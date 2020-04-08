Hayatının şokunu yaşıyor! Tottenham'ın askere gönderdiği Heung-Min Son, acımasızca...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın yıldız futbolcusu Heung-Min Son, bu ay içinde ülkesi Güney Kore'ye giderek askerlik görevini tamamlayacak.
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Heung-Min Son, 4 hafta süreyle askerlik hizmetini yerine getirecek ve mayıs ayında terhis olacak. Güney Koreli oyuncu, İngiltere’ye döndüğünde ise tedbir amacıyla 2 hafta karantinada tutulacak.
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Son, Asya Oyunları'nda Güney Kore Milli Takımı ile altın madalya kazanmış ve bu sayede normalde 21 ay olan askerlik süresinin 4 haftaya inmesini sağlamıştı.
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Güney Koreli yıldız futbolcu, askerlik görevini yerine getirmemesi durumunda yasalara göre hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaktı. Güney Kore'de askerlik görevi zorunlu olarak yapılıyor ancak Son, ülkesine altın madalya getirdiği için askerlik süresi azalmıştı.
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Peki Heung-Min Son'un 4 hafta sürecek askerlik macerası nasıl olacak? Son, askerlikte neler yapacak? Güney Kore Deniz Piyade Teşkilatı'ndan bir yönetici, Reuters'e açıklamalarda bulundu ve Son'un askerikte neler yapacağını açıkladı.
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Heung-Min Son, askerlikte gaz maskesi takacak, nişan almayı öğrenecek, 30 kilometrelik yürüyüşler yapacak ve fiziksel dövüş hareketleri öğrenecek. İşte Son'un 4 haftalık askerlik planı...
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''Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer eğitim görecek. Bunları yaparken sürekli gaz maskesi takacak. Askerliğin en zor kısmı bu olacak.
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Nişan almayı öğretecekler. Eğer askere gidiyorsan ateş etmeyi öğreneceksin. Gaz maskesi içinde nefesini tutacak ve nişan alacak. Bunu aynı zamanda kalabalık bir grup içinde yapacak. Hiç kolay bir şey değil.
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40 kilo ağırlığında bir ekipmanı olacak ve bununla birlikte 30 km boyunca yürüyecek. Bazı zamanlarda bu ağırlık düşebiliyor. Antrenmanların zorluğuna ve başınızdaki komutana bağlı olacak. Ama aşağı yukarı bu ağırlıklar olur.''
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Tottenham'ın yıldızı Heung-Min Son, askerlikte sadece bu zorlu görevler ile mücadele etmeyecek. Son, ayrıca corona virüs salgınından da etkilenmemeye çalışacak.
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Yıldız futbolcu, askerliğini bitirdikten sonra İngiltere'de 14 gün karantinada kalacak.