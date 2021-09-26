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Futbol
Haber Giriş: 26 Eylül 2021 - 15:17 | 

GZT Giresunspor 1-1 Yukatel Denizlispor (Maç Fotoğrafları)

Süper Lig 7. hafta mücadelesinde GZT Giresunspor sahasında Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı ve bu sezon ikinci kez puan almış oldu.

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