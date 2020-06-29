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GeriFutbol HacÄ±osmanoÄŸlu'ndan Bakasetas için flaÅŸ sözler: 'Golü atmamak için yengeç gibi sola gitti'
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Futbol
Haber GiriÅŸ: 29 Haziran 2020 - 13:33,

HacÄ±osmanoÄŸlu'ndan Bakasetas için flaÅŸ sözler: 'Golü atmamak için yengeç gibi sola gitti'

Trabzonspor'un eski baÅŸkanÄ± Ä°brahim HacÄ±osmanoÄŸlu, Alanyaspor - Trabzonspor maÃ§Ä±yla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.

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Ä°ÅŸte gÃ¼ne damga vuran sÃ¶zler...

290+5TE GOLÃœ ATTI
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90+5'TE GOLÃœ ATTI

Trabzonspor'un Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldÄ±ÄŸÄ± mÃ¼cadelede 90+5. dakikada Tzavellas'Ä±n pasÄ±nda ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda topla buluÅŸan Bakasetas, sert bir vuruÅŸla kaleci Erce'nin saÄŸÄ±ndan topu aÄŸlara gÃ¶ndermiÅŸti.Â

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Bu golle birlikte Trabzonspor, Alanya deplasmanÄ±nda iki puan bÄ±rakÄ±rken eski baÅŸkanlardan Ä°brahim HacÄ±osmanoÄŸlu, bu pozisyonla ilgili flaÅŸ bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

4BAÅžAKÅžEHÄ°R VE TRABZONSPOR BÄ°R ADIM Ã–NDE
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BAÅžAKÅžEHÄ°R VE TRABZONSPOR BÄ°R ADIM Ã–NDE

SÃ¼per Lig'de ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren takÄ±mlardan avantajlÄ± konumda bulunan ekipler BaÅŸakÅŸehir ve Trabzonspor...

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BilindiÄŸi gibi bu maÃ§Ä±n bir hafta Ã¶ncesinde BaÅŸakÅŸehir, evinde Alanyaspor'u 2-0 maÄŸlup etmiÅŸti.

6NET POZÄ°SYONU DEÄžERLENDÄ°REMEYÄ°NCE...
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NET POZÄ°SYONU DEÄžERLENDÄ°REMEYÄ°NCE...

MaÃ§Ä±n 10. dakikasÄ±nda ise Cisse'nin pasÄ±yla ceza sahasÄ± iÃ§erisinde topla buluÅŸanÂ Alanyasporlu Bakasetas, elveriÅŸli pozisyonda topu aÄŸlara gÃ¶nderememiÅŸti.

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Trabzonspor'un eski baÅŸkanÄ± Ä°brahim HacÄ±osmanoÄŸlu, 27. hafta oynanan BaÅŸakÅŸehir- Alanyaspor maÃ§Ä±nda Akdeniz ekibinin futbolcusu Bakasetas'Ä±n, boÅŸ kaleye gol atmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek internethaber'e ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

8BÄ°ZE GOL ATMA BAÅžARISI GÃ–STEREN ARKADAÅž...
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'BÄ°ZE GOL ATMA BAÅžARISI GÃ–STEREN ARKADAÅž...'

"MaÃ§ 0-0â€¦ Cisse saÄŸ taraftan topu o bize ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan gol atma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶steren arkadaÅŸa (Bakasetas) Ã§Ä±kartÄ±yor.

9BOMBOÅž TOPA VURMUYOR
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BOMBOÅž TOPA VURMUYOR

"Kale karÅŸÄ±sÄ±nda bomboÅŸ, topa vurmuyor. YengeÃ§ gibi sola doÄŸru gidiyor. Kaleci kapatsÄ±n, ondan sonra atayÄ±m kalecinin Ã¼zerine diyeâ€¦"

10REAL MADRÄ°DÄ° ELÄ°YORMUÅž GÄ°BÄ°
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REAL MADRÄ°D'Ä° ELÄ°YORMUÅž GÄ°BÄ°

"Normal maÃ§ta bu pozisyonlar oluyor ama 1 hafta sonra aynÄ± arkadaÅŸ Trabzonspor'a gol atÄ±p Åžampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i eliyormuÅŸ gibi seviniyorsa, bunda art niyet var."

11CAMÄ°A BUNU UNUTMAZ
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CAMÄ°A BUNU UNUTMAZ

"Kirli iliÅŸkilerle yavru Ä°stanbul takÄ±mÄ± BaÅŸakÅŸehir'e karÅŸÄ± bize ayak oyunlarÄ± ile ÅŸampiyonluÄŸu kaybettirirlerse bu camia bunu unutmaz."

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HÃ¼seyin Ã‡imÅŸir: 'AvantajÄ±mÄ±zÄ± kaybettik...'

SÃ¼per Lig'in 29'uncu haftasÄ±nda sahasÄ±nda konuk ettiÄŸi MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktÃ¶r HÃ¼seyin Ã‡imÅŸir, avantaj kaybettiklerini ancak takÄ±ma hala inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu iÅŸi baÅŸarabileceklerini sÃ¶yledi.

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