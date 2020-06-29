REAL MADRÄ°D'Ä° ELÄ°YORMUÅž GÄ°BÄ° "Normal maÃ§ta bu pozisyonlar oluyor ama 1 hafta sonra aynÄ± arkadaÅŸ Trabzonspor'a gol atÄ±p Åžampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i eliyormuÅŸ gibi seviniyorsa, bunda art niyet var."