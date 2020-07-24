Hasan Şaş her şeyi açıkladı!

Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Hasan Şaş önemli açıklamalarda bulundu. Geride kalan sezonu değerlendiren Şaş'ın Başakşehir ve Falcao sözleri dikkat çekti.
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2011 yılından itibaren Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, sezon bitmeden istifa ederek takımdan ayrılmıştı.
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"TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Hasan Şaş yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım,bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim hoşçakalın..." ifadelerini kullanmıştı.
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Sporx'e konuşan Hasan Şaş, geride kalan sezonla ilgili olarak şunları söyledi:
"İlk yarının özeti olarak Şampiyonlar Ligi ve oynadığımız birçok maç konsantrasyon açısından ve lige tutunma açısından birçok handikabı vardı.
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Ancak Galatasaray olarak biz her her şeyin en iyisini yapmaya çalıştık. Ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz, malumunuz dünyanın en iyi ekiplerinden. Finansal olarak da en iyi durumda olan takımlarla karşılaştık.
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İlk yarıda istediğimiz performansı sergileyemedik. İkinci yarı çalışmalarımızın meyvelerini toplaraken özellikle geriden oyun kurarken kendi kalemizden diğer kaleye başarılı bir şekilde topu çok rahatlıkla ileriye taşıdık.
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FALCAO OLSAYDI...
Ancak bütün performansımızı ve kalitemizi sahaya taşımamıza rağmen istediğimiz sonuçları alamadık. Özellikle Başakşehir maçında bir santrfor eksikliği göze çarptı.
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Eğer Falcao sakatlanmamış olsaydı o maç en azından 3 veya 4 farklı bitebilirdi. Son vuruşlardaki eksikliğmizi bizi bu maçta belki de sezonun en iyi maçını oynarken skor olarak geriye attı.
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O maç ligin kırılma noktasıydı. Eğer o maçı kazanıp fark 5 puana düşseydi Trabzonspor ve Başakşehir'in son 5 haftada kaybettiği puanlar ortada.
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GALATASARAY ÇOK RAHAT ŞAMPİYON OLABİLİRDİ
Galatasaray burada çok rahat, tecrübesiyle ligde şampiyon olabilirdi. Ancak kısmet böyleymiş.
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Pandemi süreci ve Başakşehir maçının berabere bitmesi ligin kırılma noktasıydı. Bu vesileyle Galatasaray şampiyonluğu kaybetti. Büyük problemler yok.
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Büyük takımların her sene şampiyonluğa oynamak gibi zorunlulukları var. Galatasaray her zaman şampiyonluğa oynar.
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OKAN BURUK'U TEBRİK EDİYORUM
Bu arada eski takım arkadaşım Okan Buruk'u şampiyonluğundan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."
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Şampiyon Başakşehir'de Okan Buruk ve futbolcuların coşkusu
Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir sahasında Kayserispor'u 1-0 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyonluğa ulaşırken basın toplantısında teknik direktör Okan Buruk ve oyuncuların coşkusu dikkat çekti.