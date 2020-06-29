HacÄ±osmanoÄŸlu'ndan Bakasetas için flaÅŸ sözler: 'Golü atmamak için yengeç gibi sola gitti'
Trabzonspor'un eski baÅŸkanÄ± Ä°brahim HacÄ±osmanoÄŸlu, Alanyaspor - Trabzonspor maÃ§Ä±yla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.
Bu golle birlikte Trabzonspor, Alanya deplasmanÄ±nda iki puan bÄ±rakÄ±rken eski baÅŸkanlardan Ä°brahim HacÄ±osmanoÄŸlu, bu pozisyonla ilgili flaÅŸ bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
BilindiÄŸi gibi bu maÃ§Ä±n bir hafta Ã¶ncesinde BaÅŸakÅŸehir, evinde Alanyaspor'u 2-0 maÄŸlup etmiÅŸti.
Trabzonspor'un eski baÅŸkanÄ± Ä°brahim HacÄ±osmanoÄŸlu, 27. hafta oynanan BaÅŸakÅŸehir- Alanyaspor maÃ§Ä±nda Akdeniz ekibinin futbolcusu Bakasetas'Ä±n, boÅŸ kaleye gol atmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek internethaber'e ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
BOMBOÅž TOPA VURMUYOR
"Kale karÅŸÄ±sÄ±nda bomboÅŸ, topa vurmuyor. YengeÃ§ gibi sola doÄŸru gidiyor. Kaleci kapatsÄ±n, ondan sonra atayÄ±m kalecinin Ã¼zerine diyeâ€¦"
CAMÄ°A BUNU UNUTMAZ
"Kirli iliÅŸkilerle yavru Ä°stanbul takÄ±mÄ± BaÅŸakÅŸehir'e karÅŸÄ± bize ayak oyunlarÄ± ile ÅŸampiyonluÄŸu kaybettirirlerse bu camia bunu unutmaz."
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