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"Yaptığınız habere mi, mesleğinize mi, kendinize mi saygınız yok bilmiyorum."
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"Doğru haber yapmanız gerektiğinde işini kaliteyle yapan habercilerimizin zaten haberi olur."
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"Hava sıcak tabii araştırmak yerine boş haber yapmak daha kolay siz de haklısınız ama ayıp."
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Milli basketbolcu Cedi Osman ise açıklamasında şu sözlere yer verdi:
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"Bugün çıkan haberlerin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur."
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"Bu konu üzerinden insanların mağdur edilmemesini rica ediyorum."
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Acun Ilıcalı'dan Cedi Osman'a yarışma daveti! Canlı yayında...
Acun Ilıcalı, Cedi Osman ile Instagram'dan canlı yayın yaparken çok yakında Survivor yarışmacıları ile Anlat Bakalım oyununu oynayacaklarını, Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz'ın da yarışmaya katılacağını belirterek milli yıldızı canlı yayında yarışmaya davet etti. Salgın sürecinde Türk insanının yardımsever tarafının ön plana çıktığını aktaran Cedi Osman sponsorunun yürüttüğü #HepSeninle kampanyasının detaylarını aktardı. “Uzun süredir üyesi olduğum Head&Shoulders ailem de bu dönemde karantina yurtlarına hijyen malzemeleri bağışladı. Yine Ahbap Derneği’yle yapılan iş birliği ile, pandemide zor duruma düşen kuaför işletmecileri ve çalışanlarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir alışveriş desteği sağlayacak” dedi. Cedi Osman’ın sorusu üzerine Acun Ilıcalı, ülkemizin böyle zamanlarda bütünleşme ve kenetlenme özelliği olduğunu, çok asil bir millet olduğumuzu, her durumda böyle olunmasını temenni ettiğini söyledi.