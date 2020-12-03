'Haber doğru mu bilmiyorum ama İrfan Can Kahveci...' | İspanya şokta, Fenerbahçe detayı...

Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Başakşehir'i 4-3 mağlup eden maçın ardından konuştu. Nagelsmann İrfan için, "İrfan Can Kahveci harika bir oyuncu, çok iyi bitiricilik gösterdi. Frikik zaten harikaydı, 2. gol de öyle. Müthiş bir sol ayağı var." ifadelerini kullandı. Sörloth hakkında ise Sörloth'un golü onun için çok önemli, bizim için de böyle. O golle 3 puanı aldık. Karmaşık 30 dakika oynadı, çok top alamadı ama sonuna gol attı, ben mutluyum, o da mutludur diye düşünüyorum yorumunu yaptı.