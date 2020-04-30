Hayrettin Demirbaş fena patladı! Tarık, Volkan, Mert, Muslera...

İNGİLTERE 2. LİGİ BİZDEN İYİ Bize ‘Git’ dediklerinde gittik. Biz kötü oynadığımızda ‘Galatasaray’da oynamayı hak etmiyoruz. Bunun ceremesini çekmeliyiz’ derdik. Böyleydi. Eskiden yerli oyuncularda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş formasının saygınlığı, kalitesi çok ama çok büyüktü. O formayı giymek çok büyük değerdi. Herkesin camiasına bağlılığı vardı. Şimdi kulüpleri bitirdiler, futbolcuların hepsi zengin! Şimdi oynanan futbola bakıyoruz, İngiltere 2. Ligi dahi bizden daha tempolu, daha iyi. Kaliteyi düşürdüler. Tamam yabancı olsun ama 14 yabancı ne! Yabancı oyuncuları doldurdular, menajerleri zengin ettiler. Kulüplerin borcu 10 ise 100 oldu!