Haaland gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray...

Bonservisini sekiz buçuk ayda yüzde 1100 arttı! FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nda 9 gol ile bir maçta en fazla gol atan oyuncu olan, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk üç maçında altı gol ve Bundesliga tarihinde ilk iki maçında beş gol atan ilk oyuncu olan Haaland’ın piyasa değeri üç sene önce (2017) 200 bin euro, 2019 yılının Haziran ayında 5 milyon euro ve bugün (2020) ise 60 milyon euroya yükselmiş durumda.