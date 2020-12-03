'Haber doğru mu bilmiyorum ama İrfan Can Kahveci...' | İspanya şokta, Fenerbahçe detayı...
Şampiyonlar Ligi'nde 4-3'e rağmen herkes İrfan Can Kahveci'yi konuşuyor. Tarihi performans sonrası İspanyollar da şaşkın. Ve Fenerbahçe detayı...
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Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in Leipzig'le karşı karşıya geldiği maça İrfan Can Kahveci damgasını vurdu.
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Temsilcimiz Leipzig'in ilk yarıdaki baskın futboluna çözüm getiremezken kalesinde çok sayıda pozisyonda gördü. Özellikle Forsberg'in hücumu iyi organize etmesiyle çok sayıda fırsat bulan Almanlar farka gideceği maçın son anlarında 3-3 ile girdi.
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Leipzig'e büyük umutlarla transfer olan eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth, yeni takımındaki gol orucunu maalesef temsilcimize karşı 90+2'de attığı golle bozunca sahadan üzgün şekilde ayrıldık.
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Bu sonuçla birlikte Başakşehir 3 puanda kaldı ve gruptan şansını yitirdi. Leipzig'in puanı ise 9 oldu.
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Başakşehir'deki karşılaşmaya damga vuran isim hiç kuşkusuz İrfan Can Kahveci oldu.
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İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde Eylül 2004'ten bu yana bir maçta ceza sahası dışından üç gol atan ilk oyuncu oldu.
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Ayrıca İrfan, Şampiyonlar Ligi tarihinde hat-trick yaptığı maçtan mağlup ayrılan üçüncü oyuncu oldu. Bunu daha önce Cristiano Ronaldo ve Gareth Bale yaşamıştı.
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İrfan Can, Tuncay Şanlı, Burak Yılmaz ve Arda Turan'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan dördüncü isim olmayı da başardı.
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Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Başakşehir'i 4-3 mağlup eden maçın ardından konuştu. Nagelsmann İrfan için, "İrfan Can Kahveci harika bir oyuncu, çok iyi bitiricilik gösterdi. Frikik zaten harikaydı, 2. gol de öyle. Müthiş bir sol ayağı var." ifadelerini kullandı. Sörloth hakkında ise Sörloth'un golü onun için çok önemli, bizim için de böyle. O golle 3 puanı aldık. Karmaşık 30 dakika oynadı, çok top alamadı ama sonuna gol attı, ben mutluyum, o da mutludur diye düşünüyorum yorumunu yaptı.
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İNANILMAZ BİR FUTBOLCU
İspanyol gazeteci Mario Mijenz Garcia, 'İrfan Can inanılmaz bit futbolcu. Onu Sevilla'da görmek isterdim. İnanılmaz bir gösteri yaptı' ifadelerini yer aldığı bir paylaşım yaptı.
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HABER DOĞRU MU BİLMİYORUM AMA...
Eric Krakauer ise "İrfan Can Kahveci gelecek sezon 5 büyük ligde oynamazsa çok üzülürüm. Yaz aylarında Sevilla görüşüyordu ama doğru haber miydi bilmiyorum" şeklinde paylaşımda bulundu
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20:55'TEKİ İKİ MAÇTAN BİRİ
İrfan Can Kahveci'nin performansı Şampiyonlar Ligi'de 20:55 seansına denk gelirken tüm dünya Krasnodar Rennes maçıyla aynı saatteki bu mücadeleyi takip etti. Heyecanı yüksek olan karşılaşma hakkında çok sayıda tweet atıldı. Özellikle İrfan Can hakkında binlerce yorum bırakıldı.
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FENERBAHÇE DETAYI: ROONEY'DEN SONRA...
Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 16 yıl sonra ceza sahası dışından hat-trick yapan ilk futbolcu oldu. Kahveci'den önce bunu Wayne Rooney başarmıştı.
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Rooney, Manchester United forması giyerken Fenerbahçe'ye ceza alanı dışından 3 gol atmıştı. 2004 yılındaki maç 6-2 İngiliz takımının galibiyetiyle bitmişti.