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Futbol
Haber Giriş: 20 Şubat 2020 - 01:42, /

Haaland gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray...

Dünya futbolunun son günlerde en çok konuşulan ismi Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki Norveçli golcüsü Erling Haaland. Genç golcü attığı gollerle bir çok rekoru şimdiden alt üst etmiş durumda. 'Mucize çocuk' lakaplı Haaland ile ilgili Galatasaray gerçeği de ortaya çıktı.

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Norveç'in en pahalı oyuncusu haline gelen Dortmund'un yıldızı fiyatı kadar attığı goller ile adından sıkça söz ettirmeye başladı.

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Alman devi B. Dortmund forması ile çıktığı ilk maçta 3 gol atan Haaland, ligde toplamda 5 maçta 8 gol atarak tarihe geçt. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Dortmund - PSG maçında Sarı- Siyahlılarla çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında, Paris Saint-Germain ağlarına 2 gol bıraktı.

3Bonservisini sekiz buçuk ayda yüzde 1100 arttı

Bonservisini sekiz buçuk ayda yüzde 1100 arttı!

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nda 9 gol ile bir maçta en fazla gol atan oyuncu olan, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk üç maçında altı gol ve Bundesliga tarihinde ilk iki maçında beş gol atan ilk oyuncu olan Haaland’ın piyasa değeri üç sene önce (2017) 200 bin euro, 2019 yılının Haziran ayında 5 milyon euro ve bugün (2020) ise 60 milyon euroya yükselmiş durumda.

4Galatasarayın elinden kaçan büyük balık

Galatasaray'ın elinden kaçan büyük balık

Ajansspor'da yer alan habere göre; Haaland Galatasaray'a transfer olabilirdi. Ancak ekonomik şartlar bu transferin gerçekleşmesine izin vermedi.

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Genç golcü Molde’de oynadığı dönemde transfer girişiminde bulunan Galatasaray taksitle ödenecek toplam 3 milyon euroya bu transferi bitirmek istedi.

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Ancak Molde parayı peşin isteyince bu transfer gerçekleşmedi.

7ERLİNG HAALAND PERFORMANSI VE KARİYERİ

ERLİNG HAALAND PERFORMANSI VE KARİYERİ

Erling Haaland Borussia Dortmund takımında forvet pozisyonunda görev yapan Norveçli futbolcudur. Eski futbolcu Alf-Inge Håland'ın oğludur.

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Profesyonel kariyerine Bryne kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Molde ve Red Bull Salzburg kulüplerinde oynadı. 2018-19 sezonuna fırtına gibi başlayan Haaland ligin ilk yarısı Şampiyonlar Liginde 6 maçta 8 gol, toplamda ise 22 maçta 28 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Devre arasında 30 milyon Euro karşılığında Alman ekibi Borussia Dortmund'a transfer oldu. Dortmund kariyerine ilk maçında ikinci devre oyuna girmesine rağmen 3 gol 1 asist yaparak başladı.

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