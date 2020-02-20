Haber Giriş: 20 Şubat 2020 - 01:42,
Haaland gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray...
Dünya futbolunun son günlerde en çok konuşulan ismi Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki Norveçli golcüsü Erling Haaland. Genç golcü attığı gollerle bir çok rekoru şimdiden alt üst etmiş durumda. 'Mucize çocuk' lakaplı Haaland ile ilgili Galatasaray gerçeği de ortaya çıktı.
Norveç'in en pahalı oyuncusu haline gelen Dortmund'un yıldızı fiyatı kadar attığı goller ile adından sıkça söz ettirmeye başladı.
Bonservisini sekiz buçuk ayda yüzde 1100 arttı!
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nda 9 gol ile bir maçta en fazla gol atan oyuncu olan, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk üç maçında altı gol ve Bundesliga tarihinde ilk iki maçında beş gol atan ilk oyuncu olan Haaland’ın piyasa değeri üç sene önce (2017) 200 bin euro, 2019 yılının Haziran ayında 5 milyon euro ve bugün (2020) ise 60 milyon euroya yükselmiş durumda.
ERLİNG HAALAND PERFORMANSI VE KARİYERİ
Erling Haaland Borussia Dortmund takımında forvet pozisyonunda görev yapan Norveçli futbolcudur. Eski futbolcu Alf-Inge Håland'ın oğludur.
8