GZT Giresunspor 1-1 Yukatel Denizlispor (Maç Fotoğrafları)

Süper Lig 7. hafta mücadelesinde GZT Giresunspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Konuk takımı öne geçiren golü 17. dakikada Joseph Attamah kaydetti. Ev sahibi takımın beraberlik sayısı ise 21. dakikada Fousseni Diabate'den geldi.Alınan bu sonucun ardından Yukatel Kayserispor puanını 11'e yükseltti ve 8. basamağa tırmandı. GZT Giresunspor ise puanını 2 yaptı ve 19. sırada kaldı. Ligde önümüzdeki hafta Yukatel Kayserispor sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. GZT Giresunspor ise Göztepe deplasmanına konuk olacak.