Haber Giriş: 12 Şubat 2020 - 08:16,
Her şey değişti! Şimdi Ozan Tufan zamanı...
Fenerbahçe kariyerinde bir dönem istenmeyen adam ilan edilen Ozan Tufan'ın için her şey değişti.
Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen ve bu yıl başında yeniden Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan, performansıyla tekrar eski günlerine geri döndü.
Everton, Southampton ve Sunderland'ın Ozan'ın menajeri ile temasa geçtiği ve zemin yokladığı öğrenildi. İngiliz basını bu transfer için en önemli engelin ise F.Bahçe'nin talebi olacağını yazdı.
İNDİRİM İSTİYORLAR!
Fenerbahçe'nin Ozan Tufan için fazla bir indirime gitmesinin beklenmediği en fazla 18 milyon Euro'ya kadar ineceği de haberde ifade edildi.
2013 yılında Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya alan ve UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Bursaspor formasi ile KuPS Kuopio gol atan Ozan Tufan Avrupa'da en genç gol atan oyuncu başarısına erişmiştir.
Millî takım kariyeri
2012 yılında Türkiye U-17 forması ile 1 maçta oynamış hiç gol atamamıştır2012 - 2013 yılında Türkiye U-18 forması ile 11 maçta oynamış hiç gol atamamıştır2012 yılında Türkiye U-19 forması ile 16 maçta forma giymiş 1 gol atmıştır.2014 yılında Türkiye forması ile 29 maçta forma giymiş 2 gol atmıştır. (Takvim)
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