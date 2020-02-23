Hasan Kabze'den derbi itirafı! 'Hasan Şaş bizi...'

EMRE AŞIK: GALATASARAY DERBİYİ KAZANIRSA ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI OLUR Futbolculuk kariyerinde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe formaları giyen ve iki taraf ile de derbi heyecanını yaşayan eski milli futbolcu Emre Aşık, Galatasaray'ın derbide kazanması halinde ligin en büyük şampiyonluk adayı olacağını söyleyerek, "Lig enteresan geçiyor. Özellikle Sivas'ı ilk yarıdaki performansından dolayı tebrik etmek lazım. Sınırlı kadrosuna rağmen buraya kadar iyi getirdiler. Galatasaray buraya kadar getirdiyse bu avantajı iyi kullanacağını ve iyi bitireceğine inanıyorum. Fenerbahçe camiası, takımı kötü gidişi bir Galatasaray galibiyeti ile unutturabileceğini düşünüyor ve bu maçı bekliyorlar. Ben, Fenerbahçe'nin sahasında oynayacak olmasını da büyük bir avantaj olarak görüyorum. Oyuncular tek bir maçla sezonu kurtarabilir. Bazı şeylerin üstü kapatılabilir. Kazanarak gelen bir Galatasaray var. Özellikle oyuncuların kazanmaya alışması çok önemli. Bu takıma özgüven getiriyor, zaten takım da her geçen hafta daha iyi oynuyor. Galatasaray kazanmak isteyecektir, uzun süredir orada kazanamıyoruz. Belki 'o sene, bu senedir'. Ben, beraberlik ağırlıklı bir maç bekliyorum. İki tarafta kazanmaya oynayacaktır ama beraberlikte iki tarafta bir şey kaybetmeyecektir. Fenerbahçe'nin kadrosu Galatasaray'a göre kalite olarak daha düşük seviyede. Bir tek Kruse yaratıcı oyuncu. Gustavo'nun oynamaması avantaj. Galatasaray ikinci yarıda hücumda Onyekuru ve Emre'nin gelmesi ile çok daha iyi oldu. Adem Büyük de çok iyi işler yapmaya başladı. İyi gol vuruşları var. Güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe'nin agresif başlayacağını ve orada kaybetmemek için elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Galatasaray kazanırsa şampiyonluğun en büyük adayı olur" ifadelerini kullandı.